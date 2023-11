Turvapaikanhakijoita siirretään pitkiä matkoja, jotta Venäjältä tuleville on tilaa – katso, missä vastaanottokeskukset ovat

Suomessa on tällä hetkellä 113 vastaanottokeskusta, joiden täyttöaste on keskimäärin jopa 85 prosenttia.

Suomen vastaanottokeskukset ovat melko täynnä, selviää Maahanmuuttoviraston eli Migrin tiedoista.

Migrin vastaanottoyksikön johtajan Elina Nurmen mukaan Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 113 vastaanottokeskusta, joiden keskimääräinen täyttöaste on noin 85 prosenttia. Nurmen mukaan kapasiteettia on kuitenkin riittävästi ja sitä voidaan nopeasti nostaa tarvittaessa.

Valtion eli Maahanmuuttoviraston omistuksessa olevia keskuksia on kolme. Ne sijaitsevat Helsingissä, Oulussa ja Joutsenossa. Ne ovat niin sanottuja kauttakulkukeskuksia, joista asiakkaat ohjataan pysyvämpiin majoituksiin. Muut ovat Migrin ostopalveluna hankkimia keskuksia, joiden ohjaus ja valvonta ovat Migrin vastuulla.

Migrin vastaanottojärjestelmässä oli maanantaina 13. marraskuuta 38 321 virallisesti rekisteröityä asiakasta. Heistä hieman yli 20 000 on sijoitettu vastaanottokeskuksiin ja lähes 15 000 yksityismajoitukseen. Loput asiakkaat on sijoitettu muun muassa tyhjillään oleviin, kuntaomistuksessa oleviin asuntoihin.

Kaikista Suomeen saapuneista Migrin asiakkaista ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä on hieman yli 400. Vastaanottokeskusten joukossa on erillisiä yksikköjä, joissa on vain joko alaikäisiä tai aikuisia, sekä myös yhdistettyjä aikuis- ja alaikäisyksikköjä. Nurmen mukaan aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksiin mahtuu pääosin noin 300 asiakasta kuhunkin.

Alla olevalta kartalta näet, missä Suomen vastaanottokeskukset sijaitsevat.

Keskusten täyttymistä pyritään välttämään

Migrin mukaan olemassa olevat vastaanottokeskuspaikat riittävät tällä hetkellä itärajalta saapuvien turvapaikanhakijoiden majoittamiseen.

Migri seuraa kuitenkin tilannetta päivittäin ja pitää myös vastaanottokeskuksensa ajan tasalla. Maahanmuuttovirasto on varautunut myös nopeasti kasvavaan turvapaikanhakijoiden määrään.

Maahanmuuttovirasto vapauttaa tilaa niistä vastaanottokeskuksista, joihin turvapaikanhakijoiden majoituspaineen arvioidaan nyt kohdistuvan eniten. Tämä tehdään siirtämällä majoittujia keskuksesta toiseen. Esimerkiksi Joutsenon vastaanottokeskuksesta siirrettiin keskiviikkona Kajaanin vastaanottokeskukseen bussilastillinen turvapaikanhakijoita.

Pääministeri Petteri Orpo kertoi torstaina, että hallitus aikoo sulkea lauantain vastaisena yönä Imatran, Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemat. Tällöin turvapaikanhaku keskitetään Sallan ja Vartiuksen raja-asemille.

Elina Nurmen mukaan myös Migri varautuu siihen, että turvapaikanhakijoita saapuu pohjoiseen Suomeen tavallista enemmän, mutta asiakkaita pyritään sijoittamaan koko maan vastaanottokeskuksiin tasaisesti.

– Teemme asiakassiirtoja kaiken aikaa, eli yksittäisten keskusten asiakasmäärät vaihtelevat hyvinkin nopeasti, kertoo Nurmi.

Hänen mukaansa vastaanottokeskusten täyttymistä pyritään välttämään.

Migri ei halua arvioida itärajalla tapahtuvasta liikehdinnästä aiheutuvia turvapaikanhakijoiden määriä. Nurmen mukaan kaikenlaisiin skenaarioihin pyritään varautumaan.