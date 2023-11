Tällainen on yhteisöllinen kerrostalo, josta voi tulla asumisen megatrendi ja laahaavan asuntokaupan pelastaja

Monet isot rakennusliikkeet ovat laajentaneet keinovalikoimaansa vauhdittaakseen jumissa olevaa asuntokauppaa. Kuopioon rakennetaan yhteisökorttelia, joka on kuin moderni kyläyhteisö.

Lähes pysähdyksissä olevaa uudisasuntojen kauppaa yritetään vauhdittaa uusilla konsteilla. Uusien osakeasuntojen kauppamäärissä on tänä vuonna lokakuuhun mennessä ollut laskua lähes 66 prosenttia edellisvuoteen nähden, kertoo Kiinteistönvälitysalan keskusliitto.

Perinteisten vastike- ja hinnanalennusten rinnalle on nyt luotu uudenlaisia ratkaisuja, joiden odotetaan lyövän läpi markkinoilla.

Yksi tällainen on Kuopion Hatsalassa sijaitseva yhteisöllinen asuintalo.

Punatiilisen korkean kerrostalon julkisivu ei poikkea perinteisestä, mutta ulko-ovesta avautuukin käynti isoon aulaan, joka muistuttaa tasokkaan hotellin vastaanottoa.

Vastaanottotiskin takana hymyilee Kotikatu 365 oy:n asukaskoordinaattori Hanni Sikanen, joka toimii myös aulapalvelijana.

– Asukkaat kysyvät, miten vierashuone varataan, paljonko se maksaa tai missä meidän yhteiskäyttöauto on. Joskus he tulevat muuten vain jututtamaan minua ja tapaamaan muita asukkaita.

Yhteistilat ovat kooltaan noin 600 neliömetriä. Tiloissa on kuntosali, lasten leikkihuone, saunaosasto, keittiö ja olohuone.

– Yhteisö on se, jota ei välttämättä normaalissa kerrostaloasumisessa ole. Nämä tilat ovat oman kodin jatke.

Tällaisia houkuttimia uudiskohteiden myynnissä käytetään nyt Alennukset vapautus vastikekuluista määräajaksi, esim. 12–24 kk

50 prosentin alennus autopaikasta kaupan päälle

vastikekampanjoita, kausikampanjoita

alennuksia asuntojen hinnoista, mutta ei julkisia alennuksia Muut keinot vastuullisuuden ja ekologisuuden huomioiminen rakentamisessa

yhteistilojen rakentaminen esimerkiksi polkupyörien huoltoa ja pesua varten

kierrätystä edistävien ratkaisujen toteuttaminen keittiössä

lisääntyneen etätyön huomioiminen kodin suunnittelussa Lähteet: YIT, Skanska, SRV

Yhteisöllinen asuminen houkuttelee

Toistaiseksi Suomessa on vasta vähän yhteisöllistä asumista. Suurin osa siitä on hyvinvointialueiden ikäihmisille kohdennettua asumista tai esimerkiksi Suomen Setlementtiliiton rakentamaa ja ylläpitämää toimintaa.

Oululainen Kotikatu 365 oy aikoo rakentaa vuosikymmenen aikana kaikkiaan kymmenen kerrostaloa Kuopion Hatsalaan. Yhtiöllä on vastaavanlainen yhteisökortteli Oulussa, jossa seitsemässä kerrostalossa asuu 650 ihmistä.

– Korttelit ovat moderneja kyläyhteisöjä. Me jäämme alueelle palveluoperaattoriksi asuntojen valmistumisen jälkeen, kertoo Kotikatu 365:n toimitusjohtaja Pekka Ronkainen.

Myös muut talonrakentajat kertovat suunnittelevansa uudisrakennuksiinsa asukkaiden yhteisiä tiloja. Kyse on asumisen murroksesta: yhteisöllinen asuminen on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan yksi asumisen megatrendeistä tulevaisuudessa.

