Analyysi: Meidän jokaisen sisällä asuu outo ihminen, jolla on luurankoja kaapissa – onneksi Louis Theroux on ymmärtäväinen

Maailmankuulun dokumentaristi Louis Theroux’n tyyli ei istu tähän aikakauteen, ainakaan hänen arvostelijoidensa mielestä. Kyllähän sen ymmärtää. Sosiaalisen median myötä elämme hajaantuneessa mediaympäristössä, jossa palkitaan nopeasta joko-tai-ajattelusta.

Ihmiset tulee helposti jaoteltua hyviksiin ja pahiksiin, monimutkaiset ilmiöt oikeaan ja väärään.

Theroux on aina sekoittanut pakkaa ja tekee sitä yhä. Hän on viettänyt aikaa ihmisten kanssa, joita lähtökohtaisesti on mahdotonta ymmärtää, kuten uusnatsien, seksuaalivähemmistöjä vihaavien ääri-kristittyjen, murhaajien ja pedofiilien.

Theroux on herättänyt dokumenteillaan ristiriitaisia tunteita jo yli 25 vuotta. Miksi hän antaa näkyvyyttä vääränlaisille ihmisille? Entä mitä annettavaa vuonna 2023 on rikkaalla, keski-ikäisellä ja valkoisella miehellä, joka on syntynyt hopealusikka suussa? Theroux syntyi kulttuuri-perheeseen, joka mahdollisti hänelle Englannissa kalleimmat ja parhaat koulutukset.

Louis Theroux’ta tarvitaan itse asiassa enemmän kuin pitkään aikaan.

Puhuin tunnin ajan Theroux’n kanssa sivistyksestä Ylen Aurora-tapahtumassa Levillä. Kysyin Theroux’lta muun muassa, mitä hän oppinut itsestään haastatellessaan ihmisiä, jotka herättävät muissa vihaa ja kuvotusta. Vastaus oli moniulotteinen ja sitä oli ajoittain epämukava kuulla. Ehtaa Theroux’ta.

– Meidän kaikkien sisällä asuu muukalainen, joka ei aina vastaa sitä ihmistä, joka haluaisimme olla. Meidän kaikkien sisällä on murhanhimoisia ja vaarallisia ajatuksia, sinä ja minä pystymme vain tukahduttamaan ne.

”Jokainen meistä ajattelee olevansa hyvällä asialla”

Maailmassa tapahtuu ahdistavia ja uhkaavia asioita, kuten ilmaston lämpeneminen tai Gazan tilanne, ja ymmärrys on koetuksella. Janoamme nopeita vastauksia.

Louis Theroux’n harjoittama sivistys ei sellaisia tarjoa. Theroux’n esittelemä maailma on monimutkainen, sotkuinen ja hämmentävä. Juuri se tekee siitä inhimillistä.

Theroux’n mukaan lähes jokainen meistä ajattelee olevansa hyvällä asialla. Jopa uusnatsit, joiden seurassa Theroux on viettänyt aikaa tehdessään dokumenttia.

– He eivät yritä olla maailman pahimpia ihmisiä, he yrittävät olla maailman parhaimpia ihmisiä. He tavoittelevat utopiaa, jossa on heidän maailmankuvansa mukainen järjestys.

Monimutkaisessa ja pirstaleisessa maailmassa mustavalkoinen ajattelu voi tuntua turvalliselta vaihtoehdolta. Louis Theroux’n näkökulman mukaan vain todellisuuden esittäminen kaikessa sen ristiriitaisuudessa auttaa meitä ratkomaan nykyisyyden sekä tulevaisuuden haasteita. Jos emme tunne toistemme salaisuuksia, häpeää ja syvimpiä haluja, emme opi tuntemaan itseämme.

Totuus tekee kipeää, mutta siitä voi olla myös lohtua.

– Kohtaamiset puhdistavat minua vähäsen. Tunnen, että olen onnekas, koska minun outouteni on enemmän hallittavissa. Olenkin ihan normaali ja tylsä.

Yhdestä asiasta Louis on väärässä. Hän ei ole koskaan ollut tylsä.

Can Intellectual Empathy Save Us?-keskustelu tekstitettynä sunnuntaina 19.11. kello 15.50 TV1 ja Yle Areena.