Video: Grindavikin pääkatu halki – Islannissa valmistaudutaan lähipäivien tulivuorenpurkaukseen

Luonnonmullistuksiin tottuneessa Islannissa on valmistauduttu lähipäivien mahdolliseen purkaukseen. Grindavikin asukkaat lähtivät evakkoon viikko sitten.

Islantiin on julistettu hätätila mahdollisen purkauksen varalta.

Vulkaanisesti aktiiviselle alueelle Reykjanesin niemimaalla on syntynyt railoja, joista maankuoren alla kasvava paine nostaa magmaa lähelle maan pintaa.

Mahdollista purkausta ennakoidaan muun muassa rikkidioksidihavaintojen avulla. Lokakuun jälkeen on rekisteröity jopa kymmeniätuhansia pieniä järistyksiä.

Viikko sitten seisminen aktiivisuus alkoi lisääntyä Reykjanesin niemimaalla. Nyt magmavirta on laajentunut. Grindavikin kalastajakylän 4000 asukasta jättivät kotinsa viime viikonvaihteessa. Ilmakuvat Grindavikista kertovat, että muun muassa kylän pääkatu on paikoin katkennut keskeltä ja rusentunut kulkukelvottomaksi. Tutkija Ari Trausti Gudmundsson sanoo, että purkauksen todennäköisyys on suuri.

– Purkaus ei välttämättä ole valtava, mutta se voi silti haudata Grindavikin ja uhata myös alueen geotermista voimalaa, Ari sanoo, Svartsengin voimala sijaitsee kuuden kilometrin päässä Grindavikista.

Islannin tunnetuimpiin nähtävyyksiin kuuluva Blue Lagoon-kylpylä on suljettu purkausuhan vuoksi.

Tuliperäinen Islanti sijaitsee kahden toisistaan irtaantuvan mannerlaatan, Euraasian ja Pohjois-Amerikan laattojen välissä. Loitontuvien laattojen välistä pintaa nousee magmaa. Paikoin maa on Grindavikissa painunut jopa metrin verran.

Reuters