Eläinlääkärit kieltäisivät nykymuotoisen turkistarhauksen eläinten hyvinvointiin vedoten

Eläinlääkäriliiton kannanotto on kova tämän hetken vaikeassa tilanteessa, mutta eläinlääkärit katsoivat, että eläinten hyvinvointi menee kaiken edelle.

Suomen Eläinlääkäriliitto ottaa voimakkaan kannan nykymuotoiseen turkiselinkeinoon.

Liiton mukaan turkiseläinten häkkikasvatus tulisi kieltää Suomessa. Liiton valtuuskunta on hyväksynyt kannanoton viikko sitten (11.11.2023).

Eläinlääkärit perustelevat kannanottoa eläinten hyvinvoinnilla ja sillä, että nykymuotoinen häkkikasvatukseen perustuva turkistarhaus ei mahdollista eläinten lajityypillistä käyttäytymistä.

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Mikko Turku kertoo, että asiaa on pohdittu vuosia, mutta nyt sen teki ajankohtaiseksi uusi eläinten hyvinvointilaki, joka oli lausuntokierroksella viime keväänä.

– Uusi hyvinvointilaki haluaa vielä parantaa eläinten hyvinvointia. Nykymuotoinen turkiseläinten häkkikasvatus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia ja eläimet eivät siellä voi hyvin. Tutkimustieto on lisääntynyt ja hyvinvoinnin kannalta tätä ei voi enää sivuuttaa, perustelee Turku.

Liiton mukaan haasteita on eläinten hyvinvoinnin lisäksi myös liittyen ympäristöön ja kansanterveyteen.

– Varsinkin tämä kansanterveysriski, kun lintuinfluenssa on siirtynyt luonnonvaraisista linnuista turkiseläimiin, on selkeä osoitus riskeistä, että ne voivat näin konkretisoitua. Me emme saa vaarantaa myöskään ihmisiä, painottaa Turku.

Ajankohtaa jouduttiin pohtimaan

Eläinlääkärit ovat keskustelleet asiasta laajasti ja myös turkistuottajien näkökulmasta. Tiedossa on, että aihe on myös arka.

Sinänsä parhaillaan käynnissä olevat turkistarhojen lintuinfluenssakartoitukset eivät vaikuttaneet lausunnon ajankohtaan. Eläinlääkärit tietävät, että sekä turkistarhaajat että eläinlääkärit tekevät tällä hetkellä kovasti työtä lintuinfluenssan torjumiseksi ja asian laajuuden selvittämiseksi.

– Nämä toimet ovat niitä, joita haluamme, että jatketaan yhteistyössä turkistuottajien ja eläinlääkärien ja viranomaisten kanssa, siksi pohdimme jopa tämän lausunnon siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Lopulta kuitenkin todettiin, että eläinten hyvinvointi on tärkeintä.

– Eläinten hyvinvoinnin perusteella nykyinen häkkikasvatus on sellainen, josta aika on ajanut ohi, lisää Turku.

Tukea tuottajille ja alueille

Turkistarhauksen kieltäminen on kova kannanotto, mutta eivät eläinlääkäritkään tekisi elinkeinon alasajoa täysin ilman tukea.

– Ehdottomasti pitää ottaa huomioon tuottajat. Tämä vaikuttaa niin merkittävästi, että heille tulee tarjota suoraa taloudellista tukea, sanoo Turku.

Turkistarhaus on keskittynyt tietyille alueille, joten Turkun mukaan myös alueet tarvitsevat tukea.

– Se vaikuttaa paljon kuntien toimintaan ja yhteiskuntaan muutenkin, joten rakenteellinen tuki on myös tärkeää.

Turku painottaa, että Eläinlääkäriliitto ei halua minkäänlaista vastakkainasettelua.

– Sen takia tähän lähdettiin, että eläinten hyvinvoinnin kannalta emme nähneet muuta vaihtoehtoa.