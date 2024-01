Kamelikisoja ja kukkotappeluita – uraauurtava tutkimus kertoo eläinurheilun tien gladiaattorikentiltä globaaliksi bisnekseksi

Robotti on korvannut ratsastajan. Kamelikisa on ikivanha eläinurheilulaji, johon on valjastettu uusin teknologia ja raha.

Filosofi Diogenes (412 eaa.–323 eaa.) ei kaikesta päätellen ollut urheilumiehiä.

Antiikin Kreikassa urheilukilpailut olivat suuressa suosiossa ja Diogenes oli päätynyt seuraamaan kuuluisia Isthmian kisoja. Stadionilla kilvoitelleet alastomat miehet sen paremmin kuin hippodromilla ravanneet hevosetkaan eivät tehneet filosofiin vaikutusta.

Tarinan mukaan Diogenes todisti kisojen yhteydessä kahden hevosen tappelua ja seppelöi voittajan ”Isthmian kisojen potkukilpailun sankarina”. Viesti oli selvä: Diogenes halveksui urheilua. Hänen mielestään muurahaisetkin saattoi laittaa kilpailemaan nopeudessa, mutta mitään järkeä hommassa ei ollut.

Diogenes edusti kyynikkojen – tunnelman droppaajien – koulukuntaa. Se saattaa selittää hänen urheiluvastaisuuttaan. Samalla tarina todistaa sen, että eläimiä on urheilutettu jo ammoisina aikoina. Ja että eläinurheilua on arvosteltu yhtä pitkään.

Avaa kuvien katselu Metsästyksen mielekkyyttä on kyseenalaistettu jo vuosisatojen ajan. Myös metsästyksen ja urheilun rajanvetoa on pohdittu pitkään. Keskiaikainen kuva jäniksen metsästyksestä. Kuva: Gianni Dagli Orti/Shutterstock/All Over Press

Liikuntasosiologi, emeritusprofessori Hannu Itkonen kertoo Diogeneesta kirjassaan Eläimet urheilijoina ja kamppailijoina. Se on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys eläinurheilusta. Maailmaltakaan vastaavia ei juuri löydy.

– Saksassa on tutkittu eläinurheilua, mutta lähinnä normien ja lakien näkökulmasta, Itkonen sanoo.

Eläimiä sinänsä on tutkittu pitkään, mutta sosiologiassa eläintutkimus on ollut viime aikoihin asti olematonta, Itkonen kirjoittaa. Taustalla on vaikuttanut ajatus sosiologiasta ihmistieteenä. Luonto ja kulttuuri on mielletty erillisiksi.

Viime aikoina on kuitenkin tapahtunut ”eläinkäänne”, eläimiin on otettu uusi näkökulma. Niitä on alettu tutkia subjekteina, toimijoina, vaikkapa urheilijoina, kuten Itkonen tekee kirjassaan. Koko eläin-sana on kyseenalaistettu. Tilalle on tarjottu toislajinen-sanaa, jolla muistutetaan, että myös ihminen on eläin.

Mutta urheileeko eläin?

– Eläin ei laita turkkiinsa numerolappua. Ihminen laittaa eläimet urheilemaan. Kyse on ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta, Itkonen selittää.

Eläinmaailmassakin on urheilua muistuttavia toimintoja: Nuoret eläimet leikkivät, aikuisina ne saalistavat, laumassa taistellaan johtajan paikasta. Mutta jos urheilu määritellään niin, että se on liikuntaa, jossa on säännöt ja kilpailua, siirrytään eläinmaailmasta ihmisten pariin.

Kamelikisoja ja kyyhkysammuntaa

Joukko huippuunsa treenattuja eläimiä odottaa lähtökäskyä. Kaviot kuopivat hiekkaa, sieraimet väreilevät hermostuksesta. Alkamassa on kamelien juoksukisa.

Kyseessä on yksi vanhimmista eläinurheilulajeista. Kamelien juoksukilpailuja on järjestettu Arabian niemimaalla ainakin varhaiskeskiajalta lähtien.

Nyt on kuitenkin kyse huippumodernista tapahtumasta. Vauhti saattaa kohota parhaimmillaan yli 60 kilometriin tunnissa, kun kamelin selkään asennettu robotti kirittää eläintä piiskallaan. Robotin ohjaus tapahtuu kamelien rinnalla kulkevasta maastoautosta. Palkintorahat ovat tenniksen grandslam-tasoa, voittajakameli saattaa tienata jopa yli miljoona dollaria.