Avaa kuvien katselu Myymättömät asunnot ja kesken jääneet rakennukset kertovat uudisasuntokaupan vaikeuksista. Kuva on Kuopion Hatsalasta, mutta myös esimerkiksi Espoossa on kerrostalo, josta ei ole myyty yhtään asuntoa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Yhteisöllisyys tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin

Yhteisö ja yhteiset tilat sekä sijainti painoivat vaakakupissa, kun Anna Osmani muutti perheensä ja äitinsä kanssa Keravalta Kuopioon elokuussa.

– Tämä on aika lailla luksuskerrostalo, kun ajatellaan kokonaisuutta. Täällä on paljon eri-ikäisiä, erityyppisiä asukkaita. Voin sanoa, vaikka olemme vasta vähän aikaa asuneet tässä, että olemme tutustuneet enemmän ihmisiin kuin missään aiemmassa asunnossa.

Hatsalan korttelin asukkailla on yhteinen parkkitalo mutta myös yhteisiä tavaroita kuten autoja, polkupyöriä, lainattavia lastentarvikkeita ja työkaluja sekä tuoreet sanomalehdet.

Avaa kuvien katselu Anna Osmani muutti syksyllä perheensä ja äitinsä kanssa Keravalta Kuopioon. Yhteinen saunaosasto on yksi Hatsalan yhteisötalon lisäpalveluista. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Anna Osmani kertoo käyneensä usein leikkitilassa poikansa kanssa ja vuokranneensa yhteisiä tiloja tapahtumiin.

– Osa tiloista on asukkaiden vapaassa käytössä ilmaiseksi ja osa maksaa. Suosituin on kuntosali, joka maksaa parikymppiä kuussa, kertoo Hanni Sikanen.

”Toivomme, että tämä on valtti asuntomyynnissä”

Kuopion Hatsalassa yhteisöllisen asumisen kortteli ottaa ensiaskeliaan. Vajaan kilometrin päähän keskustasta on valmistunut kaksi kerrostaloa, joista toinen on vapaarahoitteinen, toisessa on asumisoikeusasuntoja. Kolmannen rakentaminen keskeytettiin kivijalkaan asuntokaupan hyytymisen takia.

Asumisoikeustalo on täynnä, mutta vapaarahoitteisen asunto-osakeyhtiön kodeista on myyty noin kolmannes. Yksi asunnon ostaneista on Anna Osmanin perhe.

Pohjois-Savon aluepäällikkö Mika Paavilainen rakennusliike Soimu oy:stä toteaa, että moni ei vielä ihan ymmärrä, mitä yhteisöllinen asuminen tarkoittaa.

– Kiinnostus on valtava. Esittelyissä käy todella paljon väkeä.

Avaa kuvien katselu Cor Group oy:n johtaja Jari Lappalainen Oulusta ja joensuulaisen rakennusliike Soimun aluejohtaja Mika Paavilainen suunnittelevat rakentavansa Kuopion Hatsalaan yhteensä kymmenen kerrostaloa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Asuntojen neliöhinta on samaa tasoa kuin lähialueen muissakin uudisasunnoissa.

– Toivomme, että tämä on valtti asuntomyynnissä. Mutta eihän tämä kaikille sovi. Tällä hetkellä ei mikään asuntokauppa käy, toteaa johtaja Jari Lappalainen Cor Group -konsernista.

Kotikatu 365 oy asuinalueiden hankekehittäjä ja osa suomalaista hyvinvointi- ja terveysalan Cor Group -konsernia.

Synkkä uudiskaupan vuosi

Näillä näkymin kuluva vuosi jää asuntokaupassa historiaan. Kaikkien asuntojen myyntimäärä jäänee näillä näkymin alle 50 000 kappaleen. Uudisasuntojen osalta pudotus on viiden vuoden keskiarvoon suhteutettuna lähes 78 prosenttia.

– Kuluvasta vuodesta on näillä näkymin tulossa synkkä uudiskaupan vuosi ja historiallisen heikko kokonaisuutena, toteaa Kiinteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Avaa kuvien katselu Vapaarahoitteisen yhteisökerrostalon asunnoista on myyty noin 35 prosenttia. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Asuntorakentamisen ja uudisasuntokaupan jumi johtuu kustannusten ja korkojen noususta sekä maailmantilanteen aiheuttamasta yleisestä epävarmuudesta.