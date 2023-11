Hattulan valtuustoaloite vaatii toimia Yleä kohtaan mahdollisesta kunnianloukkauksesta – Ylen Jouko Jokinen: ”Selkeä vaikuttamisyritys”

Hattulan kunnanvaltuustossa luettiin keskiviikkona valtuustoaloite, jossa vaaditaan toimenpiteitä Yleisradiota ja Ylen toimittaja Timo Leponiemeä kohtaan.

Valtuutettu Nina Aitolan (kd.) lukemassa ja yhteensä 17 valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa sanotaan, että Yleisradio ja toimittaja ovat mahdollisesti syyllistyneet Hattulan kunnan kehitysyhtiötä käsittelevässä uutisoinnissa kunnianloukkaukseen.

Yle julkaisi uutisen Hattulan kehitysyhtiöstä aiemmin tänä vuonna. Juttua käsiteltiin myös Julkisen sanan neuvostossa (JSN). Neuvosto antoi asiassa vapauttavan ratkaisun elokuussa ja totesi ratkaisussaan, että juttu ei sisältänyt olennaisia asiavirheitä.

”Tuntuu kovin herkkähipiäiseltä”

Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen katsoo, että Hattulan kunnanvaltuustossa luetussa aloitteessa on erikoisia ja poikkeuksellisia piirteitä.

– En muista vastaavaa tapausta. Olen seurannut Hattulan kunnalliselämää ja uutisointia. Uutisoinnin perusteella kunnassa on toimittu hieman erikoisella tavalla. Sinällään se ei siis yllätä, että tällainen tulee Hattulasta.

Poikkeuksellista on Jokisen mielestä myös se, että valtuustoaloitteessa esiin nostettu juttu on käsitelty aiemmin JSN:ssä ja neuvosto on todennut sen olevan normaalia journalismia.

– Toimittaja on tehnyt hyvin työnsä ja on todettu, että jutussa ei ole mitään vikaa. Asioista voidaan olla erimielisiä. Tällainen tuntuu kovin herkkähipiäiseltä ja toivoisin, että Hattulan valtuutetut keskittyisivät kunnan asioiden hoitamiseen tällaisen loiskiehunnan sijaan.

– Tuntuu siltä, että Hattulassa on hukassa, mikä on journalismin tehtävä. Totta kai me seuraamme Hattulan kunnallispolitiikkaa. On ymmärrettävää, että jutut eivät kaikkia miellytä. Mutta se on journalismin tehtävä, toteaa Jokinen.

Päättäjien on kestettävä varsinkin kunnan ydintoimintoja koskeva arvostelu

Ylen etiikkapäällikön tehtävänä on edistää vastaavien toimittajien tukena Ylen journalismin laatua sekä varmistaa ohjelmatyön toteutumista Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden mukaisesti. Etiikkapäällikkö Timo Huovisen mielestä Ylen uutinen Hattulan kehitysyhtiöstä ei täytä valtuustoaloitteessa esiinnostettuja mahdollisen kunnianloukkauksen piirteitä.

Huovinen toteaa, että jutussa ei mainita kuin asiaan liittyvät henkilöt nimillä ja heidätkin yhteydessä, joka liittyy kunnan ydintoimialaan.

– Ei heidän kunniaansa loukata. Rikoslain kunnialoukkaus-pykälässä on nimenomaan mainittu, että poliittista päätöksentekoa ja siihen liittyviä asioita on oikeus tarkastella. Jos näin ei olisi, emme olisi länsimainen demokratia.

Huovisen mukaan kunnan, sen päättäjien ja virkahenkilöiden on yleisesti kestettävä varsinkin kunnan ydintoimintointoja koskeva arvostelu.

Hämeen Sanomien haastatteleman rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen mukaan poliisi ei voi alkaa tutkia mahdollista kunnianloukkausta Hattulan kunnan tai esimerkiksi aloitteen allekirjoittajien mahdollisesti tekemän rikosilmoituksen perusteella, sillä kunnianloukkaus on asianomistajarikos.

Huoli sananvapaudesta kasvaa

Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen näkee, että Hattulan valtuustossa luettu aloite pyrkii osaltaan vaikuttamaan länsimaisen median puolueettomuuteen.

– Tämä on selkeä vaikuttamisyritys, sanoo Jokinen.

Jokinen toteaa, että asia tullaan kirjaamaan Yleisradion sisäiseen raporttiin epänormaalina vaikuttamisyrityksenä, mutta tapaus ei toistaiseksi johda jatkotoimenpiteisiin.

Jokisen mukaan vastaavanlainen keskustelu on nostanut päätään mediassa viime aikoina.

– Asenne, jossa ei ymmärretä journalistisen median perustehtäviä ja toimintatapoja, tuntuu nyt leviävän myös pienempiin päättäjiin ja jopa kuntatasolle.

– Olen hieman huolestunut sananvapaudesta ja journalismin toimintamahdollisuuksista, jos tällaiset alkavat yleistyä, toteaa Jokinen.

Hämeen Sanomat uutisoi torstaina, että osa aloitteen allekirjoittaneista valtuutetuista perui allekirjoituksensa myöhemmin. Vastaavasti listalle tuli torstain aikana yksi uusi allekirjoitus.