Ylen Ykkösaamussa puolustusministeri Antti Häkkänen: ”Me nähdään iso kuva ja Venäjän pelikirja”

Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta kulkeva liikenne päättyi keskiyöllä. Häkkäsen mukaan turvapaikanhakijoiden päästämisessä Suomen rajalle on kyse yhdestä monista Venäjän peliliikkeistä.

Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta kulkeva liikenne Venäjälle ja Venäjältä päättyi keskiyöllä.

Suljettavat rajanylityspaikat olivat Imatran, Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemat. Turvapaikanhaku keskitetään Sallan ja Vartiuksen raja-asemille.

– Kaakkois-Suomen raja-alueelle on Venäjän suunnasta helpoimmat kulkureitit ja sinne liikenne suuntautuu tällä kertaa. Olemme ajatelleet näin, että jos tarve vaatii koko itäraja laitetaan kiinni, sanoo Ylen Ykkösaamussa vieraillut puolustusministeri Antti Häkkänen (Kok.).

Häkkäsen mukaan tämä on kristallinkirkas viesti Venäjälle ja niille ihmisille, jotka miettivät pitäisikö lähteä pitkälle reissulle. Rajanylityspaikkojen sulkemiselle perusteet tulevat Venäjän laajasta hybridivaikuttamisesta muuallakin kuin Suomessa.

– Meillä on näyttöä miten Venäjä operoi eri puolilla globaalisti ja Euroopassa. Välimeren pakolaiskriisi, jossa taustalla on merkkejä siitä, että Wagner Venäjän käskystä operoi kiihdyttääkseen siirtolaiskriisiä Eurooppaan ja horjuttaakseen yhteisiä rivejä. Baltian maissa on jatkunut välineellistetty siirtolaiskriisi Baltian maiden ja Puolan horjuttamiseksi, Häkkänen sanoo.

Hän muistuttaa myös vastaavasta operaatiosta Suomea kohtaan vuonna 2015.

– Nyt on merkkejä, että tämä on lähdössä taas liikkeelle.

Kyse on Häkkäsen mukaan suursäätilan ymmärtämisen tärkeydestä.

– Pitää ymmärtää tämä turvallisuuden suursäätila. Jos katsoo Nuijamaan tai Vaalimaan rauhallista tilannetta, niin silloin ei ehkä ymmärrä mistä tässä isossa kuvassa on kysymys.

– Venäjä on suurvaltapelaaja ja me nähdään tämä iso kuva ja historia ja Venäjän pelikirja ja sen takia tässä joudutaan reagoimaan päättäväisesti heti alkuvaiheessa, Häkkänen sanoo.

Turvapaikanhakijoita on saapunut tällä viikolla yhteensä noin 300. Perjantain aikana kaakkoisrajan asemille heitä saapui 163.