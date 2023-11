Poliisi kehottaa ampumaharrastajia valppauteen, sillä harjoituksia on tarkkailtu rikollisissa tarkoituksissa

Lounais-Suomen poliisi kehottaa ampumaharrastajia tarkkailemaan etenkin harjoitustensa lähimaastossa liikkuvia asiaankuulumattomia ihmisiä.

Syy kehotukseen on, että syksyn aikana toimintaa on seurailtu mahdollisesti rikollisissa tarkoituksissa. Ampumaharjoituksia on kuvattu ja harrastajien autojen rekisteritunnuksia on taltioitu. Rekisteritunnuksen avulla Trafista pystyy helposti hankkimaan ihmisten osoitetiedot, jos niitä ei ole salattu.

Lounais-Suomen poliisin ampumaseuroille lähettämästä tiedotteesta käy ilmi, että muutamien harrastajien kotipiirissä on harjoituksissa tapahtuneiden tiedustelutilanteiden jälkeen liikkunut epämääräistä väkeä.

– Sama auto on saattanut ajaa useita kertoja ampumaharrastajan kodin ohi. Havaintoja tällaisesta tiedustelusta on saatu monilta paikkakunnilta ympäri Suomen, kertoo rikoskomisario Leo Tusa Lounais-Suomen poliisista.

Poliisi kehottaa tarkkailemaan harjoitusten yhteydessä liikkuvia ihmisiä, jotka mahdollisesti kuvaavat niitä. Heidän tuntomerkkinsä, auton tiedot ja rekisteritunnus kannattaa ottaa muistiin.

– Joku voi tietenkin olla vain harrastuksesta kiinnostunut ihminen, mutta tällaisia sivullisia kannattaa hieman jututtaa ja varmistella, miksi he ovat kiinnostuneet vain harjoituksesta, Tusa neuvoo.

Aseet turvakaappiin

Erityisesti nyt pitää kiinnittää huomiota aseiden säilytykseen kotona.

– Nykyaikaiset kaapit kestävät hyvin murtoja, joten sellaiseen kannattaa panostaa, Leo Tusa vinkkaa.

Avaa kuvien katselu Turvallisuuskriteerit täyttävään asekaappiin on vaikea murtautua. Kuva: Lounais-Suomen poliisi

Hän muistuttaa myös, että aseharrastuksen esittelemistä sosiaalisessa mediassa kannattaa harkita tarkkaan.

– Asioista kiinnostuneiden on helppo selvittää sitä kautta, kenellä on aseita.

Ampumaharjoitusten yhteydessä liikkuvista asiaankuulumattomista ihmisistä voi laittaa tiedot poliisin sähköiseen asiointipalveluun, joka löytyy osoitteesta www.poliisi.fi