Kamelien juoksukilpailuissa yhdistyy vanha perinne ja uudenaikainen teknologia.

Hannu Itkonen jaottelee eläinurheilut sen mukaan, missä roolissa eläin kulloinkin on. Kameli- tai vinttikoirakisoissa eläin on kilpailijan roolissa. Kouluratsastuksessa tai hevospoolossa on kyse eläimen ja ihmisen yhteispelistä.

Ihminen ja eläin saattavat myös olla areenalla vastakkain – näin on esimerkiksi härkätaistelussa tai antiikin gladiaattoritaisteluissa. Metsästyksessä ja kalastuksessa eläin on kohde, saaliseläin. Metsästyksessä eläin, esimerkiksi lintukoira, voi myös olla ihmisen apulainen.

Eläinurheilulajien tarkkaa määrää on vaikea sanoa, mutta lajikirjo on melkoinen ja Itkosen mukaan lisääntymään päin. Esimerkiksi Urheilun vuosikirjassa käsitellään muun muassa ratsastusta ja laukkaurheilua, valjakkourheilua, vinttikoiraurheilua ja nykyaikaista 5-ottelua.

Vuosikirjassa kerrotaan tuloksia hirvenhiihdosta ja hirven juoksusta, kalastuksesta, koiraurheilusta, metsästysammunnasta ja porourheilusta. Ylen sivuilta Itkonen on löytänyt lisäksi artikkeleja ainakin lehmäratsastuksesta, turnajaisista ja homorodeosta.

Avaa kuvien katselu Liikuntasosiologi Hannu Itkonen tarttui aiheeseen, jota ei ole juurikaan tutkittu edes maailmalla. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Itkonen puhuu asioiden urheilullistamisesta. Esimerkiksi metsästys ja kalastus olivat alkujaan ravinnonhankintakeinoja, joista on tullut kilpaurheilua. Molempien osalta on tosin myös käyty rajanvetoa siitä, onko kyse urheilusta. Metsästys- ja kalastuskilpailuja on järjestetty ainakin 1800-luvun lopulta alkaen.

Itkonen kertoo, että Pariisin olympiakisoissa vuonna 1900 oli laji nimeltään kyyhkysammunta. Ideana oli ampua mahdollisimman monta eläintä. Voittaja, belgialaisampuja, tappoi 21 kyyhkystä. Kaikkiaan kyyhkysiä ammuttiin noin 300.

Kyyhkysammunta on olympialaisten historian ainoa laji, jossa eläimiä on vahingoitettu tahallisesti. Sittemmin kyyhkysestä tuli olympialaisten tunnuseläin ja rauhan symboli. Samalla kyyhkysammunta poistui lajilistalta.

Sankarimetsästäjiä vai teurastajia?

Eläinurheilun historia myös eläinsuojelun historiaa. Hannu Itkonen osoittaa kirjassaan, ettei eläintensuojelu suinkaan ole suoraviivaista etenemistä kohti eläinten kannalta parempia aikoja. Eikä nykyaika välttämättä ole eläinten kulta-aikaa.

Kuten jutun alusta selvisi, jo antiikin Kreikan filosofeissa oli monia, jotka kantoivat huolta eläinten hyvinvoinnista. Muun muassa Aristoteles ymmärsi eläinten kokevan tuskaa ja mielihyvää. Sokrateen oppilaan Ksenofonin Hevostaito-opas korosti koulutuksessa vapaaehtoisuutta. Opasta pidetään yhä hevoskoulutuksen perustana.

Keskiajalla eläimiä kohdeltiin perheenjäseninä ja niiden elämänlaatu oli todennäköisesti parempi kuin monien nykypäivän eläinten.

Ensimmäiset metsästyksen kritiikit esitettiin jo uuden ajan taitteessa. Filosofi Thomas Moren (1478–1535) mielestä metsästys oli teurastusta. Cervantes (1547–1616) kuvasi Don Quijote -teoksessaan metsästystä naurettavana yläluokan puuhasteluna. Cervantesin asenne paljastaa vastakkainasettelun, joka oli ilmeisen yleistä: oli moraalisesti perustellumpaa rahvaan kotitarvemetsästystä sekä aateliston harrastusmetsästystä, joka saatettiin nähdä turhuutena.

