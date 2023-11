Venäjän mediassa väitetään, että jopa kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat Suomessa mieltään itärajan sulkemista vastaan

Venäläismediassa uutisoidaan, että Suomessa on osoitettu viikonloppuna mieltä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen sulkemista vastaan. Etenkin Pietarin ja raja-alueen paikallismediassa sekä viipurilaisessa sosiaalisessa mediassa asiasta puhutaan aktiivisesti.

Gazeta.ru uutisoi, että mielenosoituksia oli Helsingissä, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa.

Mielenosoittajien lukumäärät uutisissa vaihtelevat kymmenistä ja sadoista henkilöistä jopa kymmeniin tuhansiin, mutta suurin osa venäläisuutisista pysyy todellisissa luvuissa eli sadoissa.

Media kertoo myös sulkua vastustavasta adressista

Izvestija-nettilehti uutisoi, että sulkua vastustava adressi otsikolla ”Suomen ja Venäjän rajaliikenne sallittava perhesiteellä” on kerännyt tuhansia nimiä Suomessa. Pääsyy adressille ovat Suomessa asuvien venäläisten ja kaksoiskansalaisten huoli Venäjällä asuvista sukulaisistaan.

He eivät pääse tapaamaan heitä enää niin helposti, koska eteläisin rajanylityspaikka on nyt Vartius Kainuussa. Nettiadressi on avattu torstaina 16. marraskuuta. Maanantaihin keskipäivään mennessä sen on allekirjoittanut yli 13 000 henkilöä.

Mielenosoituksista kerrotaan venäläismediassa, että protesteilla on ollut viranomaisten lupa, eikä ketään ole niissä pidätetty.

Siirtolaisille tarjolla teetä Kostamuksessa

Lisäksi venäläisuutisissa on haastateltu Kostamukseen Venäjälle tulleita siirtolaisia. He kertovat haluavansa Eurooppaan: Suomeen tai Saksaan, koska kotimaassa Syyriassa on sota ja he haluavat lapsilleen paremman tulevaisuuden.

Yksi haastateltava kiittää venäläisiä avusta ja elintarvikkeista, jota on saanut heiltä. Venäläisuutisissa kerrotaan, kuinka Kostamuksen alueelle on perustettu siirtolaisille lämmittelypaikkoja ja heille tarjotaan teetä. Kun taas Suomen rajan sulku on venäläisuutisen mukaan ottanut turvapaikanhakijat vastaan tylysti ja he ovat ”kohdanneet kylmyyttä ja kärsimystä” sen vuoksi.

Venäläismedia viittaa myös Ylen uutisiin ja kertoo muun muassa siitä, että ”sotilaat rakentavat esteitä rajalle”, ja että Puolustusvoimat on antanut virka-apua Rajavartiolaitokselle aitojen rakentamisessa.

Uutistoimisto RIA Novosti kertoo, että Venäjän ulkoministeriön edustajan mukaan rajayhteistyötä ei enää Venäjän ja Suomen välillä ole, koska Venäjä on päättänyt lopettaa sen. Uutisessa sanotaan, että Venäjän ulkoministeriö pitää rajayhteistyön lopettamista Suomen syynä.