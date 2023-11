Hollannissa joulun ajan blackface-perinne on hiipumassa

Hollantilaislasten joulun ajan juhla eli Sinterklaas on pitkästä aikaa ennen kaikkea ”ilon aikaa” riidanaiheen sijaan, uutisoi Hollannin yleisradioyhtiö NOS tänään lauantaina.

Syynä on se, että Zwarte Piet eli Musta Pekka -kiista on pikkuhiljaa laantumassa. Lähes mikään aihe ei ole ollut kulttuuripoliittisesti niin repivä Hollannissa viime vuosina kuin Zwarte Piet.

Zwarte Pietit ovat Sinterklaasin eli Hollannin joulupukin apureita, jotka osallistuvat muun muassa juhlakulkueisiin. Perinteisesti heitä ovat esittäneet valkoihoiset hollantilaiset, jotka ovat pitäneet päässään afroperuukkia ja maalanneet kasvonsa mustiksi.

Kasvojen mustaksi maalaamista eli blackface-perinnettä on arvosteltu jo pitkään rasistiseksi. Yleinen mielipide on viime vuosikymmenen aikana hiljalleen kääntynyt perinnettä vastaan. Suuri osa kulkueiden järjestäjistä ja esimerkiksi kaupoista onkin luopunut kasvojen mustaksi maalaamisesta.

Vastakkainasettelu teeman ympärillä on silti jatkunut voimakkaana. Pienemmillä konservatiivisilla paikkakunnilla on järjestetty yhä kulkueita, joihin on osallistunut Zwarte Piet -apureita. Ne ovat houkutelleet paikalle sekä Zwarte Pietiä puolustavia että vastustavia mielenosoituksia.

Zwarte Pietiä ja laajemmin rasismia vastustavat mielenilmaukset ovat sujuneet pääosin rauhallisesti, mutta niiden vastamielenosoitukset ovat useina vuosina äityneet väkivaltaisiksi.

Avaa kuvien katselu Islam-vastaisen Pegida-liikkeen mielenosoituksessa vaadittiin lauantaina Zwarte Pietin palauttamista kansalliseen Sinterklaas-kulkueeseen. Kuva: EPA-EFE

NOS:n haastattelema sosiaaliantropologi Markus Balkenhol arvioi, että juuri Zwarte Pietin puolustajien väkivaltaisuus on keskeinen syy yleisen mielipiteen muutokselle.

Tänä vuonna monet pienemmätkin paikkakunnat ovat vielä viime hetkellä päättäneet evätä luvan kulkueilta, joihin osallistuisi kasvonsa mustaksi maalanneita Zwarte Piet -hahmoja. Kunnat haluavat välttää mielenosoitukset ja niiden mukanaan tuomat levottomuudet.

Zwarte Pietillä on silti yhä vankat kannattajansa. Yhteisymmärrykseen korvaavasta hahmosta ei ole myöskään päästy. Suosituin on ”Roetveegpiet” eli Noki-Pekka, jonka kasvoihin on pyyhitty hieman nokea. Tätäkin hahmoa on kuitenkin arvosteltu rasistiseksi.

Hollantilaislasten vuoden tärkein juhla tuleekin pysymään poliittisesti jakavana.