Hullu härdelli alppihiihdossa! Mielenosoittajat iskivät, norjalaistähti yritti heidän kimppuunsa – poliisia tarvittiin

Alppihiihdon miesten pujottelun maailmancupin osakilpailu Gurglissa, Itävallassa keskeytyi toisella kierroksella, kun Last Generation -ryhmän ilmastomielenosoittajat levittivät oranssia maalia lumeen maalialueella ja jäivät istumaan lumen pintaan.

Mielenosoittajien pitelemissä lakanoissa vaadittiin kuuntelemaan ilmastoa. Last Generation on vuonna 2021 perustettu saksalainen ilmastoaktivistiryhmä, joka on järjestänyt mm. syömälakkoja, kulkueita ja mielenilmauksia.

Ryhmä peräänkuuluttaa kiireellisempiä toimia ilmastokriisin hillitsemiseen.

Toisen laskunsa hetkeä aiemmin pujotellut norjalaislaskija Henrik Kristoffersen tuohtui tempauksesta ja pyrki nyrkkejään heilutellen mielenosoittejien luo kertomaan mielipiteensä.

Järjestäjät saivat kuitenkin pidettyä norjalaisen aisoissa.

Norjan laskija Henrik Kristoffersen hermostui

Kilpailu keskeytettiin. Poliisi talutti mielenosoittajat pois maalialueelta, ja kisa pääsi jatkumaan muutamien minuuttien tauon jälkeen. Itävallan Manuel Feller, Marcho Schwarz ja Michael Matt ottivat kotikisassaan kolmoisvoiton. Kristoffersen oli seitsemäs.

Yleistyvä tapa

Ilmastoaktivistien tempaukset urheilutapahtumissa ovat viime aikoina yleistyneet. Esimerkiksi syyskuussa samaisen Last Generation -ryhmän mielenosoittajia nähtiin Berliinin maratonilla.

Avaa kuvien katselu Berliinin maratonin lähtöpaikan läheisyydessä oli hässäkkää syyskussa. Kuva: Getty Images

Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vastustava Extinction Rebellion -ryhmä keskeytti Yhdysvaltojen Coco Gauffin ja Tšekin Karolina Muchovan välieräottelun.

Tänä vuonna ilmastoaktivisteja on nähty myös esimerkiksi yleisurheilun Tukholman Timanttiliigassa ja snookerin MM-kisoissa.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajat keskeyttivät tennisottelun Yhdysvaltain avoimissa elokuussa. Kuva: Sarah Stier/ Getty Images

Avaa kuvien katselu Snookerin MM-kisoissa huhtikuussa nähtiin protesti fossiilisia polttoaineita vastaan. Kuva: Mike Egerton - PA Images/Getty Images