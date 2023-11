Anastasiia Karklina oli juuri saapumassa Suomeen, kun sai tietää, että hänellä on enää päivä aikaa tavata perhettään

Pietarista kotoisin oleva 25-vuotias Anastasiia Karklina oli juuri saapumassa Venäjältä Suomeen Lappeenrannan Nuijamaan raja-aseman kautta, kun hän sai tietää rajanylityspaikkojen sulkemisesta.

– Tämä tuli niin yllättäen, etten ehtinyt ottaa Pietarista vaatteita mukaan tai edes saanut mahdollisuutta hyvästellä perhettäni, Karklina päivittelee.

Hän opiskelee toista vuotta Helsingissä ja on käynyt kuukausittain tapaamassa perhettään Pietarissa. Lauantaina mahdollisuus poistuu.

Suomen hallitus on tänään torstaina päättänyt sulkea itärajan rajanylityspaikkoja Kaakkois-Suomessa perjantain ja lauantain välisenä yönä. Suljettavat rajanylityspaikat ovat Imatran, Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemat. Turvapaikanhaku keskitetään vain Sallan ja Vartiuksen raja-asemille.

Päätöksen taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu itärajalla. Syynä on se, että Venäjä on päästänyt Suomen rajalle ihmisiä, joilla on puutteelliset matkustusasiakirjat.

Anastasia Karklina ei ollut ensin uskoa päätöksen perusteita. Hän näki turvapaikanhakijoiden saapuvan rajalle ensimmäistä kertaa tänään torstaina.

– En nähnyt yhtäkään edes koko matkallani Pietarista tähän rajalle. Olin hyvin yllättynyt, että tällaista tapahtuu, Karklina kertoo.

Pohjoisen kautta olisi hyvin hankala mennä

Syyskuussa Suomi kielsi venäläisrekisterissä olevien autojen tuonnin Suomeen. Silloin Anastasiia Karklina hankki uuden auton, jotta pääsi tapaamaan perhettään. Perheeseen kuuluvat äiti, isoäiti ja pikkuveli. Pian ei uusi autokaan enää auta.

Avaa kuvien katselu Lauantain vastaisena yönä neljä rajanylityspaikkaa suljetaan. Kuva: Laura Merikalla / Yle ja Nanna Särkkä / Yle

Lauantaista lähtien eteläisin rajanylityspaikka Venäjälle on Vartiuksen rajanylityspaikka Kainuussa. Sinne on Helsingistä seitsemän tunnin ajomatka, ja sieltä Pietariin kiertelisi autolla yli 12 tuntia.

Pikaisena suunnitelmanaan Karklina kertoo ajavansa Helsinkiin hakemaan sukulaistensa vaatteita, jotka tuo vielä illaksi Venäjälle. Venäjällä nukutun yön jälkeen hän aikoo palata vielä ennen rajanylityspaikan sulkua Suomeen.

Tuoreet päätökset rajanylityspaikkojen sulusta ovat voimassa kolme kuukautta, 18. helmikuuta 2024 saakka.

Karklinalla on opintoja jäljellä vielä noin puoli vuotta.

– Minulla ei ole ketään Suomessa, joten en oikein tiedä, mitä teen. Perheen tapaaminen on minulle todella tärkeää. Isoäitini on vanha ja ymmärrän, että aika on rajallinen resurssi. Ei kukaan elä ikuisesti, Karklina sanoo.