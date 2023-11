Miksi haluamme kahvia ilman kofeiinia ja olutta ilman alkoholia? Professori avaa, mistä ilmiössä on kyse

”Menemme terveys edellä. Emme myy huumeita”, We got weed -liikkeen myyjä Nico Silfver sanoo. Liikkeessä on laminoitu paperi, jossa lukee, että kannabistuotteiden käyttö ei ole laitonta – kunhan ne eivät sisällä THC:ta.

Yle uutisoi maanantaina, että yhä useampi juo nykyisin kahvinsa kofeiinittomana versiona. Sen suosio saattaa liittyä erilaisiin hyvinvointitrendeihin, kuten unen laadun tarkkailemiseen ja palautumisen merkitykseen.

Samankaltainen ilmiö näkyy myös päihteiden kulutuksessa, sillä yhä useampi ostaa nykyisin alkoholittomia juomia. Moni on vaihtanut myös tupakan sähkötupakkaan tai nuuskan valkoisiin nikotiinipusseihin, jotka eivät sisällä tupakkaa.

Viime vuosina Suomeen on myös avautunut verkko- ja kivijalkakauppoja, jotka myyvät ei-päihdyttävää kannabista.

Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Piia Jallinojan mielestä ilmiö on kiinnostava ja se liittyy muun muassa elämyshakuisuuteen.

– Haluamme elää terveellistä elämää ilman, että joudumme kuitenkaan luopumaan asioista, Jallinoja sanoo.

Hänen mukaansa epäterveellisinä tai haitallisina pidettyjen tuotteiden korvaamisella on yhtäläisyyksiä moniin viime vuosina pinnalla olleisiin ruokailmiöihin.

– Viime vuosina pinnalla on ollut ruokavalioita, joissa jätetään esimerkiksi valkoinen sokeri, valkoinen vehnä tai liha pois. Taustalla vaikuttavat pyrkimys terveellisempään ja tasapainoisempaan elämään.

Ihoöljyä vai kannabista?

Helsingin Itäkeskukseen lokakuussa auennut We got weed -kauppa on yksi esimerkki Suomessa toimivista liikkeistä, jotka myyvät ei-päihdyttävää kannabista. Se tarkoittaa, että kannabiksesta puuttuu huumausaineeksi luokiteltava aine, tetrahydrokannabinoli eli THC.

Sen sijaan kaupassa myytävät tuotteet sisältävät kannabidiolia eli CBD-ainesosaa, joka ei ole päihdyttävä.

Kaupan myyjä Nico Silfverin mukaan kaupan myymillä CBD-tuotteilla on positiivisia terveysvaikutuksia, mutta lainsäädännöstä johtuen tuotteet myydään ihoöljyinä ja keräilytuotteina.

CBD-kannabis luetaan Suomessa reseptilääkkeeksi, jota saisi myydä nautittavaksi vain Fimean luvalla. Siksi kaupat myyvät niin kutsuttua kevytkannabista esimerkiksi huonetuoksuna tai We got weedin tavoin ihoöljynä.

Avaa kuvien katselu Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevassa kannabiskaupassa on 18 vuoden ikäraja. Silfverin mukaan kaupassa käy sekä vanhoja että nuoria asiakkaita. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

We got weed -kaupassa on myynnissä myös siemeniä, joista voi kasvattaa hamppukasveja. Kasvaessaan kasvit kuitenkin sisältävät huumausaine THC:tä.

Silfverin mukaan kauppa myy hampunsiemeniä keräily- ja tutkimuskäyttöä varten.

– Se, mitä asiakas erilaisilla kannabistuotteilla lopulta tekee, ei ole kaupan asia, hän sanoo.

Ilmiö yleistyy tulevaisuudessa, sanoo professori

Silfverin mukaan viime aikoina kiinnostus päihteettömiä kannabistuotteita kohtaan on noussut entisestään.

– Asiakkaat kokevat, että tämän kaltaisilla tuotteilla he saavat kannabiksen hyödyt ilman päihtymystilaa.

Terveyssosiologian professori Piia Jallinoja uskoo päihteettömien tuotteiden ostamiseen liittyvän tietynlaista uutuudenviehätystä.

– Voi olla jännittävä kokemus etsiä kaupasta sellaista tuotetta, jota ei ole ennen voinut ostaa, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu We got weed -liikkeen ihoöljy on peräisin Italiasta. Hampunsiemenet tuodaan Hollannista. ”Ymmärrettävästi tulli haluaa tutkia tarkasti pakettimme. Kaikki ovat kuitenkin päässeet läpi, sillä ne eivät sisällä THC:ta”, Silfver sanoo. Kuva: Vesa-Marttinen / Yle

Jallinoja uskoo, että erilaisia päihteettömiä tuotteita tulee markkinoille tulevaisuudessa lisää ja ne maistuvat entistä vahvemmin alkuperäisen päihteen maulta.

Hän pitää mahdollisena, että tulevaisuudessa markkinoilla on esimerkiksi alkoholittomia tuotteita, jotka maistuvat vahvemmin alkoholilta, kuten nollaprosenttista giniä tai punaviiniä.

Asiassa on kuitenkin kääntöpuolensa.

– Tuotetta voidaan luulla terveelliseksi, jos epäterveellisiä ainesosia on jätetty pois. Pitää kuitenkin muistaa, että välttämättä tuote ei ole sitä. Esimerkiksi nikotiini on joka tapauksessa haitallista, vaikka sillä korvaisikin nuuskan käytön.