Tutkija: Gazan verisimmät taistelut saattavat olla vielä edessä

Israelin armeija aikoo jatkaa etenemistä syvemmälle Gazaan kunhan se on viimeistellyt Hamasin ”sotilasjärjestelmän” tuhoamisen alueen pohjoisosassa, sanoi asevoimien tiedotuspäällikkö Daniel Hagari torstai-iltana.

Torstaista lähtien Israel on pudottanut lentolehtisiä Etelä-Gazan Khan Younisin kaupunkiin. Lentolehtisissä kehotetaan ihmisiä evakuoitumaan:

”Jokainen, joka on lähellä terroristeja tai heidän laitoksiaan, vaarantaa henkensä. Jokainen terroristien käyttämä talo on kohde”, luki lentokoneista pudotetuissa lehtisissä.

Israel toimi vastaavalla tavalla ennen maahyökkäystään Pohjois-Gazaan. Onko Israelin operaatio etelään siis tiedossa?

– Se on odotettavissa, arvioi Lähi-Idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistolta.

Sitä, olisiko kyseessä maaoperaatio vai lisääntyneet ilmaiskut ei vielä tiedetä, sanoo Juusola.

Mahdollinen maaoperaatio ei Juusolan mukaan kuitenkaan tulisi olemaan todennäköisesti yhtä iso kuin Pohjois-Gazassa. Se ei Juusolan mukaan ole mahdollista poliittisista syistä.

– Laajamittaisen hyökkäys etelään on todennäköisesti rajatumpi kuin pohjoisessa, koska siellä on niin paljon ihmisiä.

Todennäköistä on joka tapauksessa, että iskut lisääntyvät ainakin Khan Younisin seudulla.

Etelä-Gaza täynnä ihmisiä

Jo ennestään erittäin tiiviisti asutettu Gazan kaista on nyt entistä täyteen ahdetumpi, kun ihmiset ovat paenneet pohjoisesta etelään. Etelä-Gazan väkiluku on lyhyessä ajassa kaksinkertaistunut.

Suurin kysymys on, minne ihmiset voivat enää siirtyä, jos Israel hyökkää etelään?

– Mahdollisuudet paeta vähenevät. Tietenkin Israel toivoisi, että ihmiset lähtisivät Egyptiin, mutta se ei ole todennäköistä, professori Juusola sanoo.

Israelin mukaan Hamasin joukkoja ja johtoa on siirtynyt etelään. Juusolan mukaan se voi hyvin pitää paikkansa.

– Se on jopa oletettavaa. Israel pyrkii aktiivisesti jäljittämään heitä. Se on sotilaallisesti järkevää.

Avaa kuvien katselu Israelin ilmavoimat pudotti Etelä-Gazaan lentolehtisiä torstaina. Niissä kehotetaan ihmisiä evakuoitumaan Khan Younisin kaupungin alueilta. Kuva: Alexander Ermochenko / Reuters

Israelin selkeä tavoite on Hamasin tuhoaminen. Sen mahdollisuudet jatkaa maahyökkäystä Etelä-Gazaan saattavat kuitenkin olla rajallisemmat kuin aiemmassa hyökkäyksessä Pohjois-Gazaan.

Maailmanlaajuinen paine Israelia kohtaan kasvaa päivä päivältä, ja myös läheinen liittolainen Yhdysvallat on kehottanut Israelia malttiin.

– Kansainvälisen yhteisön paine on aspekti, joka Israelin pitää ottaa huomioon hyökätessään etelään, sanoo Juusola.

Sairaalaoperaatio herättää kysymyksiä

Israelin operaatio Pohjois-Gazan al-Shifan sairaalassa on herättänyt paljon arvostelua viime päivinä. Sairaalan ei tulisi olla sotilaallinen kohde, mutta Israel väittää sairaala-alueen olevan jopa Hamasin ”hermokeskus”.

