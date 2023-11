Poliisi varoittaa Kuopion seudulla mahdollisesti yliannostuksia aiheuttavasta vaarallisesta muuntohuumeesta

Poliisin mukaan vaarallista muuntohuumetta on tavattu tableteissa, jotka muistuttavat Subutex-tabletteja. Arkistokuva Ruotsin tullin takavarikoimista Subutex-tableteista lokakuulta.

Poliisi varoittaa mahdollisesti Kuopion seudulla kaupattavasta erittäin vaarallisesta huumausaineesta.

Kuopion seudulla on syksyn aikana sattunut useita epäiltyjä huumekuolemia, joissa epäillään yliannostusta. Kuolemansyyn tutkintojen yhteydessä on ilmennyt viitteitä mahdollisesti erittäin vaaralliseksi aineeksi luokiteltavasta metonitatseeni-nimisestä muuntohuumeesta.

Metonitatseeni on aine, jonka käyttöannos on erittäin pieni, minkä takia yliannostuksen riski on erittäin suuri. Aineen yliannostus lamauttaa hengityksen.

Valtakunnallisesti metonitatseeniä on tavattu tableteissa, jotka ovat ulkoisesti kahdeksan milligramman Subutex-lääketablettien näköisiä. Poliisin mukaan niitä voi olla liikkeellä myös Kuopion seudulla. Tabletit eivät ole läpipainopakkauksissa, kuten katukaupassa tavallisesti välitettävät alkuperäiset Subutex-tabletit.

Metonitatseeni on synteettinen opioidi, joka on luokiteltu Suomessa huumausaineeksi helmikuussa 2022. Nitatseeniryhmän opoidien arvioidaan olevan satoja tai tuhansia kertoja voimakkaampia kuin morfiini ja kymmenen kertaa voimakkaampaa kuin fentanyyli.

Poliisi pyytää tämän vaarallisen aineen välittämiseen tai henkilöihin liittyviä tietoja vihjepuhelimeen 0295 456 635 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.