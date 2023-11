Usva Riihiaho, 9, kimpaantui Pori Jazzin suurkonserttien kieltämisestä lapsilta – lähetti lehteen kipakan kirjoituksen

Nuori musiikinystävä sai kuulla huonon uutisen: Pori Jazzin pääkonserttiin ei pääse enää alaikäisenä. Festivaali päätti, että koko konserttiareena on ensi kesänä anniskelualuetta.

Kun Let Me Entertain You kajahti viime heinäkuussa Pori Jazzin pääkonsertin lavalta Kirjurinluodossa, oli 9-vuotias Usva Riihiaho onnensa kukkuloilla.

Hän on brittilaulaja Robbie Williamsin suuri fani. Ja nyt hän näki idolinsa livenä – omassa kotikaupungissaan.

– Williamsilla on ihan sikahyviä biisejä, hän perustelee fanitustaan.

Yhdeksän vuoden odotus

Viime viikolla hänen isänsä kertoi eräänä aamuna, että nyt on huonoja uutisia: alaikäiset eivät enää saa osallistua Pori Jazzin suurkonsertteihin, koska koko konserttiareenan halutaan olevan anniskelualuetta.

Usvaa asia harmitti kovasti.

Isä kysyi, haluaisiko hän kirjoittaa harmistumisestaan. Syntyi mielipidekirjoitus, jonka sanomalehti Satakunnan Kansa julkaisi torstaina.

Avaa kuvien katselu Miksi olette sulkeneet Pori Jazzin lapsilta, penää kirjoituksessaan Usva Riihiaho. Kuva: Pipsa Uutto / Yle

Kirjoituksessaan tyttö huomauttaa, että joutuu nyt odottamaan yhdeksän vuotta, että pääsee taas Pori Jazzin pääkonsertteihin.

– Olemme käyneet koko perhe yhdessä hengailemassa konserteissa. Siellä on usein artisteja, joista tykkään, kertoo Usva Riihiaho.

Robbie Williamsin Porin-konsertti oli kuitenkin mahtava tapahtuma. Ikimuistoinen.

– Candy-biisi kuulosti vähän erilaiselta kuin tavallisesti, hän arvioi sovitusta.

Kuuntele Usva Riihiahon mielipidekirjoitus, jonka hän lähetti Satakunnan Kansaan.

Onko anniskelulainsäädäntö linjassa?

Nuoret musiikinystävät eivät välttämättä joudu odottamaan täysi-ikäistymistään, jos Pori Jazzin hallituksen puheenjohtajan Jari Perkiömäen toive toteutuu. Se vaatisi kuitenkin muutoksia suomalaiseen anniskelulainsäädäntöön.

Aikaisemmin yleisö sai tulla konserttiin omien eväiden, myös juomien, kanssa.

– Sitten linjaus muuttui. Mietimme yhä, löytäisimmekö jatkossa toimivan ratkaisun, jossa kaikki voisivat tulla kuuntelemaan musiikkia konserttiin, Perkiömäki hahmottelee.

Avaa kuvien katselu Jari Perkiömäki toivoo muutoksia anniskelulainsäädäntöön, kun harva tulee kuitenkaan humaltumaan jazzkonserttiin. Kuva: Carina Bruun / Yle

Nykyiseen K18-ratkaisuun vaikutti, että alaikäistä yleisöä on hyvin vähän, mutta rajatut anniskelualueet hankaloittavat alueella joustavaa liikkumista. Ruoka ja juoma pitää nauttia pääosin eri paikoissa.

– Asiakaskokemus on tärkeä. Ja onhan meillä edelleen paljon maksuttomia ja ikärajattomia konsertteja.

Jari Perkiömäki kertoo, että hän itse kasvoi Pori Jazzin vakiokävijäksi teini-ikäisenä. Hän myöntää, ettei hänellä ole lapselle annettavaa hyvää syytä siitä, miksi 9-vuotias ei enää pääse pääkonsertteihin.

– Lainsäätäjä voisi miettiä kulttuuritapahtumien anniskelua – onko näin tiukalle politiikalle syytä?