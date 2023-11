Koronan jäljiltä monella on vanhoja kasvomaskeja kotona, mutta voiko niitä käyttää? Asiantuntija vastaa

Kasvomaskien suojauskyky voi säilyä varsin pitkäänkin, vaikka hyllyikä olisi täyttynyt. Työpaikalla ei kuitenkaan tule säilyttää maskeja, joihin merkitty päivämäärä on umpeutunut.

Kun koronatartuntojen määrä kasvaa, moni on voinut pohtia jälleen kasvomaskin käyttöä. Kaappien kätköistä saattaa löytyä vielä pandemian ajalta kasvomaskeja.

Esimerkiksi FFP2-maskeissa säilyvyys tai niin sanottu hyllyikä voi olla 2–5 vuotta valmistuspäivästä.

Mutta uskaltaako kasvomaskia käyttää, kun sen hyllyikä on täyttynyt? Muun muassa siihen vastasi Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä.

Voinko käyttää maskia, vaikka pakkaukseen merkitty päivämäärä on umpeutunut?

– On tehty tutkimuksia, että kasvomaskien suojauskyky voi säilyä varsin pitkäänkin pakkaukseen merkityn päivämäärän umpeutumisen jälkeen, kunhan maskeja on säilytetty oikein.

– Jokaisessa pakkauksessa on säilytysolosuhteet. Esimerkiksi kovin kosteaa ilmaa ne eivät kestä ja usein niitä tulisi pitää paikassa, jossa ne eivät altistu valolle.

– Tuotteissa on hyllyikä, sillä kyse on tuoteturvallisuudesta. Se tarkoittaa sitä, että ottaako valmistaja vastuun tuotteen turvallisuudesta, suojakyvystä ja nauhojen kestävyydestä.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä

Mistä tiedän, että maskia ei kannata enää käyttää tai se on vanhentunut?

– Jos korvalenkit tai nauhat irtoavat, se on ensimmäinen merkki, ettei maski enää sovi käyttöön. Nauhat voivat myös alkaa hapertua.

– Korona-aikana huomattiin, että joissakin maskeissa on jonkinlainen haju. On mahdollista, että maskeissa oleva haju voimistuu, tai maskit, jotka eivät ole alun perin haisseet, alkavat haista epämääräiselle. Kyseessä on kemiallinen ja orgaaninen haju, jonka aiheuttaa maskin suojausmekanismin vanhenemisprosessi. En näkisi, että hajoamistuotteista olisi haittaa tai vaaraa, sillä pitoisuudet pysyvät prosessissa alhaisena.

– Maskeja ei kannata säilyttää vuosikausia kaapeissa. Koronan jäljiltä jääneet maskit olisi nyt hyvä käyttää pois vanhenemasta.

Voiko työnantaja tarjota käyttöön maskeja, joiden päivämäärä on umpeutunut?

– Työpaikalla ei tule säilyttää maskeja, joihin merkitty päivämäärä on umpeutunut.

– Työpaikoilla on käytettävä henkilönsuojaimia, jotka täyttävät vaatimukset. Jos hyllyaika on päättynyt, niin tuote ei enää täytä vaatimuksia.