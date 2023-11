Maailmankuulu dokumentaristi Louis Theroux vierailee Suomessa: ”Meidän pitäisi miettiä, missä saatamme olla väärässä”

Theroux ja Suomen Lappi. Voisiko se olla Louis Theroux’n seuraavan dokumentin nimi? Yksi maailman tunnetuimmista dokumentaristeista on parin päivän pyrähdyksellä Levillä, jossa hän aikoo kokeila ainakin lumikenkäilyä.

– Mutta älkää kertoko kollegoilleni kotipuolessa. He luulevat, että teen täällä kamalasti töitä, hän sanoo hauskaan tyyliinsä.

Oikeasti Theroux on täällä, koska on yksi tulevaisuustapahtuma Auroran pääpuhujista.

Louis Theroux tunnetaan dokumenteista, joissa hän on käsitellyt aiheita alkoholismista prostituutioon ja uusnatsismista anoreksiaan.

Hän on vieraillut vankiloissa, uskonnollisten kulttien luona, mielisairaaloiden suljetuilla osastoilla. Hän on jututtanut valkoisen ylivallan kannattajia, tuomittuja seksuaalirikollisia, maailmanlopun ennustajia. Hän on päästänyt ääneen ihmisiä, joista useimmat meistä eivät haluaisi kuulla edes puhuttavan.

Theroux’ta kiehtovat ihmiset tekemässä asioita, joita heidän ei pitäisi tehdä. Ihmiset, jotka ovat ristiriidassa yhteiskunnan normien ja konventioiden kanssa.

– Olen aina ollut kiinnostunut siitä, miksi ihmiset ajattelevat eri tavalla. Miksi he tekevät asioita, jotka näyttävät lähinnä siltä, että he sabotoivat itseään, asioita, jotka vaikuttavat järjenvastaisilta?

Avaa kuvien katselu Theroux'n dokumenttien aiheet ovat usein poikkeuksellisia, toisinaan shokeeraavia. Kuva Theroux: Elämää reunalla -sarjasta. Kuva: BBC/Mindhouse/Tom Barrow

Oudointa on normaalius

Theroux’n vahvuus on siinä, että hän pyrkii näyttämään dokumenttiensa kohteet moniulotteisina kokonaisina ihmisinä. Näin siksi, että katsojat voisivat haastaa omia ennakkokäsityksiään.

Oudoin asia oudoissa ihmisissä on Theroux’n mielestä se, kuinka normaaleja he ovat.

– Olen löytänyt kaikkialla samankaltaisuutta, yhteyden tunteen. On aina yllätys, että sitä tulee toimeen ihmisten kanssa, jotka vaikuttavat paperilla täysin erilaisilta. Eivätkä vain erilaisilta, vaan sellaisilta, jotka ovat täysin vastakkaisia kaikelle sille, mihin itse uskoo.

Theroux’lle ihmiset ovat mutkikkaita: pahat teot eivät välttämättä ole syntyneet aktiivisena yrityksenä tehdä pahaa. Pikemminkin ne ovat sivutuotteita siitä, että ihmiset ovat itsekkäitä, heitä on haavoitettu ja johdettu harhaan.

Theroux korostaa, ettei hän ole moraalirelativisti, joka ajattelisi, että hyvä tai paha ovat vain suhteellisia asioita tai että moraalivalinnat ovat mielivaltaisia. Ihmisissä on hyvää ja pahaa ja sen lisäksi valtavan suuri harmaa alue.

– On tärkeä nähdä asiat kaikessa kompleksisuudessaan. Meidän pitäisi tutkailla omia ennakkoluulojamme ja miettiä, missä asioissa me saatamme olla väärässä.

Tv:stä t-paitoihin, mukeihin ja Tiktokiin

Theroux on isän puolelta yhdysvaltalainen ja äidin puolelta britti. Hän on maailmankuulu tähti, joka on urallaan voittanut muun muassa kolme arvostettua tv-alan Bafta-palkintoa, päätynyt kuvaksi t-paitoihin, kahvimukeihin sekä Tiktok- ja Youtube-hitiksi Jiggle, Jiggle -kappaleella vuonna 2022.

Hänen uransa alkoi 1990-luvulla legendaarisen amerikkalaisen dokumentaristin Michael Mooren TV Nation -sarjan juontajana. TV Nation oli satiirinen ja humoristinen. Se keskittyi outouteen, marginaalissa eläviin ihmisiin ja ilmiöihin Yhdysvalloissa.

Theroux’n omintakeinen, epätyypillinen tv-persoona syntyi jo tuolloin. Hän laittoi itsensä likoon ja taiteili pöhköyden ja journalistisen vakavuuden välimaastossa.

Hän oli näennäisen harmiton, leppoisa, sympaattinen naapurinpoika. Hän esitti naiivilta vaikuttavia kysymyksiä ja sai usein paljastavia vastauksia.

Theroux’n ensimmäinen oma ohjelma oli BBC:n tilaama Theroux ja vinksahtaneet viikonloput. Sekin kuvattiin Yhdysvalloissa ja jatkoi tutulla satiirisella otteella amerikkalaisen yhteiskunnan marginaalin tutkimista.

Avaa kuvien katselu Louis Theroux voitti arvostetun Bafta-palkinnon viimeksi vuonna 2019. Kuva: EPA-EFE

Theroux’lta on kysytty, eikö häntä huoleta antaa dokumenteissaan tilaa esimerkiksi sellaisille rasisteille ja antisemitisteille kuin Nick Fuentes. Theroux on vastannut, että olisi vaarallisempaa olla käsittelemättä Fuentesin kaltaisia ihmisiä, joilla on jo julkaisukanavat ja niillä miljoonia katsojia.

