Mika Aaltolan vaalikampanjan rahankeruu sakkaa: ”Selkeästi vaikuttaa meidän kykyyn tapella”

Presidenttiehdokas Mika Aaltolan kampanjan rahankeruu on lähtenyt käyntiin takkuisesti. Aaltola ja hänen tukiyhdistyksensä keräävät rahaa kampanjakuluihin pääosin joukkorahoituksen avulla.

Aaltolan kampanjan tavoitebudjetti on 400 000 euroa. Toistaiseksi joukkorahoituksen kautta kasassa on kuitenkin vasta reilu 23 000 euron summa.

Aaltolan tukiyhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Vuorisalo sanoo pitävänsä selvänä, että tavoitteesta tullaan tällä tahdilla jäämään. Kasassa on nyt noin viisi prosenttia havitellusta 400 000 eurosta.

– Se on liian vähän verrattuna siihen ideaan, mitä meillä oli elokuussa. Kyllä se on ihan ilmiselvää, että se vaikuttaa meidän kykyyn tapella tässä, Vuorisalo sanoo Ylelle.

Aaltolan joukkorahoituskampanja avattiin marraskuun alkupuolella. Sivuston mukaan lahjoittajia on tällä hetkellä vajaa 400. Suurin osa summista on muutamia kymppejä. Yli tuhannen euron lahjoituksia on sivuston mukaan tällä hetkellä kolme.

Joukkorahoituskampanjan lisäksi varoja on kerätty 100 euroa maksavilla kannatusjäsenyyksillä ja oheistuotteiden myynnillä. Niistä saadut tulot ovat muutaman tuhannen euron luokkaa. Yhteensä Aaltolan kampanjaa varten kerätty summa on Vuorisalon mukaan noin 25 000 euroa.

Vuorisalon mukaan Aaltolalle rahaa lahjoittaneet ovat pääosin tavallisia kansalaisia, mikä tekee keskimääräisistä summista pieniä. Suurlahjoittajia ei hänen mukaansa ainakaan vielä ole.

Onko tässä vaiheessa kerätty summa pettymys?

– En kehtaisi sitä pettymykseksi sanoa, koska se on ihmisten kovalla työllä ja rakkaudella meille annettu. Se tuo myös vastuun, että silläkin rahalla on saatava asioita aikaiseksi.

Minkä uskot olevan syy sille, että tahti on ollut hitaampaa kuin toivoitte?

– Tulemme koneiston ulkopuolelta, meillä ei ole valmiina suhteita. Kenties lahjoittajien kenttä haluaa tarkastella, että kukas tämä tällainen ehdokas oikein on. Tiettyä varovaisuutta on ehkä ilmassa. Toisaalta varainhankinta on vasta lähtenyt kunnolla liikkeelle, Vuorisalo sanoo.

Kilpakumppanit eri sarjassa

Yle kysyi myös presidentinvaalin muiden kärkiehdokkaiden kampanjoiden tavoitebudjetteja ja varainkeruun tilannetta.

Mika Aaltolan tavoin Olli Rehn ja Pekka Haavisto tavoittelevat presidentiksi pääsyä valitsijayhdistyksen kautta. Toisin kuin sitoutumaton Aaltola, Rehn ja Haavisto saavat tukea puolueiltaan.

Rehnin tavoitebudjetti on 700 000 euroa, josta keskustapuolueen osuus on 200 000. Rehnin kampanjatiimin mukaan varainkeruu on ”hyvällä mallilla”, mutta tässä vaiheessa se ei halua kertoa, paljonko rahaa on kasassa.

Avaa kuvien katselu Pekka Haavisto, Olli Rehn ja Jussi Halla-aho saavat presidentinvaalikampanjaansa huomattavaa rahallista tukea puolueiltaan. Kuva: Olivier Hoslet / EPA-EFE, Patrik Molander / Yle, Paavo Jantunen / Yle

Pekka Haaviston kampanjan tavoitteena on kerätä miljoona euroa. Kasassa on noin puolet, sanoo kampanjapäällikkö Ville Hulkkonen. Vihreiltä Haavisto saa noin 100 000.

Loput ovat pääosin lahjoituksia yksittäisiltä kansalaisilta ja yrittäjiltä.

– Mainostilassa näkyminen vaatii euroja. Siinä ei riitä vapaaehtoistyö, Hulkkonen sanoo.

Perussuomalaisten ehdokkaalla Jussi Halla-aholla ei ole käynnissä varsinaista varainkeruukampanjaa. Puoluesihteeri Harri Vuorenpään mukaan budjetti on noin puoli miljoonaa, ja rahat tulevat puolueelta.

Avaa kuvien katselu Alexander Stubbin budjetista 1,2 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää ensimmäiseen kierrokseen ja loput 300 000 mahdolliseen toiseen kierrokseen. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Stubbin budjetti miljoonaluokassa

Rahoituksen näkökulmasta omassa sarjassaan pyörii kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb, jonka vaalibudjetti on 1,5 miljoonaa euroa.

– Uskomme saavamme sen kokoon, sanoo Stubbin kampanjan varainhankinnasta vastaava kokoomuksen hallintopäällikkö Timo Elo.

Kokoomus maksaa summasta 500 000 euroa. Loput on tarkoitus kerätä muun muassa lahjoituksista ja varainhankintaseminaareista, joihin myydään 1490 euron hintaisia lippuja.

1500 euroa tai sen yli lahjoittavat tahot pitää julkaista vaalirahailmoituksessa. Sitä pienemmän summan lahjoittavat voivat pysytellä nimettömänä.

Stubbin tavoittelema vaalikassa on samaa luokkaa kuin mitä viime vaalit voittanut istuva presidentti Sauli Niinistö keräsi.

Vasemmistoliiton Li Anderssonin arvioitu vaalibudjetti on reilu kymmenesosa siitä, mitä Stubb tavoittelee. 160 000 eurosta on kasassa yli puolet. Noin kaksi kolmasosaa summasta tulee puolueelta.

Suunnitteilla on myös pääsymaksullinen tilaisuus, jonne myydään lippuja 50 ja 90 euron hintaan, kertoo vasemmistoliiton puoluesihteeri Anna Mäkipää.

Mika Aaltolan tämänhetkinen kampanjabudjetti on murusia useisiin kilpakumppaneihin verrattuna. Tukiyhdistyksen puheenjohtajan Valtteri Vuorisalon mukaan pyyhettä ei kuitenkaan olla heittämässä kehään.

– Kilpailuhenkinen ihminen sisuuntuu tästä entistä enemmän. Jos vertaa maratoniin, niin toisella voi olla hienommat lenkkarit, mutta ei se ole se, joka lopulta ratkaisee, Vuorisalo sanoo.