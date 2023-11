Jekku tuo virastotalon arkeen kaivattuja rapsutustaukoja: virastokoiran työura on alkanut pahvilaatikoita pureskellen

Virastokoira Jekku nauttii pahvilaatikoiden järsimisestä ja ovikellon soidessa tarkistaa, kuka tulija on. Video: Jukka Eskanen / Yle

Ovikellon ääni saa havannankoira Jekun haukkumaan Pielaveden virastotalolla. Viime huhtikuussa syntynyt Jekku on ollut syksyn aikana muutamana päivänä ”virastokoirana” Pielavedellä.

Jekun kotipesä on toimistosihteeri Anu Lappalaisen työhuoneessa. Virkeän koiranpennun lempipuuhaa on pahvilaatikon järsiminen. Laatikoita on mennyt syksyn aikana jo useita.

– Jekku on sopeutunut hienosti. Se on hyvin sosiaalinen ja tykkää ihmisistä eli ”työura” on lähtenyt hyvin liikkeelle, kertoo Lappalainen.

Pielaveden virastotalolla työskentelee muutamia ihmisiä ja väki pitää työhuoneidensa ovia usein auki. Jekku käy eri huoneissa ja odottaa innolla rapsutuksia. Välillä koira huilaa ja lepäilee Anu Lappalaisen huoneessa. Jekku köllöttelee mielellään emäntänsä jalkojen päällä.

Pielaveden virastotalolla on käynyt myös muiden työntekijöiden koiria. Lemmikkivierailut ovat mahdollisia siksi, ettei kukaan työntekijöistä ole koirille allerginen.

Avaa kuvien katselu Jekku liikkuu mielellään virastotalon käytävällä. Kuva: Jukka Eskanen / Yle

Jekku on hyvin hiljainen, ääninäytteen saaminen vaati ovikellon soittoa. Silloin syntyi liikettä ja terhakasta haukkua. Jekku on sisäsiisti eikä lattioille ole tullut lammikkoja tai kikkanoita. Tosin ensimmäisellä käynnillä viime kesänä tuli pieni liraus kahvipöydän alle.

– Jekku tuo omaan työhön välillä taukoa. Jos on uppoutunut johonkin työjuttuun, niin välillä tulee kurkattua, missä koira viipottaa, sanoo Anu Lappalainen.

Jekku kiertää työhuoneita ja tuo taukoja aherrukseen

Hallintopäällikkö Kirsi Väänänen sanoo virastokoiran hymyilyttävän kaikkia työntekijöitä.

– Jekku piristää ja sille puhutaan eri tavalla kuin työkaverille. Vähän arka se on, mutta käytävällä kohtaamme usein Jekun kanssa.

Kirjanpitäjä Tuula Räisänen luonnehtii Jekkua mukavaksi ja hyvin käyttäytyväksi koirakaveriksi. Jekku saattaa pyörähtää huoneessa muutaman kerran päivässä.

– Aiemmin tässä huoneessa työskennellyt ihminen oli antanut pikkunameja Jekulle. Koira on ollut vähän pettynyt kun minulla ei ole ollut nameja. Jatkossa tuon ehkä jotain herkkupaloja Jekulle. Tietokoneella jotain ”tuhratessa” virastokoira voi katkaista ajatuksen välillä ja työhön tulee pikkutauko, sanoo Tuula Räisänen.

Jekun emäntä Anu Lappalainen arvioi Jekun käyvän Pielaveden virastotalolla ”töissä” myös jatkossa.

– Katsotaan miten Jekku kasvaa ja rauhoittuu. Voi olla, että tulevaisuudessa koira on täällä vielä useammin.

Jekun tarinan kertoi ensimmäisenä paikallislehti Pielavesi-Keitele.