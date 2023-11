Kasvomaskeja valmistanut varkautelainen Lumi Dental on hakeutunut konkurssiin

Lumi Dental kertoo talousvaikeuksien syyksi arvokkaiden ja vaativien hammaslääkäripalveluiden kysynnän vähenemisen. Yhtiö on valmistanut kasvomaskien lisäksi hammasproteeseja.

Muun muassa kasvomaskien ja hammasproteesien valmistajana tunnettu varkautelainen Lumi Dental on hakeutunut konkurssiin. Syynä on yhtiön maksukyvyttömyys.

Yhtiö on jättänyt konkurssihakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen tiistaina 14. marraskuuta.

Lumi Dental kertoo konkurssihakemuksessaan olevansa maksukyvytön, koska sen velat ovat merkittävästi omaisuutta suuremmat eikä yhtiöllä ole rahavaroja lyhytaikaisen vieraan pääoman lyhentämiseen. Oma pääoma on menetetty.

Yhtiön mukaan se on parantanut rahoitusasemaansa vuonna 2023 keventämällä kustannusrakennettaan, myymällä omaisuuttaan sekä järjestelemällä velkoja. Omistajat ovat rahoittaneet yhtiötä sekä ostaneet siltä Viron hammasklinikat. Myös uutta ulkoista rahoittajaa on etsitty, mutta tuloksetta. Viimeisin neuvottelu on päättynyt lokakuun lopussa.

Yhtiö on tehnyt positiivisen tuloksen kesäkuussa ja viimeksi syyskuussa. Tuloskunto ei kuitenkaan riitä velkojen hoitamiseen. Toiveet myynnin ripeästä kehityksestä ovat vesittyneet, koska isoissa asiakkuuksissa myyntiodotusten toteutuminen on myöhästynyt keväältä 2023 seuraavaan talveen. Yhtiö mainitsee isoiksi asiakkaikseen Mehiläisen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen.

Lumi Dental kertoo asiakkuuksiensa olevan arvokkaampia ja vaativampia hammaslääkäripalveluita, joiden käyttöä talouden taantuma on vähentänyt.

Yhtiö on valmistanut hammasproteeseja ja kertonut Ylellä vuonna 2016 pyrkivänsä romauttamaan hinnat halvemmalla Kiinan-tuonnilla.

Lumi Dentalin konkurssihakemuksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.