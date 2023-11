Imatralaismies katkerana – lähes päivittäiset bensanhakumatkat ovat nyt loppu

– Viattomat ihmiset kärsivät muutaman hassun rajanylittäjän takia, puuskahtaa juuri Venäjältä tankkaamasta tullut Elmeri Pussi Imatran raja-aseman tuntumassa.

Itärajan läheisyydessä on jo vuosien ajan ollut tapana hakea halpaa polttoainetta Venäjältä.

Vaikka valtiovalta on toivonut välttämään turisti- ja tankkausmatkoja Venäjälle, on moni itärajan asukas jatkanut säännöllisiä tankkausmatkojaan itärajan taakse.

Imatralainen Elmeri Pussi kertoo käyvänsä Svetogorskissa tankkaamassa ”harva se päivä”. Itärajan neljän rajanylityspaikan sulkeminen lauantain vastaisena yönä vaikuttaa hänen elämäänsä paljon.

– Viisumin loppumiseen asti on raja kiinni näillä näkymin, sanoo Pussi.

Avaa kuvien katselu Imatran keskustasta on Svetogorskiin eli Ensoon matkaa alle kymmenen kilometriä. Kuva: Mikko Savolainen / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Paluu vielä epävarmaa

Suomen hallitus päätti eilen torstaina, että osa itärajan rajanylityspaikoista suljetaan perjantain ja lauantain välisenä yönä. Suljettavat rajanylityspaikat ovat Imatran, Tohmajärven Niiralan, Lappeenrannan Nuijamaan ja Virolahdella Vaalimaan raja-asemat. Turvapaikanhaku keskitetään vain Sallan ja Vartiuksen raja-asemille.

Päätöksen taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu itärajalla. Syynä on se, että Venäjä on päästänyt Suomen rajalle ihmisiä, joilla on puutteelliset matkustusasiakirjat.

Avaa kuvien katselu Punaisella merkityt rajanylityspaikat suljetaan lauantain vastaisena yönä. Kuva: Laura Merikalla / Yle ja Nanna Särkkä / Yle

Imatralla asuva Alla Kolstela on surullinen rajanylityspaikkojen sulkemisesta. Myös hän kertoo vierailevansa rajan takana usein.

– Menen nyt käymään sukulaisten luona Svetogorskissa. Palaan parin tunnin päästä takaisin. Tämä on surullista jokaiselle, jolla on perhettä tai sukulaisia Venäjällä.

Avaa kuvien katselu Aleksandr Ajupov oli perjantaina lähdössä tapaamaan Pietarissa asuvaa perhettään. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Myös Aleksandr Ajupov oli aamupäivällä lähdössä tapaamaan perhettään. Hän aikoo viipyä Venäjällä viikon.

– Vaimoni ja kaksi poikaani asuvat Pietarissa. Nuorin poikani on vain 1-vuotias, sanoo Ruokolahdella asuva Ajupov.

Mies ei vielä tiedä tarkalleen, miten raja-asemien sulkeminen vaikuttaa hänen elämäänsä. Normaalisti hän on vieraillut perheensä luona pari kertaa kuussa.

– En tiedä vielä, miten palaan takaisin Suomeen. Luulen, että Viron kautta.

Liikenne vilkastui

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkarin mukaan rajaliikenne vilkastui heti hallituksen eilisen päätöksen jälkeen Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla.

Eilen torstaina ylityksiä oli Lukkarin mukaan noin 2 000 enemmän kuin keskimääräisenä päivänä.

– Perjantain rajaliikenne näyttää edelleen vilkastuneen, ja ylityksiä saattaa olla noin puolet enemmän kuin keskimääräisenä päivänä.

Lukkari uskoo, että ihmiset miettivät nyt, kummalla puolella rajaa kannattaa olla. Hän ei usko, että rajanylittäjien joukossa on kovin paljon viime hetken tankkaajia.

– He haluavat siirtyä sille puolelle, missä heidän elämä yleensäkin on, sanoo Lukkari.