Naiset kertovat, miten he huomasivat miehen stalkkaavan heitä Applen pienellä laitteella

Miksi juuri miehet vainoavat?

Tutkimusten mukaan kolme neljästä vainoajasta on miehiä, ja he ovat yleensä iältään noin 30–40-vuotiaita.

Ihmiset, jotka ilman järjellistä syytä stalkkaavat kumppaniaan, kärsivät usein narsistisesta tai paranoidista persoonallisuushäiriöstä. Kumpikin häiriö on miehillä yleisempi kuin naisilla.

Näin joidenkin miesten taipumusta vainoamiseen selittää psykiatrian linjajohtaja, psykologi Jan-Henry Stenberg Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

– Narsistiset ihmiset ovat yleensä dominoivia, mutta ytimeltään turvattomia ja epäluuloisia. Heillä on taipumusta kehitellä salaliittoteorioita. Aiheeton mustasukkaisuus on tästä yksi ilmentymä. Siinä salaliitto onkin kahdenvälinen ja intiimi.

Stenbergin mukaan teknologista tarkkailua kumppaneihinsa kohdistavat ihmiset, jotka ovat pakko-oireisen tai harhaluuloisen mustasukkaisia.

– Jos he eivät löydä todisteita pettämisestä tutkimalla kumppaninsa taskuja tai puhelinta, se ei tällaiselle ihmiselle todista, että kumppani olisi uskollinen. Päinvastoin, se on merkki siitä, että kumppani on niin ovela, ettei jää kiinni, Stenberg sanoo.

– Silloin seurantaa on narsistisen tai paranoidisen ihmisen mielestä tehostettava, hän lisää.

Stenberg korostaa, että periaatteessa tervekin ihminen saattaisi kertaluontoisesti tarkistaa puolisonsa menoja teknisillä apuvälineillä, jos on aivan varma, että hänelle valehdellaan.

Hän kuitenkin arvioi, että tällaiset ihmiset edustavat pientä vähemmistöä.

Stalkkaaminen teknisillä apuvälineillä tai ilman on kielletty laissa vuonna 2014. Arviolta vain puolet uhreista ilmoittaa asiasta poliisille.