Keinot kovenevat, kun ahtaalle ajetut turkistarhaajat yrittävät saada oikeutta – viranomaiset varautuvat jo poliisin apuun

Minkkitarhoilla on todettu kartoituksissa vähemmän lintuinfluenssan vasta-aineita kuin kettutarhoilla.

Muutama turkistarha on kieltänyt viranomaisia testaamasta eläimiään meneillään olevissa lintuinfluenssakartoituksissa. Vastustaminen on hätähuuto, toteaa edunvalvontajärjestö.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto Fifurin sekä lintuinfluenssaa kartoittavien viranomaisten välinen puhe kovenee.

Turkistuottajat tuntevat elinkeinonsa sekä oikeusturvansa uhatuksi ja kokevat tilanteen epäreiluksi. Heidän mielestään lintuinfluenssa on kokonaan sysätty turkiselinkeinon syyksi, vaikka tauti leviää lintujen välityksellä.

Viranomaisten tehtävä on puolestaan estää kaikin keinoin lintuinfluenssaviruksen muuntautuminen ihmiselle vaaralliseksi. Siihenkin on perusteensa, ja riski muuntumiseen on todellinen. Se opittiin viimeistään koronapandemian aikana.

Vielä kesällä ja alkusyksyn aikana työtä tehtiin hyvässä yhteistyössä, mutta loppusyksyn aikana ja etenkin vasta-ainekartoitusten alettua sukset ovat osin menneet ristiin.

Poliisit mukaan tarhoille?

Kaikkia turkistarhoja koskeva lintuinfluenssakartoitus aloitettiin syyskuussa. Kaikkialla kartoitukset eivät ole sujuneet mutkitta. Maakuntalehti Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa, että kaksi tilaa on kieltäytynyt testauksista.

Ruokaviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen vahvistaa Ylelle, että käytännössä kartoituksia tekevien aluehallintoviraston ja eläinlääkäreiden on pitänyt jättää muutaman tilan kartoitukset myöhemmäksi.

– Heillä on suunnitelma jättää kieltäytyjät viimeiseksi kartoituksessa ja sitten turvautua poliisin tukeen, jos kieltäytyjät eivät ole muuttaneet mieltään asian suhteen, toteaa Laaksonen.

Testien vastustaminen on hätähuuto Olli-Pekka Nissinen, Fifur

Laaksonen muistuttaa, että eläintautilain (76/2021) 23 §:n mukaisesti eläimistä ja pitopaikoista vastuussa olevilla toimijoilla on velvollisuus sallia kartoitustutkimukseen liittyvä eläinten tutkiminen ja näytteenotto.

Fifurin näkemys asiasta on se, että vasta-ainetestaamisesta voi kieltäytyä ja vaatia osaltaan täytäntöönpanon keskeytystä hallinto-oikeudelta.

– Testien vastustaminen on tietty hätähuuto tässä tilanteessa. Tietojemme mukaan ainakin pari tuottajaa pohtii vastustamista, mutta tuskinpa tässä isommin voimakeinoviranomaisia tarvitaan, vastaa Fifurin viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen.

Liitto tukee tuottajia esimerkiksi valituksissa hallintotuomioistuimeen.

”Jatkuva negatiivinen lotto”

Turkistiloilta otetaan verinäytteitä, joista tutkitaan lintuinfluenssan vasta-aineita, mutta ei suoraan H5N1-virusta.

Fifur on vastustanut vasta-ainetestejä sen takia, että ne eivät kerro todellisesta taudin olemassaolosta tai sairastuneista eläimistä tilalla. Fifur on vaatinut, että turkiseläinten testauksessa otetaan takaisin käyttöön PCR-testit ja terveet eläimet säästetään pakkokeinoilta.

Näin testejä tehtiin vielä kesällä ja alkusyksyllä, ja sitä tarhaajatkin pitivät reiluna.

– Testit ovat nyt viikosta toiseen jatkuva negatiivinen lotto. Nyt puhutaan tiloista, joilla eläimet ovat olleet terveitä. Ei voi yhtään tietää, mitä testeistä tulee, toteaa Nissinen.

Fifurin mukaan pelkkä vasta-ainetestaus ja sen perusteella määrätyt ankarat pakkokeinot ovat eläintautilain vastaisia ja loukkaavat yrittäjien omaisuuden suojaa.

Turkistuottajat toivovat laajempaa diagnostiikkaa ja oikeisiin sairastapauksiin keskittymistä sekä eläintautilain mukaisia oikeasuhtaisia rajoitustoimia. Tuottajat kaipaavat myös toteuttamiskelpoisia ohjeita siitä, miten tartuntatilat voivat jatkaa toimintaansa.

Lisäksi he odottavat, että tuottajien ”kohtuuttomaksi kokema kyykytys loppuisi”.

Avaa kuvien katselu Kettutarhojen kartoituksia tehdään parhaillaan ja ensimmäisen viikon aikana lintuinfluenssan vasta-aineita löytyi joka neljänneltä tarhalta. Arkistokuva. Kuva: Kalle Niskala / Yle

MMM:n asetusuudistus saa huutia

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on parhaillaan uudistamassa kahta asetusta, jotka liittyvät turkiseläimissä esiintyvän lintuinfluenssan torjumiseen.

Fifur on lausunnossaan arvostellut asetusten valmistelua rajusti. Liitto muistuttaa, että terveysturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää myös turkiselinkeinolle.

Se on todennut, että ministeriön asetusluonnos on esimerkki ”huonosta lainvalmistelusta” eikä valmistelussa ole noudatettu ”perustuslain mukaisia lainmukaisuus- ja oikeusvaltioperiaatteita”.

Olli-Pekka Nissinen kertoo, että Fifur jätti tiettävästi lausuntohistoriansa pisimmän lausunnon kahteen MMM:n esittämään asetusluonnokseen turkistilojen H5N1-torjunnasta ja pakkokeinoista.

– Tunnistimme sieltä niin paljon oikeusturvapuutteita asianajotoimiston kanssa ja seisomme edelleen antamamme kritiikin takana, toteaa Nissinen.

Asetusten lopullinen muoto on vielä ministeriössä tekeillä.

Eläinlääkärit kieltäisivät häkkitarhauksen

Turkistuottajien tilanne on äärimmäisen vaikea. Tällä hetkellä tukea ei heru juuri mistään suunnasta omaa liittoa lukuun ottamatta.

Koko elinkeino sai tällä viikolla myös vakavasti otettavan ”vastustajan”. Suomen Eläinlääkäriliitto totesi, että nykymuotoinen häkkikasvatukseen perustuva turkistarhaus pitäisi kieltää Suomessa.

Eläinlääkärit perustelevat kannanottoa eläinten hyvinvoinnilla ja sillä, että nykymuotoinen häkkikasvatukseen perustuva turkistarhaus ei mahdollista eläinten lajityypillistä käyttäytymistä.

Eläinten hyvinvoinnin lisäksi yksi peruste kannanoton julkaisemiselle oli kansanterveys.

– Kun lintuinfluenssa on siirtynyt luonnonvaraisista linnuista turkiseläimiin, se on selkeä osoitus riskeistä, että ne voivat näin konkretisoitua. Me emme saa vaarantaa myöskään ihmisiä, toteaa Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Mikko Turku.

Eduskunnassa on juuri jätetty myös lakialoite turkistarhauksen kieltämisestä.

Lisäksi turkistuotannon alasajoa vaativa kansalaisaloite odottaa myös käsittelyä.