Analyysi: Tietovuoto paljasti lisää Putinin pikku apureita – tästä syystä Kremlin likainen raha on ongelma Euroopalle

Kuinka monta oligarkkia mahtuu yhdelle saarelle? Monta kymmentä, jos kyse on Kyproksesta.

Tiistaina julkaistu uusi tietovuoto Cyprus Confidential paljasti, että 67 oligarkkia on omistanut tai johtanut jossain vaiheessa yhtiötä Kyproksella. Eikä nyt puhuta pikku liikemiehistä, vaan Gennadi Timtšenkon ja Roman Abramovitšin tapaisista hyvin rikkaista ja vaikutusvaltaisista oligarkeista.

Abramovitš on tunnettu etenkin brittiläisen jalkapalloseura Chelsean entisenä omistajana. Timtšenkolla on paitsi Suomen passi myös poikkeuksellisen läheiset suhteet Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Yhdysvaltojen mukaan Timtšenko on todellisuudessa eräänlainen Putinin lompakko. Väitteen mukaan – jonka Timtšenko on tietenkin kiistänyt – Putinilla on halutessaan pääsy oligarkin rahoihin.

Oligarkit ovat omistaneet Kyproksen kautta huvijahteja, luksuskiinteistöjä, arvotaidetta ja yksityislentokoneita, mutta myös osuuksia esimerkiksi suurissa venäläisyhtiöissä. Saarivaltiossa on ollut käynnissä Putinin lähipiirin bakkanaalit.

Kaikki raha kelpasi

Uuden tietovuodon merkittävin löydös on se, kuinka Kypros ja siellä toimivat erilaiset konsultit ovat toimineet. Saarivaltio on EU-maa, ja sen tulisi noudattaa unionin yhdessä sopimia talouspakotteita. Vuotoaineiston perusteella Kyproksella ei kuitenkaan ole oltu turhan tarkkoja asian suhteen.

Esimerkiksi arvostettu tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö PwC auttoi Venäjän rikkaimpiin miehiin kuuluvaa Aleksei Mordašovia miljardijärjestelyssä, jonka tarkoituksena näyttää olleen EU-pakotteiden välttely. PwC ei kommentoinut yksittäisiä asiakkaitaan kansainväliselle toimittajajärjestö ICIJ:lle, mutta sanoi noudattavansa pakotteita. Mordašov taas kertoi noudattaneensa aina kaikkien maan lakeja toiminnassaan.

Vuodetut 3,6 miljoonaa asiakirjaa ovat peräisin pääosin kuudesta niin sanotusta palveluntarjoajayhtiöstä (englanniksi offshore service providers). Nämä palveluntarjoajat ovat eräänlainen veroparatiisitalouden verisuonisto, joka pitää järjestelmän pystyssä.

Ne perustavat asiakkailleen yhtiöitä ja hoitavat niiden käytännön asioita. Maailman tunnetuin alan yritys on panamalainen Mossack Fonseca, josta oli peräisin vuoden 2016 tietovuoto Panaman paperit.

Palveluntarjoajia ja konsulttiyrityksiä voi nimittää Putinin pikku apureiksi. Vuosikymmenten ajan ne ovat auttaneet Kremliä lähellä olevia oligarkkeja ja venäläisiä suuryhtiöitä siirtämään varojaan veroparatiiseihin. Rahat eivät kuitenkaan pysy Kyproksella, Panamassa tai Brittiläisillä Neitsytsaarille, vaan merkittävä osa niistä on päätynyt länteen.

Rahojen alkuperästä ei ole esitetty kriittisiä kysymyksiä, vaikka kaikki tietävät miten korruptoitunut maa Venäjä on.

Mistä tietovuodossa on kyse? Kyproksen veroparatiisista on vuodettu 3,6 miljoonaa asiakirjaa.

Asiakirjat ovat pääosin peräisin kuudesta kyproslaisesta firmasta, jotka perustavat asiakkailleen yrityksiä saarivaltioon ja hoitavat niiden käytännön asioita.

Asiakirjat ovat 1990-luvun puolivälin ja huhtikuun 2022 väliseltä ajalta.

Cyprus Confidential -vuotoon liittyvää tutkimusta ovat johtaneet kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ sekä saksalainen Paper Trail Media.

Ylen MOT-toimitus on ainoa hankkeessa mukana oleva suomalainen media.

Käteviä EU-passeja

Kypros teki EU-kansalaisuudesta bisneksen. Saarivaltiolla oli oma ”kultaisen viisumin” -ohjelmansa, jossa myönnettiin maan kansalaisuus henkilöille, jotka sijoittavat saarivaltioon. ICIJ:n mukaan 2 869 venäläistä sai Kyproksen kansalaisuuden ohjelman kautta. Tämä tuotti Kyprokselle lähes seitsemän miljardin euron tulot.

EU-passi takaa vapaan liikkuvuuden Schengen-alueella sekä viisumivapaan matkustamisen moneen maailman maahan.

Kyproksen kansalaisuuden hankki moni oligarkki ja venäläinen liikemies sekä heidän perheenjäsenensä. Heidän joukossaan on myös Venäjän tiedustelupalveluita lähellä oleva Igor Kesaev. Liikemies tunnetaan Suomessakin. Hän omistaa Puumalassa oman saarensa, joka tosin on tällä hetkellä takavarikoituna. Kesaev on EU:n pakotelistalla.

Ehkä ei tule yllätyksenä, että Kesaev on pyörittänyt bisneksiään myös kyproslaisten yhtiöidensä kautta.

Kreml päättää rahojen käyttämisestä

Miksi tavallisen suomalaisen pitäisi sitten välittää siitä, että venäläiset oligarkit ovat pyörittäneet varojaan EU-maa Kyproksen kautta?

Oligarkin rahat eivät ole vain oligarkin. Venäjän korruptoitunut järjestelmä toimii niin, että Putin voi käytännössä määrätä mihin varoja käytetään. Se voi tarkoittaa huvijahdin hankkimista Putinille tai jääkiekkojoukkueen ostamista lännessä, koska KHL-jääkiekkoliigan tulee laajentua. Tai jotain paljon synkempää.

Varoja voidaan ohjata Venäjän propagandan ja disinformaation tekemiseen, tiedustelupalveluiden operaatioihin lännessä tai oman yksityisarmeijan pyörittämiseen. Venäläisten riippumattomien medioiden sekä läntisten tiedotusvälineiden mukaan Gennadi Timtšenko on rahoittanut ja mahdollisesti omistaa palkka-armeija Redutin, jonka joukkoja on sotinut myös Ukrainassa. Timtšenko ei tiettävästi ole kommentoinut yhteyksiään palkka-armeijaan julkisesti.

Kyproksen ja muiden veroparatiisien kautta pyöritettyä rahoja ei siis välttämättä käytetä vain kivan renessanssihuvilan ostamiseen Italiassa, vaan ihmisten tappamiseen Euroopassa raivoavassa sodassa.

