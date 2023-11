”Tämä on vihamielinen teko Suomea vastaan”, toteaa tutkija turvapaikanhakijoiden ilmaantumisesta Suomen rajalle

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen on erikoistunut muun muassa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikaisen mielestä se, että Venäjä on ohjannut turvapaikanhakijoita rajalle, on ilmiselvä hybridivaikuttamisen keino.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen näkee viime päivien Itärajan tilanteessa yhtäläisyyksiä vuosien 2015 ja 2016 Venäjältä tulleeseen turvapaikanhakijavirtaan.

Tuolloin Venäjä ohjasi Suomen rajalle suuria määriä turvapaikanhakijoita.

– Kyllä se on ihan ilmiselvää. Toimintatapahan on periaatteeltaan sama, Lavikainen toteaa.

Lavikainen kertoo, että viime päivien tapahtumissa kysymys on siitä, että Venäjä on houkutellut rajalle tarkoituksella ihmisiä, joita on kuljettanut todennäköisesti järjestäytynyt rikollisuus.

Lavikaisen mukaan tässä tapauksessa on viitteitä myös siitä, että turvapaikanhakijoita rajalle kuljettamassa ovat olleet myös poliisi ja asevoimat. Hän huomauttaa, että jos tällaisissa toimissa on ollut useampi viranomainen mukana, siitä on päätetty korkealla tasolla.

– Tapahtumaketju silloin viimeksikin [2015 ja 2016] paljasti, että siellä oli poliittisena päätöksentekijänä Venäjän presidentti, joka lopetutti sen sitten kun oli katsottu tarpeelliseksi.

”Maahanmuuttovirta on välineellistetty”

Lavikaisen mukaan Venäjä harjoittaa hybridivaikuttamista Suomea kohtaan itärajan tilanteessa.

Hän ei esimerkiksi usko, että operaation toteuttaminen juuri nyt, kylmänä vuodenaikana, on sattumaa. Ihmiset ovat nyt haavoittuvaisemmassa asemassa kuin esimerkiksi kesällä.

– Tämä on vihamielinen teko Suomea vastaan, jossa maahanmuuttovirta on välineellistetty Venäjän ulkopolitiikan tueksi.

Hallitus päätti tänään, että itärajan rajanylityspaikkoja suljetaan lauantain vastaisena yönä. Suljettavat rajanylityspaikat ovat Imatran, Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemat.

Rajavartiolaitos: Tilanteessa on eskaloitumisvaara

Aiemmin tänään torstaina uutisoitiin turvapaikanhakijasta, jonka kertoman mukaan Venäjän rajaviranomaiset olivat sanoneet hänelle, että turvapaikanhakijoita ei enää päästetä Venäjältä rajan yli Suomeen. Asiaa ei ole pystytty vahvistamaan, mutta Yle on nähnyt Suomeen matkustamista käsittelevissä venäjänkielisissä Telegram-ryhmissä samanlaisia tietoja.

Lavikaisen mukaan on vaikea tietää, miksi Venäjä päätti toimia näin.

– Venäjä katsoo, miten Suomi reagoi tällaisessa tilanteessa. Tai vaikka Norja, jos heitä ohjataan Norjaan kuten viimeksikin tehtiin. Tässä on useita vaihtoehtoja, miten Venäjä toimii, Lavikainen arvioi.

Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kerrottiin tänään STT:lle, että Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille ei ollut aamukuuden jälkeen saapunut uusia turvapaikanhakijoita. Yön aikana rajanylityspaikoille oli saapunut viisi turvapaikanhakijaa.

Kuitenkin Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikalle on saapunut joukko turvapaikanhakjoita tänään.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassisen mukaan uusimmat tiedot kertovat, että ilmiö on ilmeisesti laajenemassa jo tämän päivän aikana jonkin verran pohjoiseen. Hänen mukaansa tilanteessa on aivan selkeä eskaloitumisvaara.