Israel on julkaissut todisteeksi videoita, joissa esitetään sairaala-alueelta löydettyjä aseita ja tunneleita. Israelilla on ollut kova kansainvälinen paine perustella hyökkäyksensä sairaalaan. Aseiden vähäinen määrä videoilla on kuitenkin jättää Juusolan mukaan paljon arvailun varaan.

Israel on esittänyt todisteeksi Hamasin toiminnasta sairaalassa muun muassa seuraavan videon.

Professorin mukaan Hamasilla on todennäköisesti ollut sotilaallista toimintaa sairaala-alueella, mutta tällä hetkellä on täysin epäselvää, kuinka merkittävästä tukikohdasta on kyse.

– Esiintuodut todistusaineistot siitä, että sairaala olisi ollut keskeinen komentokeskus ovat vailla mitään perusteita. Israelin esittämä evidenssi on ollut jopa noloa.

Tällä Juusola tarkoittaa sitä, että Israel on joutunut vetämään joitakin todisteina esittämiään väittämiä pois.

– Tiedotus ei ole pelannut hyvin. Israel on kiireellä yrittänyt esittää todisteita, sanoo Juusola.

Juusola kertoo, että Hamasin rakentamilla tunneleilla on Gazassa hyvin pitkä historia. Sen takia on todennäköistä, että tunneliverkostot ulottuvat myös sairaala-alueelle.

Onnistuuko Hamasin tuhoaminen?

Israelin maahyökkäys pohjoisessa on edennyt nopeasti ja Israelin menetykset ovat olleet maltillisia.

Konflikti on vaatinut kuitenkin valtavan määrän uhreja lyhyessä ajassa. Hamasin alaisen terveysministeriön mukaan Gazassa on kuollut ainakin 11 500 palestiinalaista.

Sen lisäksi yli 1 200 israelilaista kuoli Hamasin terroristihyökkäyksessä 7. lokakuuta. Siinä sai Israelin mukaan surmansa myös 1 500 Hamasin taistelijaa.

Jos Israel hyökkää täyteen ahdettuun Etelä-Gazaan, saattavat uhriluvut nousta vielä merkittävästi.

Onko mahdollista, että rajuimmat taistelut käytäisiin vasta Etelä-Gazassa?

– Se on hyvin mahdollista, sanoo Juusola.

– Voi olla, että vasta siellä käydään verisimmät taistelut, kun Hamas on selkä seinää vasten. Myös Israelin kannalta, sanoo Juusola.

Juusolan mukaan on todennäköistä, että Israel pyrkii vakiinnuttamaan sotilaallisen läsnäolon myös etelässä – jos vain ehtivät ennen kuin kansainvälinen paine kasvaa liikaa.

Hamasin täydellinen kitkeminen ei kuitenkaan ole Juusolan mukaan todennäköistä, vaikka Israel ottaisi myös Etelä-Gazan haltuunsa.

– Hamas on ideologia, joka toimii eri puolilla Lähi-itää. Poliittisena liikkeenä ja ideologiana sen tuhoaminen ei ole mahdollista. Voi olla, että myös sotilaallinen tuhoaminen jää kesken.

Juusola korostaa, että puhtaasti sotilaallinen ratkaisu Gazassa ei ole mahdollinen.

Israel aloitti hyökkäyksen Gazaan sen jälkeen kun Hamas teki terroristisen hyökkäyksen Israeliin.

Gazan tuhojen laajuus ja siviiliuhrien suuri määrä herättää kuitenkin Juusolan mukaan epäilyksiä siitä, onko ”kohtuullisuusperiaate” toteutunut Israelin vastahyökkäyksessä.

Sillä Juusola tarkoittaa sitä, että sotilaallisten tavoitteiden pitäisi olla suhteutettuja voimankäyttöön.

– Jos on yksi taistelija kaupungissa ja tuhotaan koko kaupunki, onko se kohtuullista? Nämä ovat tietenkin tulkinnanvaraisia periaatteita, sanoo Juusola.