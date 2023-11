Tunnettu suomalainen vaatevalmistaja lopettaa

Toimitusjohtajan mukaan yhtiö on velaton ja viime vuosina tuotto on ollut melko hyvää.

Design-asusteita valmistanut Marja Kurki osakeyhtiö lopettaa Suomessa.

Yritystä on johtanut vuodesta 1991 eteenpäin Marja Kurjen poika, toimitusjohtaja Tapani Kurki.

– Perheestä ei enää löydy halukasta jatkajaa. Ajamme Suomen toiminnot alas eli koko yhtiö tavallaan loppuu, Kurki sanoo.

Päätös lopettamisesta ei ollut helppo.

– Kyllä tässä on joutunut vähän mietiskelemään ja pohtimaan, olen valvonut öitä.

Tapani Kurki itse on 62-vuotias, joten hän aikoo jäädä jo eläkkeelle. Lisäksi Suomessa on toiminnassa ollut mukana enää hänen markkinoinnista ja suunnittelusta vastannut vaimonsa Satu Kurki sekä yksi suunnittelija, joka joudutaan sanomaan irti.

Yrityksen Aasian tytäryhtiöt on myyty jo kesällä: Kiinan toiminnot juhannuksen aikaan ja heinäkuussa Korean ja Japanin toiminnot. Niiden jatkosuunnitelmista yrityksellä ei ole tietoa.

Kurki harkitsee vielä tavaramerkin ja ideoiden myymistä.

– Jos joku on kiinnostunut brändistä, niin sitä miettii, olemmeko me valmiita siirtämään sitä, koska siinä on kuitenkin mutsin nimi.

Velaton yhtiö, mutta koronan vaikutus näkyy

Marja Kurki perusti yrityksen vuonna 1976. Kurjen tuotantoa on esitelty useissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Toimitusjohtaja Kurjen mukaan maailmanlaajuinen korona-aika kuitenkin iski pahasti yrityksen liiketoimintaan.

– Korona lopetti matkustamisen ja turistit ovat olleet oikeastaan pääasiakasryhmämme. Tuotteitamme on jaettu aika paljon myös lahjoina ja kun ihmiset eivät tavanneet toisiaan, on aika selvää, että toiminta ei tule olemaan enää entisenlaista, Kurki sanoo.

Yhtiö on kuitenkin velaton ja toimitusjohtaja Kurjen mukaan tehnyt ihan hyvää tulosta konsernissa viime vuosina.

Tuotteet myyty jouluun mennessä

Helsingin Sanomissa perjantaina oli ilmoitus, jossa kerrottiin ”on aika kiittää ja sanoa hyvästi”, on johtanut vilkkaaseen myyntiin.

– Tänä aamuna kello yhdeksään mennessä on myyty netin kautta yhtä paljon kuin meidän ystävämyynnissä viidessä myymälässä ja netissä yhteensä ensimmäisen päivän aikana viime vuonna, Kurki kertoo.

Toimitusjohtaja uskoo, että tuotteet on myyty jouluun mennessä loppuun.

Toiminta lopetetaan Suomessa tammikuun 2024 aikana.