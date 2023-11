”Onko tuossa mitään järkeä?” maanomistaja mietti, kun hänen mailleen suunniteltiin raja-aitaa – sitten mieli muuttui

Värtsilässä on totuttu elämään Venäjän rajanaapureina. Maatalousyrittäjä Heikki Raerinne ei vastusta uutta raja-aitaa, mutta epäilee hieman kalliin hankkeen hyödyllisyyttä.

Heikki Raerinne katselee tyynesti peltoaan Tohmajärven Värtsilässä Pohjois-Karjalassa. Parinsadan metrin päässä törröttävät rinnakkain sinivalkoinen ja punavihreä tolppa – metsänrajassa kulkee valtakunnanraja. Ensi kesänä peltoaukean reunaan aletaan rakentaa Rajavartiolaitoksen metallista esteaitaa.

Raerinteen ja puolison Katariina Valkealahden tilan pellot ovat osin rajavyöhykkeellä, josta varoittavat hohtavan keltaiset kyltit. Vyöhykkeellä liikkuminen vaatii erityisluvan. Maanomistajalla sellainen on. Pellolle on päästävä, koska siellä viljellään rehua yli satapäiselle lypsykarjalle.

Maatalousyrittäjä Heikki Raerinne kertoo, että monet asiat esteaidan rakentamisessa askarruttavat maanomistajia. Video: Ari Haimakainen / Yle

Niiralan kansainväliselle rajanylityspaikalle on linnuntietä muutama kilometri. Siellä oli rajanylittäjiä enimmillään, vuonna 2014, noin 1,6 miljoonaa. Koronapandemia ja Ukrainan sodan takia Venäjälle asetetut talouspakotteet vähensivät ylityksiä.

Nyt valtatie 9 on rajan lähellä hiljainen, sillä 18. marraskuuta liikenne Niiralassa katkaistiin laittoman maahantulon estämiseksi. Tavarajuniakaan ei enää kolkuttele rajan yli.

Raja saatetaan avata jouluksi, mutta se on epävarmaa. Värtsilän kylätie erkanee aivan valtatielle pystytettyjen betoniesteiden, tilapäisaitojen ja natolankojen edestä.

Sota repi Värtsilän ja käänsi kehityksen

Värtsilässä on syytä muistella menneitä. Kunnassa oli 1930-luvulla asukkaita reilut 6 000. Teollisuuspitäjässä toimi Ab Wärtsilä oy:n rautatehdas ja saha.

Elämä järkkyi, ja taloudellinen kehitys katkesi, kun talvisota syttyi marraskuussa 1939. Moskovan rauhassa 1940 yli puolet kunnasta piti luovuttaa Neuvostoliitolle. Kirkonkylä ja teollisuuslaitokset jäivät rajan taakse, väki evakuoitiin Suomeen.

Jatkosodassa suomalaiset valtasivat Värtsilän takaisin, mutta rauhansopimuksessa 1947 Suomen puolelle jäi vain niin kutsuttu tynkä-Värtsilä. Kun Värtsilän kunta vuonna 2005 liitettiin Tohmajärveen, asukkaita oli vain kymmenesosa verrattuna 1930-lukuun.

Kylän halkaiseva Jänisjoki ei piittaa rajoista, se mutkittelee molempien valtioiden puolella. Joen rannalla asuva maatalousyrittäjä Heikki Raerinne suhtautuu uuteen raja-aitaan kaksijakoisesti.

Rajavartiolaitoksen esteaita itärajalle Aidan tavoite on estää laitonta maahantuloa Venäjältä Suomeen.

Hanke käsittää aidan lisäksi sen viereen tulevan tieuran ja teknistä valvontalaitteistoa.

Imatralle valmistui tänä vuonna kolmen kilometrin koeaita. Sallassa on rakenteilla neljän kilometrin aita.

Vuosina 2024–2025 esteaitaa rakennetaan rajanylityspaikkojen lähialueille yhteensä noin 70 kilometriä (Kaakkois-Suomeen 55, Pohjois-Karjalaan 8, Kainuuseen 5 ja Lappiin 2km).

Suunnitelmassa aitaa on vuonna 2026 noin 200 kilometriä. Suomella on maarajaa Venäjän kanssa 1 290 kilometriä.

Aitahanke herättää monenlaisia mietteitä

Raerinne epäili aluksi koko aitahanketta.

– Alkuun olin sitä mieltä, että onko tuossa mitään järkeä ja saadaanko panostetulle rahalle vastinetta. Kun tilanteet kuitenkin elävät, on siitä varmaan hyötyäkin, Raerinne pohtii.

Silti hän miettii, auttaako aita, kun sitä ei tule koko rajan pituudelta.

– Tietysti meitä viisaammat ovat sen selvittäneet, Rajavartiolaitoksen tarvehan se on. Paha on maallikon arvioida, Raerinne tuumaa.

Avaa kuvien katselu Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja Marko Turunen on tyytyväinen, että rajaseudun maanomistajat suhtautuvat esteaitaan myönteisesti ja käytännönläheisesti. Kuva: Marja-Liisa Kämppi / Yle

Pohjois-Karjalan rajavartiosto järjesti marraskuussa paikallisille maanomistajille tiedotustilaisuuden aidasta. Tietoa oli jo kaivattu rakentamisen vaikutuksista muun muassa peltotöihin ja tiestöön.

Virallinen kuuleminen koittaa ensi keväänä, ja Raerinne kehottaa jokaista antamaan lausuntonsa. Kaikkiaan hän arvelee, ettei aita kenenkään elämää haittaa, mutta voi parantaa turvallisuutta.

– EU:n raja sijaitsee tuossa, ja vastapuolella on valtio, joka on tällä hetkellä sotatilassa toisen valtion kanssa. Toistaiseksi on ollut rauhallista, ei täällä ole vielä ketään näkynyt, Raerinne hymähtää.