Oulun ja Lapin vaalipiirien ääntenlaskentaa ollaan yhdistämässä – vaalit toimitettaisiin vanhaan tapaan kahtena vaalipiirinä

Hallitus on asettanut parlamentaarisen työryhmän pohtimaan eduskuntavaalien vaalijärjestelmää, joka vaikuttaisi Oulun ja Lapin vaalipiireissä.

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen työryhmän kehittämään eduskuntavaalien vaalijärjestelmää. Käytännössä työryhmän työn keskiössä on Lapin vaalipiiri, jossa piilevä äänikynnys on korkea.

Työssä etsitään keinoja niin sanotun piilevän äänikynnyksen aiheuttamiin ongelmiin. Käytännössä väkimäärältään pienessä Lapissa on korkea piilevä vaalikynnys, joka vaikuttaa siihen, kuinka paljon ehdokkaan pitää saada ääniä päästäkseen vaaleissa läpi.

Työryhmän tavoitteena on löytää uusi vaalialuemalli, jossa äänikynnystä voitaisiin madaltaa. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että Oulun ja Lapin vaalipiirit toimisivat nykyisellään, mutta äänten laskennassa ne yhdistettäisiin laskennallisesti toisiinsa, kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Vaalialuemallissa ehdokasasettelu ja äänestäminen tapahtuvat vaalipiiritasolla, mutta vaalien tulos lasketaan vaalialueen tasolla.

Uudistus on osa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaa.

Työryhmä antaa ehdotuksensa ensi vuoden aikana. Vaalialuemalli on tarkoitus ottaa käyttöön eduskuntavaaleissa 2031.

Eduskuntaan valitaan vaaleilla yhteensä 200 kansanedustajaa. Oulun vaalipiiristä valitaan 18 kansanedustajaa ja Lapin vaalipiiristä 6. oulun vaalipiiriin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.