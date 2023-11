Miksi Puolustusvoimat on Vartiuksen rajalla? Rajavartiolaitos vastaa viiteen kysymykseen

Rajavartiolaitos kertoo varautuvansa pitkään jatkuvaan häiriötilanteeseen Vartiuksen raja-asemalla Kuhmossa.

Yle kertoi aiemmin tänään, että Vartiuksessa on aloitettu väliaikaisten esteiden rakentaminen raja-alueelle.

Paikalle on toimitettu esimerkiksi betoniporsaita.

Puolustusvoimat antaa Rajavartiolaitokselle virka-apua.

Kysyimme Kainuun rajavartioston apulaiskomentajalta Tomi Tirkkoselta, mistä Puolustusvoimien virka-avussa on kyse.

1) Mihin virka-apu liittyy?

– Kainuun rajavartiosto rakentaa alueella estelaitteita, jotta Rajavartiolaitos kykenee varmistamaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tässä vallitsevassa häiriötilanteessa. Puolustusvoimat antaa virka-apua Rajavartiolaitokselle.

– Tämä on normaalia toimintaamme, miten sääntelemme omaa valmiuttamme tilanteen edellyttämällä tavalla ja käytämme tarvittaessa yhteistyöviranomaisia tukena.

2) Millaista Puolustusvoimien virka-apu käytännössä on?

– Käytännössä Puolustusvoimat tukee Rajavartiolaitosta konetyövoimalla ja rakentamisosastolla.

3) Miksi esteitä rakennetaan?

– Sen takia, että kykenemme varmistamaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vallitsevassa häiriötilanteessa sekä takaamaan, että laillinen rajanylitysliikenne sujuu turvallisesti.

4) Antaako Puolustusvoimat sotilasapua rajan vartioinnissa?

– Siitä ei ole kyse. Tilanne on ihan täysin Rajavartiolaitoksen hallinnassa.

5) Aiemmin on kerrottu, että Venäjän puolella Kostamuksessa on havaittu lisää turvapaikanhakijoita, jotka olisivat ehkä pyrkimässä Suomeen. Miten tähän on varauduttu?

– Meillä on tiedustelutietoa, että Kostamuksessa on edelleen tähän samaan profiiliin sopivia kolmannen maan kansalaisia. On hyvin mahdollista, että heidät tullaan suuntaamaan Suomen suuntaan. En kommentoi henkilöiden määriä, sillä en lähde avaamaan operatiivisia tietojamme.

– Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen ja ihan täysin hallinnassa. Valmistaudumme siihen, että se myös pysyy meidän hallinnassamme jatkossa.

– Juuri tämän takia kohotamme valmiutta ja teemme rakennustöitä rajanylityspaikan alueella.