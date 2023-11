Pertunmaan tie itsenäisenä kuntana päättyy – valtiovarainministeriö esittää kuntaliitosneuvottelujen aloittamista

Etelä-Savossa sijaitseva Pertunmaan kunta joutui tänä syksynä toistamiseen valtiovarainministeriön kriisikuntamenettelyyn. Kunta on paininut pitkään talousvaikeuksien kanssa.

Pitkään talousvaikeuksien kanssa painineen Pertunmaan kunnan tie on johtamassa kuntaliitosneuvotteluihin.

Valtiovarainministeriön arviointityöryhmä on antanut asiasta esityksen tänään ja suosittaa kuntaliitosneuvottelujen aloittamista.

Pertunmaan kunta on yrittänyt tasapainottaa talouttaan, mutta arviointiryhmän mukaan toimet eivät ole kuitenkaan toteutuneet kuin osittain.

Pertunmaan kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen pitää valtiovarainministeriön arviointiryhmän päätöstä odotettuna. Ruotsalainen on yksi arviointiryhmän kolmesta jäsenestä.

– Tilanteesta on keskulteltu kunnassa monessa eri vaiheessa. Tärkeintä on, että kaikki kivet on nyt käännetty, Ruotsalainen sanoo.

Pienen Pertunmaan kunnan tulevaisuus on ollut tänä syksynä vaakalaudalla. Kunta joutui toistamiseen valtiovarainministeriön arviointimenettelyyn.

Toisin sanoen kunta ja valtio ovat yhdessä arvioineet, riittävätkö Pertunmaan taloudelliset rahkeet järjestää asukkailleen palvelut, joihin heillä lain mukaan on oikeus.

Neuvottelujen lopputulos on, että edellytyksiä selvitä ei enää ole.

Valtiovarainministeriön arviointiryhmän suosittaa kuntaliitosneuvottelujen aloittamista. Kunnanvaltuusto käsittelee ehdotusta 18. joulukuuta. Samaan päivään mennessä kunnan on saatettava päätös valtiovarainministeriön tietoon jatkotoimenpiteitä varten.

Käytännössä Pertunmaan kunnan vaihtoehdot ovat vähissä.

Valtionvarainministeriön arvio on, että kuntaliitos voisi olla valmis vuoden 2025 alusta.

Sen sijaan on vielä epäselvää, mihin kuntaan tai kuntiin Pertunmaa liitetään.

– Muissa kunnissa Pertunmaan tilanteeseen on suhtauduttu myötätuntoisesti.

Tahti ollut nopea tänä syksynä

Toinen kriisikuntamenettely on toteutettu ripeässä aikataulussa. Arviointityöryhmä aloitti työnsä lokakuussa ja valmista saatiin jo marraskuun puolivälissä.

Kuntaliitoksen mahdollisuus on ollut tiedossa jo pitkään, sillä Pertunmaa on ollut kriisikunta kesästä 2021 alkaen.

Pertunmaalle on vuosina 2017–2022 aikana kertynyt yhteensä 3,4 miljoonaa euroa alijäämää. Pääsyynä alijäämään ovat ylitykset sosiaali- ja terveyspalveluiden menoissa.

Tänä vuonna Pertunmaan talous on painumassa yli 700 000 euroa miinukselle. Summa sisältää muun muassa negatiiviset valtionosuudet, joita valtio on vaatinut Pertumaan lisäksi usealta muulta Suomen kunnalta.

Pertunmaan taloudellinen tilanne on ollut siis sellainen, että kuiville pääseminen on vaatinut koko ajan lisää säästöjä.

Alijäämät kuitataan

Pertunmaan kunnan kannalta tärkeää on, että valtio on luvannut kattaa kunnan alijäämät, kun kuntaliitosselvittelyyn lähdetään.

– Tämä on tärkeä asia, kun kuntaliitosneuvotteluja aletaan käydä, riippumatta siitä, minkä kunnan kanssa, kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen sanoo.

Arviointiryhmän työskentelyn aikana erot talousluvuissa aiheuttivat hämmennystä. Syy oli se, että Pertunmaan kunnalla ja valtiovarainministeriöllä oli erilaiset tiedot kunnan talouden kehittymisestä.

Valtiovarainministeriön arviot kunnan tulevista verotuloista olivat pienemmät kuin Pertunmaan kunnalla, jonka arviot tuloverojen kertymistä pohjautuivat Kuntaliiton ennusteeseen.

– Siinä vaiheessa tuli tunne, että vedätetäänkö meitä. Tässä vaiheessa teimme esityksen veronkorotuksista. Siitä kuitenkin luovuttiin, kun käytiin kaikki tiedot läpi ja todettiin, ettei edellytyksiä jatkaa itsenäisenä kuntana ole, Ruotsalainen kertoo.

Ensi vuonna luvassa kuntaliitoksen valmistelua

Pertunmaan kunnanvaltuusto ottaa siis joulukuussa kantaa valtiovarainministeriön ehtotukseen kuntaliitosneuvottelujen aloittamisesta.

Tämän jälkeen valtiovarainministeriö nimittää selvityshenkilön, joka lähtee kartoittamaan, millaisia edellytyksiä alueella on kuntaliitokselle. Ehdotuksia kuntaliitoksesta toteuttamisesta on nähtävillä arviolta keväällä 2024.

– Samassa yhteydessä kansalaisilla on mahdollisuus ottaa ehdotukseen kantaa ja käydä keskustelua asian tiimoilta, Leena Ruotsalainen kertoo.

Hän painottaa, että vaikka Pertunmaan kunnan taival on päättymässä, Pertunmaa säilyy.

– Saa olla surullinen, mutta tärkeintä on mennä nyt eteenpäin, hän sanoo.

Uutista päivitetty kauttaaltaan kello 13:44.