Ruokavirasto haluaa tutkia tarkemmin, miksi lemmikit sairastuivat Mustin ja Mirrin ruuasta

Kun lemmikit alkoivat sairastua vakavasti syötyään Musti ja Mirri -kaupoissa myytäviä Smaak-ruokia, yrityksellä oli nopeasti teoria oireiden aiheuttajasta.

Musti Group ilmoitti vain muutama päivä kohun alkamisen jälkeen epäilevänsä syyksi glykoalkaloidimyrkytystä, jonka lähteeksi arvioitiin ruokien raaka-aineena käytetty hollantilainen perunahiutale.

Tänään Musti Group tiedotti, että yhtiön tilaamat yksityisen laboratorion tekemät testit ovat osoittaneet epäilyt oikeiksi. Yhdestä erästä hollantilaista perunaa löytyi liian korkeita glykoalkaloidipitoisuuksia.

Onko mysteeri siis ratkennut? Ruokaviraston rehujaoston päällikkö Hanna Laatio ei vielä julkistaisi tapausta suljetuksi. Viraston omat tutkimukset ruokanäytteistä eivät ole valmistuneet. Tuloksia voidaan joutua odottelemaan vielä viikkoja.

– Me haluamme tutkia laajemmin, koska tämä tapaus on todella poikkeuksellinen, Laatio sanoo.

Laation mukaan Mustin ja Mirrin teetämien tutkimusten perusteella perunahiutaleen voisi päätellä olevan syypää oireisiin, mutta monia tärkeitä tietoja myös puuttuu yhä.

– Ja firmat tietenkin itse päättävät, mitä he julkaisevat omavalvontatuloksistaan. Viranomainen kuitenkin tekee omat päätelmänsä, Laatio jatkaa.

Perunan määrä tuotteessa on ratkaisevaa

Ruokaviraston rehujaoston päällikkö korostaa, että lemmikkien terveyden kannalta olennaista ei ole pelkästään perunahiutaleessa todettu korkea glykoalkaloidipitoisuus. Merkittävää on myös se, paljonko kyseistä raaka-ainetta on ruoan valmistuksessa käytetty.

– Tämän tuloksen perusteella ei voi todeta, että apua, peruna on myrkyllistä ja sitä ei voi käyttää missään. Kyse on aina myös käyttömäärästä, Laatio sanoo.

Musti Group kertookin nyt selvittävänsä, onko viljattomien tuotteiden resepteissä mahdollistaa pienentää perunan osuutta ja näin laskea sen aiheuttamaa riskiä. Yhtiössä on tehty muita toimenpiteitä lemmikkien ruokaturvallisuuden parantamiseksi.

Jo viime viikolla kaikki kyseistä perunahiutaletta sisältäneet ruoat poistettiin myynnistä. Nyt raaka-ainetilaukset hollantilaiselta valmistajalta on lopetettu kokonaan.

Jatkossa Musti Group lupaa myös lisätä perunatuotteiden omavalvontaa. Se lupaa muun muassa mitata glykoalkaloiditasot jokaisesta perunatuote-erästä. Glykoalkaloideille ei EU:ssa ole asetettu rehurajoja, joten mittauksia ei edellytä tuotteen toimittajalta.

Elintarvikekäyttöön eli ihmisravinnoksi tarkoitetuissa perunahiutaleissa glykoalkaloiditasoille on määritelty raja-arvot. Musti Group ei kuitenkaan näe mahdollisuutta ryhtyä käyttämään niitä lemmikkiruoan tuotannossa.

– Sen osalta on ollut saatavuushaasteita, eikä sitä ole riittänyt rehuntuotantoon, jota lemmikkien ruoatkin ovat, sanoo Musti Groupin talousjohtaja Toni Rannikko.

Perunahiutaleen tuottaja pysyy pimennossa

Musti Group kertoo selvittäneensä syitä lemmikkien saamille oireille tiiviissä yhteistyössä Ruokaviraston, eläinlääkäreiden ja raaka-ainetuottajien kanssa.

Se ei kuitenkaan suostu kertomaan, minkä hollantilaisen tuottajan perunahiutaleet olivat myrkytysoireiden aiheuttajia.

– Ei ole meidän tehtävä sitä julkistaa. Tällaisen ohjeen sain meidän lainopilliselta neuvonantajalta, että on parempi keskustella ensin heidän kanssaan, Rannikko sanoo.

Musti Group aikoo hakea yritykseltä korvauksia kohun aiheuttamista taloudellisista tappioistaan.

Kysymykseen siitä, voisiko saman tuottajan perunahiutaletta olla käytetty myös muissa eurooppalaisissa lemmikkien ruoissa, Rannikko vastaa kierrellen:

– En lähde siihen kommentoimaan, mutta kysymys ei ole ihan pienestä tekijästä.

Ruokaviraston Hanna Laatio ei halua arvioida, milloin nimen julkistus olisi lemmikkien ruokaturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Hänen mielestään olennaista on, että tieto raaka-aineen aiheuttamista ongelmista on hollantilaisilla viranomaisilla.

Laatio kertoo, että EU:n elintarvike- ja rehualan viranomaiset ilmoittavat poikkeamista yhteisessä RASFF-järjestelmässä. Lyhenne tulee sanoista rapid alert system for food and feed. Mustin ja Mirrin ruokien aiheuttamista oireista ilmoitettiin järjestelmään jo viime viikolla. Nyt ensimmäisten tutkimustulosten varmistuttua tietoja ollaan täydentämässä.

Musti Groupin osake palautui kohusta nopeasti

Viime viikkona vellonut ruokakohu on saanut aikaan vakavan kolauksen Musti ja Mirri -ketjun maineelle.

Vaikutukset ovat myös taloudellisia. Markkinoilta vedettyjen tuotteiden vuosimyynti on ollut talousjohtaja Rannikon mukaan 2,5 miljoonan euron luokkaa. Yhtiö on myös luvannut korvata oireita saaneiden lemmikkien eläinlääkärikuluja.

Rannikko ei halua arvioida Ylelle, kuinka monet eläimet ovat saaneet ruoasta oireita. Yhtiölle on tullut viime viikon aikana satoja yhteydenottoja ja reklamaatioita, mutta vielä ei osata sanoa, kuinka suuri osa näistä on johtanut eläinlääkärikäynteihin.

– Kaikkiaan tällä on meidän myyntiin ja ja kannattavuuteen mahdollisesti pieniä vaikutuksia. Mutta Musti group on on iso yhtiö ja se auttaa meitä kantamaan tällaiset vastoinkäymiset, Rannikko muotoilee.

Musti Groupin osakkeen arvo sukelsi jyrkästi kohun alkaessa, mutta viikkoa myöhemmin osake on jo kivunnut takaisin aiempaan arvoonsa.