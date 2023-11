Yhdysvaltain tehomaatalous kärsisi lannoitepulasta eniten maailmassa, Suomen suhteellisen vähän, kertoo suomalaistutkimus

Maatalouden teollistuminen on johtanut siihen, että riippuvuus muualta kuin kotimaasta peräisin olevista tuotantopanoksista on kasvanut. Aalto-yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että erilaiset häiriöt esimerkiksi koneiden ja lannoitteiden saatavuudessa voivat vaikuttaa rajusti eri viljelykasvien satoisuuteen.

Tutkimus julkaistiin äskettäin arvostetussa Nature Food -julkaisussa. Siinä tarkasteltiin ensimmäistä kertaa eri tuotantopanosten häiriöiden yhteisvaikutusta satoisuuteen maailmanlaajuisesti.

Synteettisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä halutaan myös vähentää niiden haittavaikutusten takia. Tutkimuksessa otettiin huomioon myös maailman erilaiset ilmastomuuttujat.

Tulokset olivat varsin rajuja. Esimerkiksi, jos kaikkien tutkittujen maatalouden tuotantopanosten eli lannoitteiden, torjunta-aineiden, rehujen ja maatalouskoneiden saatavuus putoaisi puoleen nykyisestä, niin maailman maissintuotanto voisi vähentyä jopa 26 prosenttia ja maailman vehnäntuotanto 21 prosenttia.

Häiriö leikkaisi viljasatoja voimakkaasti esimerkiksi Yhdysvaltojen maissipelloilla ja vaikuttaisi maailmanlaajuisesti elintarvikkeiden saatavuuteen. Hinnat nousisivat ja viljan saatavuus huononisi.

Tutkitut viljelykasvit olivat ohra, maniokki, maapähkinä, maissi, hirssi, peruna, riisi, durra, soija, sokerijuurikas, sokeriruoko ja vehnä.

Avaa kuvien katselu Torjunta-aineiden käyttöä halutaan vähentää, mutta silloin hyönteiset tai rikkakasvit voivat riehaantua. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Tutkimusvälineenä koneoppiminen

Tutkijat mallinsivat maatalouden tuotantopanosten häiriöiden vaikutuksia käyttämällä koneoppimisalgoritmia. He osoittivat, että lannoitteisiin kohdistuvat häiriöt aiheuttavat suurimmat satotappiot.

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa maailmanlaajuisen elintarvikejärjestelmän kestävyydestä, ja siitä voi olla hyötyä valmistauduttaessa mahdollisiin tuleviin häiriöihin tai maatalouden tuotantopanosten saatavuuden heikkenemiseen paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

– Tiedämme hyvin vähän siitä, miten maatalouden tuotantopanoksiin kohdistuvat häiriöt vaikuttaisivat satoihin ja elintarvikkeiden saatavuuteen. Hyödynsimme tutkimuksessa koneoppimista ja paikkatietoaineistoja mallintaaksemme vaikutuksia ensimmäistä kertaa globaalisti näin tarkalla mittakaavalla, kertoo tutkimuksen pääkirjoittaja Aino Ahvo yliopiston tiedotteessa.

Elintarvikkeiden tuotantoon ja tarjontaan vaikuttavien erilaisten häiriöiden väliset suhteet tunnetaan yhä paremmin. Hyvin vähän tiedetään kuitenkin, miten maatalouden tuotantopanosten käytön tai saatavuuden voimakas väheneminen vaikuttaisi satoihin ja siten elintarvikkeiden saatavuuteen ja elintarviketurvaan.

Kaikkien tutkittujen 12 viljelykasvin viidestä nykyisestä suurimmasta tuottajasta Yhdysvaltojen tuotanto väheni eniten, kun lannoitteiden ja muiden tekijöiden saatavuus heikkenee.

Monet Afrikan maat ja esimerkiksi Suomi ja Baltian maat kärsisivät suhteellisen vähän tällaisesta tuotantopanosten aiheuttamasta sokista.

Tuotantopanosten väheneminen johtaisi suuriin satomenetyksiin monilla koko maailman kannalta keskeisillä maatalousalueilla, kuten Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Länsi-Euroopassa, eteläisessä Afrikassa sekä osissa Kiinaa ja Thaimaata.

