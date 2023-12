Auli Viitalan kolumni: Moka on lahja ja muita lahjavinkkejä rahattomille

Jos joulubudjetti on jo lopuillaan, muista, että palaute on lahja, vinkkaa Viitala.

Kristityt sanovat lapsilleen, että jouluna juhlitaan Jeesus-lapsen syntymää. Ateistit kertovat, että on Auringon syntymäpäivä. Juutalaisillakin valo voittaa pimeyden eli hyvä pahan. Ja sosialidemokraatit sanovat lapsilleen, että päivänsankari on presidentti Tarja Halonen. Kaikilla on oma selityksensä sille, että pidetään suuret juhlat.

Mutta kaikkihan me tiedämme, mitä tähän aikaan vuodesta oikeasti juhlitaan: kauppaa. Kauppa on joulun todellinen tähti.

Joulukaupan sujumista jännitetään etukäteen, ja sen suuruudesta iloitaan jälkikäteen. Noin paljon rahaa reippaat kansalaiset jaksoivat tänä vuonna kantaa kauppoihin!

Muulloin säästäväisyys on hyve ja turha kuluttaminen kuivattaa koko maapallon, mutta jouluna hyveet on syytä unohtaa. Sanoivathan niin Jeesus, Mooses, Kant kuin Halonenkin, että minun vuokseni on teidän törsäämän sukupolvesta sukupolveen, ajasta iäisyyteen. Ei kun ei sanoneetkaan! Mutta tuntuu kuin olisivat sanoneet. Niin yksituumaista kaupan palvonta on.

Joka joulu lehdet tekevät listoja ”aineettomista lahjoista”, joita ilmastosta ahdistuneet voivat hankkia toisilleen. Ne ovat järjestään huiman kalliita: seitsemän kympin museokortti on halvimmasta päästä. Sitä paitsi ei hieronta ole ”aineetonta”, kuumailmapallolennosta puhumattakaan!

Kysyin Facebook-kavereiltani, mistä heidän joulubudjettinsa koostuu. Minulla ei nimittäin ole kuukausibudjetissani lahja-, koriste- eikä suklaarasiarahoja eikä liioin joulusäästötiliä. Harva osaa vastata, mistä joulurahat tulevat tai mistä ne ovat pois. Ehkä se on sitä joulun taikaa?

Tai sitten monella on ihan liikaa rahaa.

Jos ei tarvitse tehdä budjettia, voisi aivan hyvin maksaa vähän lisää veroja. Ei kotitalouden kuukausibudjetti nyt niin vaikea ole tehdä, etteikö siitä jopa keskiluokka selviäisi.

Tämä on minun kallisarvoinen lahjani lukijoille. Olkaa hyvät! Ei tarvitse antaa vastalahjaa.

Kokosin (hakukoneen avulla) pienen lahjalistan muille tyhjätaskuille ja niille, jotka haluavat oikeasti aineettomia lahjoja. Siitä vaan käärimään pakettiin! Taatusti saajat ilahtuvat.

Moka on lahja, sanotaan eikä aivan suotta. Siitä voi kuulemma oppia asioita, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Kirjat muuttuvat nykyään vanhoiksi puolessa vuodessa, joten miksi et uutuuskirjan sijaan käärisi pakettiin epäonnistumista. Jokainen päivä on kuulemma lahja. Ensi vuoden kalenterit ovat juuri nyt kalleimmillaan, mutta tämän vuoden kalentereita löytyy helposti käytettynä ilmaiseksi. 365 lahjaa yhdessä paketissa! Kaunis ajatus välittyy parhaiten, kun kirjoitat korttiin: ”Jokainen päivä on lahja.” Elämä on lahja. Tämä lahja sopii parhaiten intiimiin suhteeseen. Uutta elämää saa monesti tehtyä ihan kotoa löytyvistä aineksista, mutta yllätys on suurempi, jos se ei teiltä onnistu kotikonstein. Voi sitä riemua, kun paketista paljastuu positiivinen raskaustesti! Sopii etenkin kristityille, joille iänkaikkinen elämä saapui yllätysraskauden muodossa. Palaute on lahja. Joulun alla on kiirettä, ja stressaantuneena tulee hosuttua. Silloin ihminen ei kaipaa mitään enempää kuin palautetta suorituksestaan. Muista hampurilaismalli: alle höttöistä hölinää, keskelle kunnon kritiikki ja päälle taas jonninjoutavaa höpöttelyä. Moni konsultti on ansainnut joulubudjettinsa sloganilla ”Palaute on lahja”, joten tämä on minun kallisarvoinen lahjani lukijoille. Olkaa hyvät! Ei tarvitse antaa vastalahjaa. Viimeisenä vinkkinä lahja, jonka olen itse antanut kummilapselle jo monena vuonna ja aion antaa tälläkin kertaa. Ikinä ei ole palauttanut. Sanotaan, että lahjassa tärkeintä on ajatus, joten annan vain kaikkein tärkeimmän: ajatuksen. Saatan ajatella häntä samana jouluna jopa useita kertoja.

Hyvää joulua ja ennen kaikkea hyvää joulukauppaa!

Auli Viitala

Kirjoittaja on mielenterveyskuntoutuja, jonka joulubudjettiin mahtuu yksi savustettu nieriä.