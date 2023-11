Myanmarin kiihtyvät yhteenotot ajaneet kodeistaan kymmeniätuhansia ihmisiä

Kaakkois-Aasiassa sijaitsevan Myanmarin hallituksen ja kapinallisen Arakanin armeijan ja sitä tukevien etnisten ryhmien yhteenotot kiihtyvät. Kapinallisjoukkojen liittouman kerrotaan edistyneen tällä viikolla merkittävästi erityisesti pohjoisessa Kiinan rajalla.

Myanmarin rohyinga-vähemmistöä puolustava Arakanin armeija kertoo ottaneensa satoja sotilaita vangeiksi.

YK vaati perjantaina vangituille humaania kohtelua.

– YK seuraa tarkoin Myanmarin kehitystä. Armeijan vastaiset aseelliset ryhmät ovat edenneet merkittävästi. Sadat sotilaat ovat laskeneet aseensa. Kostaminen on ehdottomasti kiellettyä, sanoi YK:n ihmisoikeuskomissaarin tiedottaja Jeremy Lawrence eilen perjantaina Genevessä.

Tiedottaja Lawrencen mukaan yksittäiset sotilaat eivät ole vastuussa sotilashallinnon toimeenpanomista ihmisoikeuksien loukkauksista, jotka ovat usein kohdistuneet pääosin islaminuskoisiin rohyingoihin.

Rohyingojen asema on ollut erittäin huono Myanmarissa jo pitkään, sillä Myanmar ei ole hyväksynyt heitä kansalaisiksi. Rohyingoja asuu pakolaisleireillä Bangladeshissa, Intiassa ja Thaimaassa. Heitä yrittää paeta meren yli Indonesiaan.

Avaa kuvien katselu Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

YK:n mukaan yli 26 000 ihmistä on viikon aikana joutunut jättämään kotinsa Rakhinessa ja viereisessä Shanin osavaltiossa.

Kapinallisten kerrotaan ottaneen hallintaansa useita kaupunkeja. Taisteluja on käyty eri puolilla Myanmaria muun muassa Pauktawissa. Hallitus käytti iskuissa kapinallisia vastaan helikoptereita.

Yhteydet ja avustuskuljetukset levottomille alueille ovat monin paikoin poikki.

EU asetti pakotteita sotilasjuntalle

Sotilashallinto kaappasi vallan vuonna 2021. Kaappauksen seurauksena Myanmar ajautui väkivallan kierteeseen. Jopa kymmeniätuhansia jättimielenosoituksiin osallistuneita opposition edustajia on pidätetty. Yli 4 100 ihmistä on kuollut, kertoo paikallinen seurantaryhmä Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Myanmarin siviilijohtaja, rauhannobelisti Aung San Suu Kyi on ollut vallankaappauksesta alkaen vangittuna.

Alueella on EU asetti Myanmarin sotilasjuntalle pakotteita vallankaappauksen seurauksena. YK on varoittanut, että Myanmarissa on vaarana puhjeta laajamittainen sisällissota ja että maa on vaarassa hajota osiin. Myanmar on yksi Aasian heroiinikaupan keskuksia.

Kenraali Min Aung Hlaingin johtaman sotilashallinnon julistama hätätila on voimassa kaikkialla Myanmarissa.

Pakolaisten lehti: Suomi ja Sveitsi juntan tukijoita

Myanmarin kiristyvä sisäpoliittinen tilanne heijastuu myös Aasian ulkopuolelle.

Arvostettu myanmarilaispakolaisten Irrawaddy-lehti kertoi torstaina, että yli 600 kansalaisjärjestöä vaatii Suomea ja Sveitsiä lopettamaan juntan ”petollisten rauhanponnistelujen tukemisen”. Lehdessä julkaistiin avoin kirje Suomelle ja Sveitsille.

Lehden mukaan Suomi on kutsunut salaisesti sotilasjuntan edustajia Suomeen.

Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan, että Suomi ei tunnusta Myanmarissa vallan kaapannutta sotilashallintoa, vaan on mukana EU:n asettamissa pakotteissa sotilashallinnon painostamiseksi.

- Suomi tukee laajasti Myanmarin toimijoiden ponnisteluja kohti inklusiivista demokratiaa. Suomen rauhantuki Myanmariin on pitkäjänteistä ja moniulotteista, kerrotaan viestintäpäivystyksestä.

Suomi ei myöskään ole kutsunut Myanmarin sotilasjuntan edustajia Suomeen.

– Myanmarin kontekstissa Suomen tuki rauhanvälitystoimijoille ei tarkoita sitä, että Suomi tukisi Myanmarin sotilashallintoa. Rauhantyö yleisesti perustuu ajatukseen, että kontakteja ylläpidetään konfliktien kaikkien osapuolten kanssa, ulkoministeriöstä tarkennetaan.

AFP