Theroux’n neljälle vuosikymmenelle ulottuneen uran aikana mediatodellisuus ja julkisuus ovat mullistuneet ennennäkemättömällä tavalla. On siirrytty harvojen tv-kanavien monopolista aikaan, jossa on sekä lukuisia suoratoistopalveluita että muita alustoja ja sosiaalista mediaa, jolla ihmiset voivat julkaista omaa sisältöään.

Jopa siinä määrin, että uudet alustat ovat mahdollistaneet uudenlaisen poliittisen ja kulttuurisen todellisuuden.

– Ekstremismistä on tullut valtavirtaa. Se on selkeä uhka nykyisin, ja siksi meillä on myös vastuu tehdä ilmiöstä ohjelmia. Se ei tarkoita kritiikittömän julkisuuden antamista, vaan vastuullista raportointia ilmiöstä. Ja se tarkoittaa, että silloin on kohdattava ihmisiä, jotka pitävät yllä vihapuhetta.

Louis Theroux Syntynyt 1970 Dokumentaristi, journalisti, kirjailija, tuottaja ja podcastien tekijä Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme teini-ikäistä poikaa. Dokumenttisarjoja muun muassa TV Nation, Louis Theroux’n vinksahtaneet viikonloput, Kun Louis tapasi…, Theroux ja… Tehnyt myös pitkän dokumentin elokuvateatterilevitykseen: Theroux ja skientologia. Voittanut mm. Bafta-palkinnon kolme kertaa.

Samalla kulttuuri on muuttunut. Me kiinnitämme enemmän huomiota representaatioon ja siihen, ettemme tahallamme loukkaa ihmisiä, etenkään marginaaleihin kuuluvia. Se on Theroux’n mielestä hyvä asia.

Samalla hän muistuttaa, että se ei saisi johtaa tilanteeseen, jossa aiheita, jotka koetaan hankaliksi, alettaisiin vältellä.

– On ymmärrettävä, että toivomme, että asiat palautuisivat normaaliin ja että jos emme kerro vihasta, fake newsista ja disinformaatiosta, se katoaa. Mutta niin ei tapahdu.

On siis tärkeää jatkaa kiistanalaisten, yllättävien ja välillä häiritsevienkin aiheiden tekemistä.

Ja Theroux on huomannut, että synkkiä tai riskaabeleita ideoita voi olla tänä päivänä vaikea saada läpi.

Hän kertoo, että esimerkiksi hänen tuottamansa dokumentti Tell Them You Love Me aiheutti erityistä hermostuneisuutta festivaaleilla, joille sitä tarjottiin. Dokumentti käsitteli vammaisuutta, rotua, luokkaa ja mahdollista seksuaalista väärinkäytöstä.

– Se sai ihmiset sekaisin, koska he ajattelivat, että se oli liian monimutkainen, liian sotkuinen moraalisesti.

”Suomessa ei ole tarpeeksi outoja ihmisiä”

Theroux korostaa, että ainakaan BBC ei ole koskaan hylännyt hänen filmejään aiheen perusteella.

– Viimeisinä vuosina olen tosin tehnyt hieman erilaisia filmejä, enemmän julkisuuden henkilöihin liittyviä.

Niitä ovat Tähtihaastattelut-sarjan jaksot, joissa on nähty muun muassa näyttelijä dame Judi Denchistä. Se on katsottavissa Yle Areenassa. Britanniassa sarjaan on juuri julkaistu lisää uusia jaksoja, joissa Theroux jututtaa muun muassa tv-tähti Joan Collinsia ja tietovuotaja Chelsea Manningia.

Syntyisikö suomalaisista hyvä dokumentti? Theroux tunnustaa, ettei tunne yhtään dokumenteilleen tyypillistä outoa suomalaista asiaa.

Hän tietää Sibeliuksen, Renny Harlinin, Aki Kaurismäen (erittäin arvostettu), Nokian vanhat puhelimet (kaunis suomalainen tuote), pitkän rajan Venäjän kanssa (varmasti ahdistavaa).

– Kuten huomaat, minulla ei ole dokumentin aihetta teistä vielä. Pitäkää sitä hyvänä merkkinä. Se, että en ole ollut täällä aiemmin, kertoo, ettei täällä ole tarpeeksi outoja ihmisiä. Tai ehkä heidät pitää vain löytää.

Avaa kuvien katselu Louis Theroux'n mielestä äärimmäisiä asenteita on käsiteltävä, mutta se ei tarkoita kritiikittömän julkisuuden antamista. Kuva: Elias Koli

Tulevaisuustapahtuma Aurora

Louis Theroux on Levillä Aurora-tapahtumassa Sean Ricksin haastateltavana tänään perjantaina. Hän vastaa muun muassa kysymyksiin sitä, onko osa sivistystä ymmärtää ihmisiä ja ilmiöitä, joita on käytännössä mahdotonta hyväksyä.

Louis Theroux'n ja Sean Ricksin keskustelun voi katsoa suorana pe 17.11. klo 17.30 alkaen täältä.

Keskustelu ilmestyy suomenkielisellä tekstityksellä viikonlopun aikana tänne.

TV1:llä keskustelu on katsottavissa su 19.11. klo 15.50–16.50.

Artikkelin lähteenä on käytetty myös Louis Theroux’n elämäkertaa Gotta Get Theroux this ja hänen Edinburghin tv-festivaalilla pitämäänsä James MacTaggart -luentoa.

