Petteri Orpo sai huutelua Lähi-idän tilanteesta – ”Miltä tuntuu olla kansanmurhaaja?”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) joutui kovaäänisen huutelun kohteeksi turkulaisessa kahvilassa maanantaina. Huutelija arvosteli Orpoa suhtautumisesta Israeliin ja kysyi, miltä tuntuu olla kansanmurhaaja.

Huutelija viittasi myös Suomen hankkeeseen ostaa Israelilta ilmapuolustusjärjestelmä 317 miljoonalla eurolla.

Huutelija myös kysyi, tietääkö Orpo, että neljä tuhatta lasta on kuollut. Huutelija ilmeisesti viittasi Gazan sotaan.

– Tiedätsä, että siellä on kuollut 4 000 lasta, 4 000 lasta, 4 000 lasta, huutelija toistaa videolla.

Iranin uutistoimiston IRNAn julkaiseman videon perusteella huutelija pyrki lähestymään pääministeriä, mutta mieshahmo tulee väliin ja estää huutelijan pääsyn Petteri Orpon välittömään läheisyyteen.

Video on julkaistu myös viestipalvelu Instagramissa. yle ei tiedä videon kuvaajaa, mutta video on julkaistu käyttäjänimellä Palestinian Voices in Finland eli Palestiinan äänet Suomessa.

Tilanteessa Orpo istuu kahvilan pöydässä ja pukee takkia päälleen. Näyttää siltä, että Orpo oli poistumassa paikalta, kun huutelu alkoi. Kahvila sijaitsee Turun yliopiston lähellä.

Turvahenkilö pidätteli huutelijaa poliisipartion tuloon asti

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen vahvistaa Ylelle, että video on aito.

– Turvahenkilö esti pääministeriä kohti tulleen henkilön lähestymisen.

Kurvisen mukaan turvahenkilö ohjasi pääministerin pois tilanteesta. Huutelija luovutettiin paikalle kutsutulle poliisipartiolle. Ahti Kurvinen ei tarkemmin kerro turvahenkilön tai -henkilöiden käyttämiä keinoja.

– Poliisipartio tuli muutamissa minuuteissa paikalle. Siinä odotusaikana turvahenkilö kontrolloi henkilön paikalla oloa. Turvahenkilö on toiminut tilanteen edellyttämällä tavalla, Kurvinen selostaa tapahtunutta.

Välikohtauksen aikana Orpo oli kahvilassa asiakkaana, mutta siellä ei ollut pääministerin julkista tilaisuutta. Ahti Kurvisen käsityksen mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.

On poikkeuksellista, että pääministeri joutuu videolla nähdyn kaltaisesti huutelun kohteeksi yleisellä paikalla.

Videon julkaisemisesta Iranin uutistoimiston tilillä viestipalvelu X:ssä huomaa Ahti Kurvisen mukaan, että maailman kriisit, kuten Gazan sota Israelissa, heijastuvat eri kautta myös Suomeen.

Juttua täydennetty useaan otteeseen julkaisun jälkeen 17.11.2023 kello 13.10–13.40.