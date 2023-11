Ähtärin eläinpuistoon tulee vielä uusia susia toisista tarhoista – luonnosta eläimiä ei oteta eikä sinne vapauteta: ”Se on ruraali legenda”

Ähtärin eläinpuistossa ei ole juuri nyt yhtään sutta, mutta kunhan aitaus on peruskorjattu, voidaan taas suunnitella uusien susien ottamista.

Ähtärin eläinpuistossa tehtiin tällä viikolla kipeä päätös, kun susilauman viimeiset kolme sutta jouduttiin lopettamaan.

Ne olivat kaikki syntyneet eläinpuistossa ja ehtineet jo susille korkeaan 15 vuoden ikään.

Intendentti Marko Haapakoski sanoo, että menetys oli iso, mutta tärkeintä on, että eläimillä on hyvä olla.

– Tosi tykättyjä ovat sudet täällä olleet, mutta joskus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä, sanoo Haapakoski.

Susiaitaus ei välttämättä ole tyhjä kovin kauan. Ensin sitä nykyaikaistetaan ja parannetaan.

– Susiaitaus on yksi vanhimpia eläinpuiston aitauksia, joten siitä tehdään kunnollinen selvitys. Keväällä tutkitaan, minkälaisia valuja pitää tehdä. On tarkoitus, että sudet kuuluvat tähän eläinpuistoon tulevaisuudessakin, kertoo Haapakoski.

Aitauksen parantamisen jälkeen voidaan ryhtyä suunnittelemaan uusien susien ottamista.

Uudet sudet muista tarhoista

Ähtärin edellinen susilauma oli perhe, jonka kaikki urokset oli kastroitu. Lauman isä oli riikalaisesta eläintarhasta ja emo Ähtäristä.

Seuraavatkin sudet tulevat eläinpuistoon toisista eläintarhoista, todennäköisesti jostain Euroopan eläintarhajärjestö Eazan tarhasta.

Joissain puistoissa on lisääntyviä laumoja, joista saadaan pentuja tai vanhempia yksilöitä, jotka ovat syntyneet eläinpuistoissa ja kuuluvat Eazan suojeluohjelmaan.

– Koordinaattori esimerkiksi suosittelee, että täällä olisi tarjolla susia, jotka tarvitsisivat sijoituspaikkaa, avaa Haapakoski mahdollista tulevaa prosessia.

Luonnosta susia ei oteta. Yleisesti ottaen luonnosta eläimiä tulee tarhoille vain silloin, kun esimerkiksi joku loukkaantunut eläin ei enää pärjää luonnossa.

Luontoon palauttaminen on ruraali legenda

Susia ei myöskään koskaan Suomessa vapauteta luontoon eläintarhoista. Haapakoski ei muista, että muuallakaan maailmalla olisi susille luontoonpalautushankkeita.

Luontoonpalautuksia tehdään hyvin harvoin ja lähinnä sellaisten lajien kohdalla, jotka ovat esimerkiksi luonnosta jo kokonaan kadonneet.

– Susi ei ole maailmanlaajuisesti uhanalainen. Suomessa se on.

Susien kohdalla harhaluulo luontoonpalautuksista elää jostain syystä, mutta se ei pidä paikkaansa, vakuuttaa Haapakoski.

– Se on sanotaanko, ei urbaani, mutta ruraali legenda, toteaa Haapakoski.

Hän arvioi, että legenda elää ehkä siksi, että sudet saattavat liikkua pitkiäkin matkoja ja yhtäkkiä ilmestyä paikkaan, jossa niitä ennen ei ole ollut. Silloin joku saattaa uskoa, että eläin on tuotu sinne.

– Susi saattaa liikkua tuhatkin kilometriä, kun vanhemmat ajavat laumasta pois ensimmäisen vuoden jälkeen.

Susi tarvitsee suojelua

Luonnonvarakeskuksen mukaan tämän vuoden keväällä Suomessa oli susia todennäköisesti 291–331 yksilöä. Kohtaamiset susien kanssa ovat lisääntyneet, koska susi on levittäytynyt melko tiheästi asuttuun läntiseen Suomeen.

Eläintarhojen tärkein tehtävä on lajien suojelu ja elinvoimaisen tarhakannan ylläpito. Lisäksi tärkeää on ympäristökasvatus.

– Susi on keskustelua herättävä laji, ja tärkeä asia suojelussa on tämä kasvatuksellinen arvo. Että ihmisille pystytään kertomaan, minkälainen eläin susi on, ja miten ne toimivat ja elävät luonnossa, kertoo Haapakoski.

Suojelu ja kasvatus liittyvät vahvasti yhteen.

– Jos ymmärrät lajin merkityksen luonnossa, niin se auttaa myös suojelua, toteaa Haapakoski.