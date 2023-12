Satelliitit voisivat olla nykyistä enemmän apuna ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta avaruusromu uhkaa

Avaruudessa on ruuhkaa. YK:n avaruusasioiden toimiston UNOOSA:n ylläpitämän rekisterin mukaan kesäkuun lopulla Maata kiersi 11 300 satelliittia ja määrä on voimakkaassa kasvussa.

Satelliitit – niiden tarkat silmät – voisivat auttaa ihmiskuntaa sen haastavimman ongelman kanssa.

– Avaruusdatan merkitys ilmastonmuutoksen monitoroinnissa, seurannassa ja potentiaalisesti tulevaisuudessa myös ehkäisemisessä on nyt paremmin ymmärretty, Jenni Tapio sanoo.

Tapio on paitsi avaruusjuristi myös Euroopan avaruusjärjestön ESA:n palveluksessa asiantuntijana tittelillä accelerator development coordinator.

Avaa kuvien katselu Jenni Tapio työskentelee Euroopan avaruusjärjestössä asiantuntijatehtävissä. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Jenni Tapion mukaan satelliittidataa ja siihen perustuvia ratkaisuja olisi hyödynnettävissä nykyistä enemmän ja erilaisiin tarpeisiin.

ESA:n ja Euroopan Unionin yhteishanke, Copernicus-ympäristötietopalvelu, on toiminut vuodesta 2014. Sen Sentinel-satelliittien tuottama aineisto on suureksi osaksi vapaasti kaikkien käytössä.

Markkinoille on tullut ja tulossa lisää yksityisiä palveluiden tarjoajia, myös suomalaisia. Maapallon kuvantamispalveluiden arvo on 2 miljardia euroa, mutta vauhti on niin hurjaa, että sen arvoksi oletetaan 7-9 miljardia euroa vuonna 2032.

Satelliittien tieto pian lähes reaaliaikaista

Päättynyt lokakuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin lokakuu. Maapallo alkaa jo nyt olla lähellä 1,5 asteen lämpötilan nousua eli Pariisin ilmastokokouksen tavoitetta. Mennyt kesä muistetaan esimerkiksi siitä, kuinka metsäpalot ja tulvat runtelivat Kreikkaa.

Satelliiteista ilmastonmuutoksen vaikutusten seuranta on tehokasta. Satelliitit tavoittavat myös asioita seuduilla, jonne muiden silmä ei ulotu, kuten polaarialueilla.

Metaanipäästöjen hot spotit näkyvät avaruuteen, ja niihin puuttuminen voi osaltaan jarruttaa ilmaston lämpenemistä.

Kasvanut satelliittien määrä mahdollistaa myös sen, että tieto on entistä ajantasaisempaa. Jos aiemmin satelliitti pyyhkäisi alueen yli kerran päivässä, kuvaa voi nykyään tulla vaikka vain muutaman tunnin välein.

– Jos se yhdistetään johonkin muuhun, kuten vaikka droonien tuottamaan dataan, saadaan nykyistä enemmän hyödynnettävää tietoa, Tapio sanoo.

Avaruusromu vaikeuttaa satelliittien toimintaa

Satelliittien määrän lisäämisen uhkana on Maata ympäröivä avaruusromu. Vuosikymmenten aikana romua on kertynyt niin paljon, että se voi vaikeuttaa satelliittien toimintaa lähiavaruudessa.

Maata kiertää arviolta miljoona yli sentin mittaista kappaletta ja yli sata miljoonaa niitä pienempää. Parinkymmenen kilometrin sekuntivauhtia kiitävä pienikin siru aiheuttaa tuhoisaa jälkeä.

– Avaruustoiminnan ja -liikenteen ja sitä kautta myös avaruusromun lisääntyminen erityisesti maan läheisillä kiertoradoilla on eksponentiaalisesti kasvamassa, joten tälle tilanteelle täytyy tehdä jotain. Romun syntymistä pyritään etukäteisesti estämään sekä pyritään kehittämään teknologioita, joilla sitten jo syntynyttä romuongelmaa pystyttäisiin taklaamaan, Tapio kertoo.

Marraskuun alussa Espanjan Sevillassa pidetyssä kokouksessa ESA otti askeleen siihen suuntaan. Järjestö lupasi, että sen missiot eivät jätä avaruusromua kiertoradoille vuoen 2030 jälkeen.