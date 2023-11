Kodin tuholaiset ovat tulleet jäädäkseen – Nämä vinkit auttavat sinua voittamaan ne

Tänä vuonna yhä useammat ihmiset ovat törmänneet ällöttäviin kodin vieraisiin – tuholaishyönteisiin.

Myös Pariisin muotiviikon aikaan osallistujia varoitettiin lutikoista. Monet myös piilottelevat tuholaisongelmia häpeissään.

Mitä tuholaisille pitäisi tehdä? Kenen vastuulla tuholaisten hävittäminen on? Miten tunnistan yleisimmät tuholaiset? Tämä artikkeli vastaa näihin kysymyksiin.

Katso grafiikasta, kenelle yleisimpien sisätilojen tuholaisten torjunta kuuluu.

Aluejohtaja Tero Haikonen tuholaistorjuntayritys Antitecilta sanoo, että tuholaisiin pitäisi reagoida heti ja tarvittaessa ilmoittaa esimerkiksi asunnon omistajalle. Tuholaisista on usein sitä vaikeampi päästä eroon, mitä kauemmin ongelmat pitää salassa.

Haikosen mukaan esimerkiksi tietämättömyys, pelko torjuntakustannuksista ja mahdollinen häpeä ovat syitä olla ilmoittamatta ongelmasta.

– Meillä on tullut vastaan asukkaita, joiden kodeissa on ollut puoli vuotta tai jopa vuoden ajan tuholaisia, eikä mitään ole tehty. Häpeä on suuri syy siihen, miksi tuholaisista ei kerrota, Haikonen sanoo.

Mitä pitäisi sitten tehdä, kun ostaa käytettyjä vaatteita kirpputoreilta?

Haikosen mukaan ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. Jos haluaa pelata varman päälle, vaatteet kannattaa laittaa muovipussiin ja kaataa ne kotona suoraan pussista pyykinpesukoneeseen ja pestä 60 asteessa.

Vaatteet voi myös laittaa pakastimeen ainakin viideksi päiväksi vähintään 18 asteen pakkaseen.

Tuholaistorjuntayritys Anticimexin kehityspäällikkö Petri Metsälän mukaan etenkin lutikoiden, paperitoukkien ja turkiskuoriaisten määrät ovat kasvaneet merkittävästi tämän vuoden aikana.

Tuholaistorjuja Frans Pekkinen näyttää, että keittiön kaapistojen sisällä olevat pienet reiät kannattaa tarkistaa tuholaisten varalta. Useissa tuholaistapauksissa listojen alaosat myrkytetään.

Lutikoita sanotaan ”tuliaisiksi” ulkomaanmatkoilta, mutta todellisuudessa Suomessa on myös oma lutikkakanta. Lutikat voivat siis levitä kotiin esimerkiksi Suomesta ostetun käytetyn huonekalun mukana.

Metsälä ei osaa sanoa selkeää syytä tuholaisten määrän kasvulle.

– Tuntuu siltä, että nuoremmat sukupolvet eivät torju kovin omatoimisesti. Myöskään rautakauppamyrkyt, joita kuluttajat voivat ostaa, eivät ole nykyään niin tehokkaita kuin aiemmin, Metsälä sanoo.

Nykypäivän rautakauppamyrkyt ovat tosin turvallisempia kuluttajille kuin aikaisemmin.

Muiden yleisten kodin sisätilojen tuholaisten määrät ovat Metsälän mukaan pysyneet tavanomaisella tasolla.

Avaa kuvien katselu Tuholaistorjujan tyypillinen varustus myrkyttäessään asuntoa. Torjujalla on päällään hengityssuojain, suojahanskat- ja lasit sekä kengänsuojukset. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Vuokranalennus voi olla mahdollinen

Kuluttajasuojaliiton asumisasioden juristi Kristel Pynnönen Anderssonin kertoo, että vastuu torjunnasta riippuu tuholaisesta ja siitä, kuinka laajalle tuholaiset ovat levinneet.

Andersson kertoo myös, että lutikkaongelmista on kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja, joiden mukaan vuokralaisella voi olla oikeus vuokranalennukseen.

Anderssonilla on ollut asiakkaita, jotka eivät ole uskaltaneet muuttaa asuntoihin, joissa on muuttopäivänä näkynyt tuholaisia. Tuholaiset voivat siis aiheuttaa merkittävää henkistä haittaa.

– Asukkaat eivät välillä uskalla edes nukkua enää kodeissaan, Andersson sanoo.