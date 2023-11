HS:n toimittaja Ukraina-uutisoinnista: Varmasti on ollut tilanteita, joissa on ikään kuin haluttu riemuita Ukrainan pienistäkin voitoista

Ylen Viimeinen sana -ohjelmassa vierailleiden toimittajien mukaan Ukrainan tilanteesta on välillä annettu liiankin optimistinen kuva.

Ukrainassa toista vuotta jatkuva sota alkaa näkyä sotaväsymyksenä niin median kautta sotaa seuraavassa yleisössä kuin Ukrainan kansalaisissa, todettiin Viimeinen sana -ohjelmassa.

Helsingin sanomien ulkomaantoimittaja Katriina Pajari on reportaasimatkoillaan Ukrainassa huomannut, että Ukrainan kansa ei ole niin yhtenäinen kuin länsimainen media antaa ymmärtää, mutta aiheesta on vaikea kirjoittaa juttuja.

– On ikään kuin jonkinlainen kansallinen sopimus ukrainalaisten kesken, että niitä asioita, mitä ehkä aamupalapöydässä jutellaan, ei kovin helposti lähdetä vaikka suomalaiselle toimittajalle avaamaan.

Päätoimittaja Maria Pettersson kirjoitti vastikään Journalisti-lehden pääkirjoituksessaan median päättäneen jo varhaisessa vaiheessa, ettei sen tarvitse olla puolueeton Ukrainan sodasta uutisoidessa.

Toimittaja Olli Seuri kysyi Viimeinen sana -ohjelmassa, rajoittaako tällainen ”puolen valitseminen” sitä, miten suomalainen media uutisoi Ukrainasta.

Pajarin mukaan mitään tietoista uutisointia rajoittavaa päätöstä ei ole tehty, mutta toimittajien pitää miettiä ja yrittää tunnistaa, mitä oikeasti näkee ja mitä uutisvalintoja tehdään.

– Varmasti tämän sodan aikana on ollut tilanteita, joissa ikään kuin on haluttu riemuita ja uutisoida isosti Ukrainan pienistäkin voitoista ja vastaavasti sitten taas Venäjän heikkouksia. Välillä siinä unohtuu kysymys, kuinka suuri uhka heikkokin Venäjä on Ukrainalle ja koko Euroopalle, Pajari sanoo.

Rintamalinjoilla toimitaan Ukrainan armeijan akkreditoimana ja luvalla.

– Akkreditointikortissa sanotaan, että olemme täällä raportoimassa Venäjän tekemistä sotarikoksista.

Tästä pitäisi Pajarin mielestä kertoa avoimesti ja mainita jutuissa, sillä läpinäkyvyys tuntuu olennaiselta.

Ylen ulkomaantoimittaja Justas Stasevskij on samaa mieltä.

– Olemme ehkä kirjoittaneet vähän liian ylioptimistisesti Ukrainan menestyksestä. Ei ole hyvä asia, että yleisölle tulee sellainen kuva, että Venäjä on täysin luuseri ja kykenemätön mihinkään, hän sanoo.

