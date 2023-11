Sota Ukrainassa ei ole vaikuttanut rauhanturvaajiksi hakevien määrään – hakijamäärä pysynyt tasaisena jo 15 vuotta

Tällä hetkellä rauhanturvaajana työskentelee noin 400 suomalaista. Valtaosa hakijoista on juuri varusmiespalveluksen suorittaneita nuoria miehiä.

Noin 2 000 suomalaista hakee vuosittain rauhanturvaajaksi - edelleen. Määrä on pysynyt melko tasaisena jo 15 vuoden ajan, eli vaikuttaa siltä, että esimerkiksi sota Ukrainassa ei ole lisännyt tai vähentänyt kiinnostusta rauhanturvaajan työtä kohtaan, kertoo Porin prikaatin esikuntapäällikkö Teemu Hokkanen.

– Rauhanturvaajaksi hakeutumisen taustalla on todennäköisesti pääosin henkilökohtaisempia syitä, kuten mielenkiintoiset kansainväliset toimintaympäristöt, Hokkanen arvioi.

Tällä hetkellä noin 400 suomalaista työskentelee rauhanturvaajana erilaisissa sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa Lähi-idässä ja eri puolilla Eurooppaa ja Afrikkaa. Suomalaisten suurin yksittäinen osasto on Libanonissa.

Suurin osa hakijoista on juuri varusmiespalveluksen suorittaneita nuoria miehiä. Yli 25-vuotiaita hakijoita on selvästi vähemmän.

Hokkasen mukaan sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden määrä on tyypillisesti sidoksissa maailmalla meneillään olevien kriisien määrään. Suomalaisten rauhanturvaajien määrä ei silti ole juurikaan muuttunut kymmeneen vuoteen.

Traumaperäisiä stressireaktioita

Suomen Rauhanturvaajaliiton toiminnanjohtaja Ville Mäntysaaren mukaan yli kolmannes suomalaisista rauhanturvaajista on kokenut työssään jotakin sellaista, joka on selvästi vähentänyt hänen henkistä hyvinvointiaan. Maanpuolustuskorkeakoulun arvion mukaan 3,6 prosenttia kriisinhallintaveteraaneista on sairastunut traumaperäiseen stressireaktioon, johon voi liittyä esimerkiksi ahdistusta tai uniongelmia.

Suomen Rauhanturvaajaliitolla on ympärivuorokautinen vertaistukipuhelin kriisinhallintaveteraaneille ja heidän läheisilleen. Puheluita tulee Mäntysaaren mukaan keskimäärin muutama viikossa, mutta maailmalla tapahtuvat kriisit tyypillisesti lisäävät yhteydenottoja tai kuuluvat puheluiden teemoissa. Puheluihin vastaavat liiton kouluttamat kriisinhallintaveteraanit.

– Traumaperäinen stressireaktio saattaa puhjeta vasta 10 vuoden päästä siitä, kun on itse palvellut jollakin kriisialueella. Ihminen saattaa nähdä vaikkapa televisiosta sellaisia asioita, joissa on itsekin ollut mukana. Esimerkiksi nykyinen Lähi-idän tilanne on voinut kuulua vertaistukipuhelimen viimeisimmissä yhteydenotoissa, Mäntysaari kertoo.

Rauhanturvaajaliiton tavoitteena on perustaa Suomeen yhdessä viranomaisten kanssa kriisinhallintaveteraanikeskus.