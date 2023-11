Neljä itärajan rajanylityspaikkaa menee kiinni – tätä se käytännössä tarkoittaa

Suomi sulkee lauantaista alkaen neljä itärajan rajanylityspaikkaa. Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikoilla rajan yli ei perjantain jälkeen pääse enää kulkemaan.

Suljettaville rajanylityspaikoille tulee fyysisiä kulkuesteitä, kuten betoniesteitä ja aitaelementtejä. Niitä on jo tuotu rajanylityspaikoille.

Esimerkiksi Niiralassa rajanylityspaikka suljetaan tänään iltakahdeksalta, jonka jälkeen rajan yli ei enää Niiralasta pääse.

Avaa kuvien katselu Kuva: Laura Merikalla / Yle ja Nanna Särkkä / Yle

Pohjoisemmat rajanylityspaikat pysyvät auki

Jos tarvetta itärajan ylittämiselle lauantaista eteenpäin on, rajanylitys on edelleen mahdollista Suomen ja Venäjän välisillä pohjoisemmilla rajanylityspaikoilla.

Lauantaista alkaen raja on siten mahdollista ylittää Vartiuksen, Kuusamon, Sallan tai Raja-Joosepin kansainvälisten rajanylityspaikkojen kautta näiden aukioloaikoina.

Turvapaikanhaku Suomen ja Venäjän rajalla keskitetään vain Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Venäjän kansalaisten maahantulossa on rajoituksia, joita Suomi on asettanut aiemmin.

Avaa kuvien katselu Kuhmossa sijaitseva Vartiuksen raja-asema perjantaina. Kuva: Hannu Huttu / Lehtikuva

Suljettavia Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkoja lähinnä sijaitsevilla Kainuun rajanylityspaikoilla odotetaan liikenteen lisääntyvän jonkin verran, kun välttämätöntä liikennettä siirtyy sinne. Liikenne Suomen ja Venäjän rajan yli vähenee kuitenkin todennäköisesti entisestään, sillä ajomatkat voisivat pidentyä valtavasti.

– Jos ei ole todella kriittistä tarvetta matkustaa, niin tuskin lähdetään matkustamaan esimerkiksi Pietariin kiertäen Vartiuksen ja Kostamuksen kautta, sanoo Kainuun rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Tomi Tirkkonen.

Rajan voi ylittää ”kulkuneuvolla”, kertoo Rajavartiolaitos.

– Käytännössä täytyy olla auton kyydissä. Jalan tai polkupyörällä ei täällä Kainuun korkeudella saa rajaa ylittää, Tomi Tirkkonen sanoo.

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat kiinni kolme kuukautta

Syynä rajanylityspaikkojen sulkemiseen on se, että viime kuukausien ja etenkin viime päivien aikana rajanylityspaikoille on tullut paljon tavallista enemmän turvapaikanhakijoita, joilla ei ole maahantuloon vaadittavia asiakirjoja. Turvapaikanhakijoita on saapunut rajalle pyöräillen.

Ilmiö näyttää selkeästi järjestetyltä. Aiemmin Venäjän rajaviranomaiset eivät ole päästäneet ihmisiä rajalle ilman vaadittavia matkustusasiakirjoja.

Avaa kuvien katselu Nuijamaan rajanylityspaikalle tulleita turvapaikanhakijoita siirtymässä bussikuljetukseen 15. marraskuuta. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Hallituksen päätös Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen sulkemisesta ja turvapaikanhaun keskittämisestä Vartiukseen ja Sallaan on voimassa toistaiseksi kolme kuukautta eli 18. helmikuuta 2024 saakka.

Muualla Suomessa sijaitsevilla rajanylityspaikoilla rajanylitysliikennettä ei rajoiteta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina, että hallitus seuraa tilannetta jatkuvasti ja on tarvittaessa valmis tekemään lisää päätöksiä rajaturvallisuuden varmistamiseksi.