Avaa kuvien katselu Maissinviljely on usein hyvin riippuvainen keinolannoitteista ja koneista. Alhaisemman satotason alueilla riippuvuus on pienempi. Kuvituskuva. Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Esimerkiksi maissin tuotanto Argentiinassa vähenisi jopa 47 prosenttia, vehnän tuotanto Saksassa 48 prosenttia ja Ranskassa 39 prosenttia.

Tehomaatalous voisi olla uhattuna

Maissin maailmanlaajuinen tuotanto vähenee yli 25 prosenttia, jos tuotantopanokset putoavat puoleen. Tämä saattaa johtua siitä, että maissin maailmanlaajuinen tuotanto on erittäin optimoitua, ja synteettisten lannoitteiden käyttöaste on kaikista viljakasveista korkein. Sen vuoksi maissi on alttiimpi lannoitepanosten vähenemiselle.

Yksittäisten tuotantopanosten muutokset aiheuttavat suurimmat maailmanlaajuisen tuotannon laskut ohran, riisin ja vehnän sadoissa, jos typen saatavuus vähenee. Sokerijuurikkaan sadot putoavat, jos kaliumin saanti heikkenee.

Vaikka torjunta-aineilla ei ole merkittäviä vaikutuksia kokonaissatoihin, niillä näyttää olevan huomattava vaikutus esimerkiksi sokeriruo'on maailmanlaajuiseen tuotantoon.

– Suurimmille satotappioille riskialttiiden alueiden tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää koko maailman elintarviketurvan kannalta. Suurimmassa vaarassa olevien alueiden olisi etsittävä keinoja vähentää riippuvuuttaan tuontipanoksista. Esimerkiksi teolliset lannoitteet voitaisiin korvata kestävästi ja paikallisesti tuotetuilla orgaanisilla lannoitteilla, yliopistotutkija Mika Jalava sanoo.

Maakohtaisesti suurimmat suhteelliset tuotannon vähennykset ovat Tanskassa, Omanissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Uudessa-Seelannissa ja Saudi-Arabiassa, missä tuotanto putoaisi puoleen tarkasteltaessa kaikkia 12 viljelykasvia yhdessä.

Maailmanlaajuista elintarviketurvaa uhkaavat entisestään elintarvikkeiden hintojen nousu ja mahdolliset vientirajoitukset. Tarvitaan lisätutkimuksia, jotta voidaan täysin ymmärtää, miten tuotantopanosten aiheuttamat häiriöt leviäisivät toisiinsa kytkeytyneessä elintarvikekauppaverkostossa.

Miten vaikuttaisi Suomessa?

Paikallisemmassa tutkimuksessa on aiemmin havaittu, että maatilojen kemikaalien, lannoitteiden ja torjunta-aineiden kokonaismäärän väheneminen voi vähentää satoja 10–40 prosenttia. Tutkimuksen skenaariossa kaikkien tuotantopanosten 75 prosentin pieneneminen vähensi suomalaisen vehnän, ohran ja perunan satoja enintään 45 prosenttia.

Avaa kuvien katselu Lannoitepula leikkaisi Suomen vehnäsatoja huomattavasti. Kuva: Antro Valo / Yle

Torjunta-aineiden saannin heikkenemisen vaikutukset olisivat myös vakavia: viljasato voisi laskea 30 prosenttia ja perunan yli 50 prosenttia.

Tutkimuksessa arvioitiin, että torjunta-aineiden saatavuuden niukkuus vaikuttaisi maailmanlaajuisesti vähän, mutta Suomessa enemmän.

Tämä tulos vahvistaa aiemmassa tutkimuksessa tehdyt havainnot, joissa ennustettiin siirtymistä luonnonmukaiseen maatalouteen. Siinä ei käytetä synteettisiä lannoitteita, ja nykyiset korkean sadon alueet kärsivät eniten.

Tutkimustulos on syntynyt suurten tietoaineistojen analysoinnilla ja sitä voidaan hyödyntää valmistautumisessa odottamattomiin häiriöihin.

Näitä ovat esimerkiksi koronapandemia, Ukrainan sota ja sen seurauksena asetetut pakotteet tai Suezin kanavan liikennöinnin katkeaminen.

Tuloksia voi hyödyntää myös vihreän siirtymän vauhdittamisessa, joka edellyttää juuri synteettisten lannoitteiden tai torjunta-aineiden vähentämistä.