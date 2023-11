Sähköpotkulaudat ja lumiaurat ovat jatkuvasti törmäyskurssilla – kuka maksaa, jos kalusto vaurioituu?

Katujen varrelle ja kevyenliikenteen väylille pysäköidyt sähköpotkulaudat vaikeuttavat teiden talvikunnossapitoa. Ongelmia on etenkin Jyväskylän keskusta-alueella, jossa skuutteja on edelleen paljon.

Jyväskylässä teiden kunnossapidon urakoitsijoita on kehotettu varomaan reitillä olevia skuutteja ja tarvittaessa siirtämään ne pois aurauskaluston edestä. Käytännössä ohjeen noudattaminen edellyttäisi jatkuvaa ramppaamista ajoneuvosta kadulle. Jyväskylän kaupungin kunnossapitopäällikkö Timo Tillgren sanoo, että se pidentää tienhoitoon kuluvaa aikaa merkittävästi.

– Juuri eilen keskustelin yhden urakoitsijan kanssa ja hän ei ollut järin mielissään tilanteesta. Paikoin ne haittaavat ja hidastavat töitä todella paljon, Tillgren kertoo.

Hänen mukaansa sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset ottavat tietoisen riskin kaluston vaurioitumisesta, kun laudat pidetään liikenteessä myös talvikunnossapitokaudella. Tilanne on uusi myös Jyväskylän kaupungille.

– On vähän hämärää, miten näissä tilanteisa pitäisi toimia. Ei ole mahdollista, että jokainen skuutti lähdetään nostamaan erikseen pois, Tillgren arvioi.

Kun riski realisoituu

Tällä hetkellä sähköpotkulautoja törröttää taajaan Jyväskylän lumipenkoista, ja osa on kulkeutunut jo lumenkaatopaikoille asti.

– Yritysten edustajat ovat käyneet niitä sieltä kaivelemassa. Osa löytyy varmasti vasta keväällä, Tillgren sanoo.

Nykyiset sähköpotkulaudat ovat vankka tekoa, mutta aurauskaluston, lumenkuljetuksen ja talven kynsistä nekään eivät selviä vaurioitta. Kuka maksaa viulut, kun skuutti vaurioituu?

Sähköpotkulautoja vuokraavan Tierin yhteiskuntasuhdevastaava Juho Lindgren ei halua arvioida, paljonko törmäilyt kunnossapitokaluston kanssa aiheuttavat kustannuksia yhtiölle. Hän allekirjoittaa Tillgrenin arvion siitä, että riski on vuokrausyhtiön ja lasku korjauksesta hoidetaan itse.

– Aura-auton kuljettaja tekee työtään ja voi käydä niin, että lautaa ei ratin takaa havaitse. Ei siitä kustannuksia kaupungille synny, Lindgren sanoo.

Toisen vuokratoimijan Voin tavoitteena on, että lautoja ei ylipäätään olisi liikenteessä talvikunnossapitoaikaan. Tänä syksynä lumi tuli Jyväskylään niin vauhdilla, että kohtaamisia aurauskaluston kanssa ei ole pystytty välttämään.

– Meidän näkökulmastamme tämä on operationaalinen virhe, eli lauta on ollut väärässä paikassa. Me tietenkin maksamme korjaukset itse, vakuuttaa Voin Suomen yhteiskuntasuhdevastaava Hannu Oskala.

Entä voiko sähköpotkulauta vaurioittaa lumiauraa ja kuka silloin avaa kukkaronsa? Kysymykseen ei vielä ole vastausta, sillä tällaista tilannetta ei toistaiseksi ole tullut eteen.

– Aurat on sen verran järeitä pienissä taajamakoneissakin, että erittäin huono tuuri pitää olla, että skuutti vaurioittaisi esimerkiksi koneen venttiileitä tai letkuja, Tillgren sanoo.

Tier toivoo kaupungilta tiiviimpää yhteistyötä

Sähköpotkulautoja vuokraavista yrityksistä Tier ja Voi kertovat siirtävänsä kaikki Jyväskylässä olevat menopelit talvivarastoon lähiaikoina. Vielä tällä hetkellä kaduilla kuitenkin on skuutteja. Niiden ja aurauskaluston yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat ovat tuttuja Lindgrenille.

Tilanteen parantamiseksi hän toivoo nykyistä tiiviimpää ja ennakoivampaa kommunikaatiota Jyväskylän kaupungin kanssa. Käytännössä yhtiö haluaisi etukäteen tiedon, kun kunnossapitokalusto on lähdössä liikkeelle tietylle reitille.

– Silloin pystymme teknisesti kieltämään lautojen pysäköinnin tietyillä alueilla ja kadulla toimivat tiimimme siirtävät lautoja kalustojen edestä pois, Lindgren kertoo.

Jyväskylästä tällaista tietoa ei vielä ole saatavana. Lindgrenin mukaan muutamissa Suomen kaupungeissa yhteistyö on jo saatu hyvälle tolalle, erityisesti keväisen hiekanpoiston aikaan.

Jyväskylän kaupungin ohjeissa sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä suositellaan ajoittamaan toimintakautensa sulan maan aikaan. Kauden tulisi päättyä lokakuun lopussa. Ohjeet ovat kuitenkin vain suosituksia, eikä kaupungeilla ole mahdollisuutta antaa sitovia määräyksiä asiasta.

Esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella sähköpotkulautoja on ollut katukuvassa ympäri vuoden.