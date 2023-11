Lakko hiljensi Saarioisten toimintaa – pääluottamusmies: ”Ei tarvitse rikkureita vahtia”

Tavallisesti kiireisellä Saarioisten keskuslähettämöllä Valkeakoskella on nyt hiljaista. Käynnissä on Suomen elintarviketyöläisten liiton eli SEL:n poliittinen lakko, joka on osa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n yhteistä kampanjaa.

Keskiviikkoiltana keskuslähettämössä alkaneella vuorokauden mittaisella työnseisauksella vastustetaan Petteri Orpon hallituksen esittämiä työntekijöiden työehtojen ja lakko-oikeuksien heikennyksiä sekä työttömyysturvan leikkauksia.

Työnseisauksesta on hyvä yhteisymmärrys työnantajapuolen kanssa, kertoo Saarioisten keskuslähettämön pääluottamusmies Mikko Kivimäki.

Paikalla ei ole edes lakkovahteja.

– Ei tarvitse rikkureita vahtia. Kun lakosta tuli tieto, saatiin asiat sovittua, Kivimäki sanoo.

Saarioisten toimitusjohtaja Matti Karppinen toteaa, että poliittiset lakot ovat sallittuja ja oikeutettuja. Tilanteesta aiheutuu kuitenkin väistämättä väliaikaista haittaa yrityksen toiminnalle.

Avaa kuvien katselu Mikko Kivimäki kertoo, että torstaina kello 22 töihin saapuvat yövuorolaiset jatkavat töitä normaaliin tapaan. Kuva: Juha Kokkala

Kivimäen mukaan lakon tavoin muidenkin asioiden käsittely on käyty aina sulassa sovussa johtoryhmän kanssa.

Nyt Orpon hallitus on kaavailemillaan muutoksilla hajottamassa tämän sopimisen kulttuurin, Kivimäki sanoo.

– On aika mahdoton homma, että työntekijät neuvottelevat suoraan hallituksen kanssa, Kivimäki miettii.

Tällä viikolla lakossa on noin 4 000 SEL:n työntekijää ympäri maata. Elintarvikealan työnseisaukset jatkuvat ensi viikolla.

”Kyllä pahalta näyttää”

Mikko Kivimäki kuvailee hallituksen tähänastista taivalta myrskyisäksi. Työyhteisössä tilannetta on seurattu turhautuneina.

Etenkin määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen sekä irtisanomisperusteiden löyhentäminen huolestuttaa Kivimäkeä.

– Turvattomuus lisääntyy joka alalla. Sitä kautta ruuvi kiristyy. Eihän kellään mitään takuutyöpaikkaa ole. Jos joutuu työttömäksi ja sitäkin vielä heikennetään, kyllä se pahalta näyttää, Kivimäki sanoo.

Avaa kuvien katselu Saarioisten keskuslähettämössä Valkeakoskella oli torstaina hiljaista. Kuva: Juha Kokkala

Hallituksen suunnitelmat osuvat laajalti eri aloille, Kivimäki miettii.

– Ei me (elintarvikeala) mikään erillinen saareke maailmassa olla. Tilanne tuntuu varmaan aika samalla tavalla joka alalla, Kivimäki sanoo.

Lakko näkyy ja tuntuu

Tänään torstai-iltana työtaisteluun liittyvät Saarioisten Sahalahden tehtaan ammattiliittolaiset, perjantaina lakkoon mennään yhtiön Valkeakosken tehtaalla.

Saarioisilla lakkoihin on pyritty varautumaan kauppojen kanssa niin, että mahdolliset hyllypuutteet jäisivät kaupoissa yksittäisiksi.

– Olemme olleet yhteydessä asiakkaisiin ja sovittu tavallisesta poikkeavia toimituspäiviä. Katsotaan vähän valikoimaa, pystytäänkö valmistamaan sellaisia määriä kuin tarvitsisi, sanoo Saarioisten toimitusjohtaja Matti Karppinen.

Avaa kuvien katselu Matti Karppinen kertoo, että lakolla ei ole välitöntä vaikutusta yritykselle kriittiseen joulusesonkiin. Kuva: Juha Kokkala

Karppinen kertoo, että kannattaa asioiden paikallista sopimista. Hän uskoo, että suomalainen työmarkkinajärjestelmä toimii jatkossakin tiettyjen pelisääntöjen mukaan.

– Hallitus hieman yrittää muuttaa näitä asioita, mutta nähtäväksi jää. Uskon itse järjestelmän aika vahvaan pysyvyyteen.