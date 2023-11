Tällaisia ovat raja-asemat Sallan Kelloselkä ja Inarin Raja-Jooseppi Lapissa

Sallassa raja-aseman lähellä on asutusta, Raja-Jooseppi on puolestaan keskellä korpea. Molemmat raja-asemat ovat avoinna päivittäin kello 10–14.

Sallan raja-asema sijaitsee Kelloselän kylässä, kantatien 82:n päätepisteessä. Rajanylityspaikka avattiin kansainväliselle liikenteelle pitkän odotuksen ja valmisteluiden jälkeen vuonna 2002.

Sallan kirkonkylältä on matkaa Kelloselän raja-asemalle noin 20 kilometriä. Tällä välillä on asutusta ihan Kelloselän raja-aseman liepeille asti. Sallan kunnan väkiluku on noin 3 300 asukasta.

Sallan kunnassa sijaitsevassa Kelloselän kylässä on Sallan raja-asema. Kuva: Pekka Viinikka / Yle

Venäjän puolella lähin kylä on noin kymmenen kilometrin päässä sijaitseva Kuolajärvi. Kelloselän raja-asemalta lähimpään Venäjän puolella sijaitsevaan kaupunkiin, sotilastukikohdastaan tunnettuun Alakurttiin on matkaa noin 75 kilometriä.

Raja-Jooseppi on korpitaipaleella

Raja-Jooseppi on Inarin kunnassa, aivan Urho Kekkosen kansallispuiston rajan pohjoispuolella, Venäjän vastaisella rajalla sijaitseva kansainvälinen rajanylityspaikka.

Raja-asema avattiin vuonna 1967, ja se on saanut nimensä Jooseppi Sallilasta, joka tunnettiin Raja-Jooseppina. Hän oli Luttojoen varrella asunut erakko, joka eli 1877–1946.

Raja-Jooseppi on nimetty alueella vaikuttaneen henkilön mukaan. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Ylityspaikka kuuluu UK-puisto–Sompio–Kemihaara Natura 2000 -luonnonsuojelualueeseen, joka koostuu Urho Kekkosen kansallispuistosta, Sompion luonnonpuistosta ja Kemihaaran erämaa-alueesta.

Inarin kuntakeskuksesta Ivalosta on reilut 50 kilometriä Raja-Jooseppiin. Raja-aseman lähellä on vain vähän asutusta niin Suomen kuin Venäjän puolella. Inarin kunnassa on noin 7000 asukasta.

Raja-Joosepista on noin 230 kilometriä matkaa Venäjällä sijaitsevaan noin 300 000 asukkaan kaupunkiin Murmanskiin.

Sekä Sallan Kelloselän että Raja-Joosepin raja-asemat ovat tällä hetkellä avoinna joka päivä kello 10–14.