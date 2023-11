75-vuotias lastenvaatekauppa porskuttaa Riihimäellä, vaikka liiketilat ympärillä autioituvat

Kivijalkakaupoilla on nyt tiukkaa, mutta asiantuntijat povaavat käännettä parempaan, kun kestävän kulutuksen suosio on kasvussa.

Riihimäkeläinen yrittäjä Satu Ylipekka avaa liikkeensä oven ja nostaa koristeet kadulle. Edessä on vuoden tärkein sesonki: joulu.

Ylipekan luotsaama lastenvaateliike JR-Pukutalo on toiminut Riihimäellä 75 vuotta. Sen perusti Ylipekan isoäiti Kyllikki Pörhölä vuonna 1948, ja liikettä ovat pitäneet sen jälkeen suvun naiset. Kaikkien yhtenä nimenä on ollut Kyllikki.

– Tämä on tällainen kolmen Kyllikin kauppa. Teen tätä kolmannessa polvessa. Se on sellaista, mitä millään rahalla ei voi saada: perinteitä ja historiaa.

Avaa kuvien katselu Janakkalalainen Jenni Sorsa haluaa tukea kivijalkaliikkeitä, sillä hän pelkää niiden muuten katoavan. Riihimäen liikkeen hän muistaa jo omasta lapsuudestaan. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Nyt ajat ovat tiukat. Kilpailu on kiristynyt, asiakkaat ovat hintatietoisia ja Ukrainan sota on vienyt ostointoa.

Ylipekka ei aio kuitenkaan luovuttaa.

– Kyllä perinteet velvoittavat. Ei tässä ihan heti lyödä hanskoja tiskiin. Koen, että olemme osa Riihimäkeä. Asiakkaitakin on jo kolmannessa polvessa.

Avaa kuvien katselu Satu Ylipekka kertoo, että Riihimäen liike on Suomen vanhin edelleen toimiva lastenvaateliike. Asiakkaitakin on monessa polvessa. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Moni kivijalkaliike on tiukoilla. Bisnestä syövät taloudellinen tilanne, kovat kulut ja verkkokaupan suosio.

– Muutosten seurauksena pienten kivijalkaliikkeiden määrä on romahtanut, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

Suomen Asiakastiedon mukaan konkurssiin asetettiin marraskuun puoliväliin mennessä tänä vuonna 109 pientä vähittäiskaupan alan yritystä. Tämä on kolmannes enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että tulevaisuus voi luvata kivijalkaliikkeille hyvää, sillä kestävä kuluttaminen ja vastuullinen ostaminen suosivat lähellä olevaa.

– Kestävän kuluttamisen trendi on jo nyt nähtävissä, vaikka tällä hetkellä ihmiset joutuivat olosuhteiden pakosta miettimään ehkä enemmän sitä hintaa, Suomen Yrittäjien Malinen sanoo.

Asiakkaat ostavat vähemmän

Erikoiskaupan liitto Etu julkaisi lokakuussa kuluttajatutkimuksen, jonka vastaajista kolmasosa kertoi olevansa valmis maksamaan hankkimistaan tuotteista enemmän, jos ne ovat vastuullisesti tuotettuja.

Avaa kuvien katselu JR-Pukutalo sai alkunsa vuonna 1948. Siihen aikaan koko idea lastenvaatteliikkeestä oli aika uusi. Kuva: Satu Ylipekka

Valtaosa vastuullisuutta korostaneista olisi kuitenkin valmis maksamaan tuotteista vain vähän enemmän kuin tuotteista, joita he eivät miellä vastuullisiksi.

Vastuullisuus ja kestävyys näkyy myös siinä, että ostetaan läheltä ja tarpeeseen.

– Kestävä kuluttaminen on sitä, että ihmiset työllistyvät omalla paikkakunnalla ja asiakas tekee onnistuneita valintoja, eikä hutiostoksia, Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen sanoo.

Kivijalkakauppojen kannalta ikävä uutinen kuluttajatutkimuksessa oli se, että jopa 44 prosenttia vastaajista kertoi ostovoimansa vähentyneen elinkustannusten nousun vuoksi.

Asiakkaan kuuntelua ja joustoa

Myös Ylipekan liikkeen asiakkaista on tullut hinta- ja laatutietoisia. Nyt puhutaan materiaaleista ja vesipilareista, hengittävyydestä.

Avaa kuvien katselu Satu Ylipekka on työskennellyt liikkeessä jo 32 vuotta. – Ideologiani on, että vähän ja mahdollisimman pitkäikäistä. Kaikki merkit ovat sellaisia, joita olen myynyt tosi kauan. Tiedän, että ne ovat luotettavia. Kuva: Satu Ylipekka

Yrittäjästä tärkeää on laatu ja se, että ostaja löytää juuri itselleen sopivan tuotteen. Lastenvaatteiden tulee olla käytännöllisiä, pestäviä ja vedenpitäviä.

– Minusta asiakkaillekin on kiva, että tuote on kestävä ja sillä on hyvä jälleenmyyntiarvo, hän sanoo

Erikoiskaupan liiton kuluttajatutkimus antaa Ylipekan tuntumalle tukea. Vastaajista peräti 75 prosenttia arvioi tavaran vastuullisuuden merkiksi sen pitkän käyttöiän.