Koronavirusta on runsaasti liikkeellä, mutta sairaaloissa pahin huippu vaikuttaisi olevan ohi

Koronatartuntojen määrä on kasvanut syksyn kuluessa, mutta tehohoitoa tarvitsevien pahin vaihe voi olla jo ohi.

Koronapotilaiden määrä on tasaantunut viime viikkoina. Jätevesiseuranta kertoo viruksia olevan silti paljon liikkeellä.

HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo koronatilanteen kuormittavan sairaaloita, mutta potilasmäärien osalta näyttää, että väliaikainen koronahuippu olisi ohi.

HUSissa on tällä hetkellä 161 koronapotilasta. Luku on laskusuunnassa, sillä viime viikolla potilaita oli 196. Teholla on vain kaksi ihmistä. Pääasiassa sairaalaan joutuvat nyt ikäihmiset tai perussairaudesta kärsivät.

– Edelleen ollaan pinteessä tämän koronan kanssa, sillä myös henkilökunta sairastaa, Mäkijärvi sanoo.

HUSissa ei kuitenkaan ole jouduttu siirtämään muita toimintoja koronatilanteen takia.

Teho-osastoille ei ole tullut ruuhkaa

Maan teho-osastoilla hoidossa olevien koronapotilaiden määrä on viime päivinä ollut noin 30, joinakin päivinä hieman yli.

– Mitään selvää nousutrendiä ei ole enää viimeksi kuluneen viikon aikana ollut. Juuri nyt näyttää siltä, että tähän epidemia-aaltoon liittyvän tehohoidon tarpeen huippu on saatettu jo nähdä, mutta toki näin ei vielä voida varmuudella todeta, arvioi professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistosairaalasta.

Jätevesiseurannassa koronavirusten määrä ampaisi nousuun lokakuun aikana ja edelleen havaintokäyrä jätevesissä on ylöspäin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Hannu Kiviranta sanoo kuitenkin, että virusten määrä jätevesissä ei kuvaa aivan tämänhetkistä, vaan pikemminkin mennyttä tartuntatilannetta.

– Kun ihminen saa koronavirustartunnan, niin hän erittää virusta ja sen komponentteja virtsaan ja ulosteeseen muutaman viikon tartunnan jälkeen.

Potilasmäärien ja infektioiden tasaantuminen näkyy viiveellä jätevesiseurannassa.

– Tällainen kokonaiskäsitys meillä nyt on, että iso aalto oli. Sairaalaan on joutunut ihmisiä ihan reilusti ja tosiaan nyt ihan viimeisimmät tiedot sieltä on, että tasaantumista tai jopa alenevia määriä potilaita sairaaloihin joutuu.

Koronavirusta havaitaan Kivirannan mukaan jätevesistä tasaisesti ympäri maata.

– Kyllä koko maassa on samansuuntaista voimakasta kasvua melkein paikkakunnalla kuin paikkakunnalla näissä meidän seurannoissa.

Jätevesiseuranta kattaa 40 prosenttia väestöstä. Viruksen valtavariantti ei ole muuttunut. Se on edelleen EG.5 eli niin sanottu Eris, joka tällä hetkellä Suomessa kulkee.