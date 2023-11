Mitä sivistys on ja mihin sitä tarvitaan? – Aurora-keskustelut alkoivat Levillä

Helpoin keino sivistää lasta on lukeminen, sanoo aivotutkija Katri Saarikivi

Älylaitteet ja pelaaminen voivat olla uhka lapsen ajattelulle, sanoo aivotutkija Katri Saarikivi.

Yle kysyi lokakuussa, millaisia paineita vanhemmat kokevat lastensa kasvattamisessa ja sivistämisessä. Monen kyselyyn osallistuneen vastauksissa suurimmaksi uhaksi koettiin älylaitteet, lasten pelaaminen ja aikuisten kiire.

– Ei ruutuajassa tai peleissä sinänsä ole mitään vikaa, mutta jos se kaikki aika on poissa lukemisesta, silloin asiasta voi huolestua, Saarikivi sanoo.

Aivojen kannalta ongelmana on, että pelaamisesta mielihyvän saa heti.

– Jos lapsi saa koko ajan nopeaa tyydytystä peleistä, hän ei ehkä osaa enää nauttia hitaammista asioista. Se on hieman sama asia kuin mässäilisi karkkia joka päivä.

Saarikiven mukaan nykyajassa on tarjolla paljon ja kaikkea. Siksi on entistä tärkeämpää miettiä, kuinka paljon aikaa kuluttaa ja millaisen sisällön parissa.

– Kuinka paljon mukana on sellaista sisältöä, joka auttaa ajattelemaan? Sivistykseen ja sivistämiseen liittyy vahvasti se, miten kehitytään paremmiksi ja ymmärretään maailmaa, jossa toimitaan.

Aina itseään ei jaksa sivistää ja haastaa, mutta jos on mahdollisuus oppia, niin se pitäisi Saarikiven mukaan käyttää hyväksi.

– Nykylapsilla on varmasti paremmat mahdollisuudet päästä tiedon ja sivistyksen pariin, mutta on sitten eri asia, miten me käytämme sen ajan, joka meille on suotu.

Tiedekin on Saarikiven mukaan vain pitkälle vietyä arkijärkeä.

Jos lapsen maailmaa haluaa avata, maailman helpoin keino siihen on Saarikiven mukaan lapselle lukeminen. Sen kummempia avaimia tai askeleita sivistyksen maailmaan ei välttämättä tarvita.

– Se, mihin itse haluaisin vaikuttaa, on herättää lasten kiinnostus asioita kohtaan. Ja uteliaisuutta voi herättää yksinkertaisesti kysymällä.

Aurora-tulevaisuustapahtumassa puhutaan tänään sivistyksestä. Saarikivi osallistuu “Mihin sivistystä vielä tarvitaan?” -keskusteluun, joka alkaa kello 11. Voit seurata keskustelua suorana tämän artikkelin pääkuvasta.