Kiistat saaliseläimistä ja metsästysreviireistä aiheuttivat myös jännitteitä yhteiskuntaluokkien välille.

Avaa kuvien katselu Yhdysvalloissa oli arviolta 50 miljoonaa biisonia. Metsästys oli 1800-luvulla niin laajaa, että biisonit ammuttiin lähes sukupuuttoon. Kuva: IMAGO/piemags/ All Over Press

Moderni eläinsuojeluaate syntyi kuitenkin vasta 1800-luvulla. Taustalla vaikutti ihmisen ja eläimen suhteen etääntyminen, kun eläimiä teollistumisen myötä siirrettiin tuotantolaitoksiin. Eläinsuojelun pioneerit tulivat Englannista ja he olivat usein myös ihmisoikeusaktiiveja. Itkosen mukaan varhaisella eläinsuojeluaatteella oli läheiset yhteydet niin työväen- kuin naisasialiikkeenkin kanssa.

Suomessa ensimmäisiä eläinsuojelijoita oli Sakari Topelius (1818–1898), joka kantoi huolta erityisesti pikkulinnuista. Toisaalta Topelius ihannoi sankarimetsästäjiä. Maamme-kirjassaan hän kuvailee, kuinka ”suomalaiset ovat aina pitäneet miehen työnä tappaa väkeviä petoja”. Tekstipätkä liittyy lukuun, joka käsittelee kuuluisaa metsästäjää, lähes 200 karhua kaatanutta Martti Kitusta.

Suurien saaliiden arvostus oli huipussaan 1800-luvun lopussa ja seuraavan vuosisadan alkupuolella. Itkonen liittää suhtautumisen vallalla olleeseen siirtomaa-aikaan: valloitettujen alueiden luonto ja eläimet nähtiin rajattomina hyödyntämiskohteina. Afrikassa eläimiä teurastettiin trofeiden toivossa, Yhdysvaltain lännessä biisonit tapettiin lähes sukupuuttoon.

Jättisaaliiden arvostus jatkui pitkälle siirtomaa-kauden jälkeiseen aikaan. Esimerkkinä Itkonen käyttää presidentti Urho Kekkosta, jonka kalastus- ja metsästysretkillä mahdollisimman suuri saalis oli kunniakysymys.

Kukkotappelun tulevaisuus

Kun Suomussalmella kisattiin viime syksynä pienpetojen pyynnin mestaruuksista, tapahtumasta nousi kohu. Maa- ja metsätalousministeriöstä linjattiin, ettei saaliin määrällä kilpailu kuulu suomalaiseen metsästyskulttuuriin.

Metsästys ja laajemmin eläinurheilu näyttäisi siis olevan muutoksen tilassa. Myös Itkonen hahmottelee kirjassaan eläinurheilun tulevaisuudennäkymiä.

– Eläinurheilussa on samankaltaisia piirteitä kuin ihmisurheilussa. Molemmissa on ollut vilpistelyä ja riskinotto vain lisääntyy.

Itkosen mukaan monessa eläinurheilulajissa kilpailu on jo globaalia ja eläimiä lennätetään mantereelta toiselle. Samalla eläinurheilu on totaalistunut: keinoja ei kaihdeta, kun tavoitellaan menestystä.

Avaa kuvien katselu Kukkotappelu on laitonta monessa maassa. Eläinsuojelijat vastustavat sitä eläinrääkkäyksenä. Kuva: EPA-EFE

Toisaalta tieto eläimistä, niiden ominaisuuksista ja tuntemuksista, lisääntyy. Tämä johtaa Itkosen mukaan siihen, että eläinurheilua katsotaan entistäkin kriittisemmin. Niin sanottua veriurheilua eli lajeja, joissa eläimille aiheutetaan kärsimystä, on enää vaikeaa perustella.

Esimerkistä käy härkätaistelu, josta on kiistelty espanjankielisessä maailmassa. Toisaalta kukko- ja koiratappelun kaltaiset lajit saattavat painua maan alle, jolloin niiden valvonta on entistä hankalampaa.

Itkonen ennustaa, että voittajia ovat lajit, jotka perustuvat ihmisen ja eläinten yhteispeliin.

– Esimerkiksi agility ponnistaa lemmikkiasetelmasta, mikä jo lähtökohtaisesti mahdollistaa eettisesti kestävän toiminnan.