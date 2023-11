Turussa on kuiskittu vuosikaudet ”jokituuppari”-sarjamurhaajasta – nyt kylmäävä urbaanilegenda nähdään teatterilavalla

Kauhua tuodaan harvoin teatterinäyttämöille. Turussa ja Kemissä on marraskuussa saanut ensi-iltansa näytelmät, jotka pohjaavat todellisiin rikoksiin. Miten suosittu true crime taipuu teatteriksi?

Ehkä olet joskus istunut iltaa turkulaisessa kuppilassa ja lähtöä tehdessäsi kuullut jonkun huikkaavan, että ”vältäthän kotimatkalla jokirantaa”. Kaupungissa kun on jo vuosia kuiskittu urbaanilegendaa ”jokituuppariksi” kutsutusta sarjamurhaajasta.

Myyttiset mittasuhteet kapakkakeskusteluissa saaneen hahmon on kerrottu työntäneen nuoria miehiä yönkähmässä veteen. Aurajoesta on löytynyt vuosien varrella lenkkareita. Lompakko pitkän matkan päästä huoltoasemalta.

Osa tapahtumista on selvitetty. Alkoholilla ja uholla on ollut osuuteensa, mutta jotkut miehistä ovat kadonneet kenties iäksi.

Urbaanilegenda ei jättänyt yksityisetsivänä työskennellyttä Jussi Marttilaa rauhaan, joten hän kirjoitti jokituupparista Veden varaan -nimisen rikosromaanin 2020.

Nyt sen näytelmäversiota esitetään Turun kaupunginteatterissa Sami Keski-Vähälän dramatisoimana ja Mikko Koukin ohjaamana.

Avaa kuvien katselu Teatteriohjaaja Mikko Kouki on käsitellyt aiemminkin näyttämöllä myyttisiä aiheita. Hänen ohjauksistaan muistetaan etenkin nelituntinen Taru sormusten herrasta vuodelta 2018. Kuva: Samuli Holopainen / Yle

Turkuun 1991 asettunut Kouki muistaa kuulleensa jokituupparista pian kaupunkiin muuttamisensa jälkeen. Joskus jokivartta pitkin kävellessään hän on myös nähnyt etsintäpartioita naaraamassa kadonneita.

Ajatus hahmosta, joka työntäisi ihmisiä jokeen, kauhistuttaa ja samalla kutkuttaa mielikuvitusta.

– Yleensä kaupungeissa, joiden väli virtaa joki, syntyy tällaisia myyttejä. Ehkä täällä Turussa on joku, joka työntää ihmisiä Aurajokeen, Kouki sanoo.

True crime on Suomessa poikkeuksellisen suosittua

Veden varaan -näytelmän tarina rakentuu urbaanilegendan ympärille, mutta tarinassa kaikuvat myös true crimen hengen mukaan todelliset rikokset: 2000-luvulla kadonneiden ja joesta löytyneiden Atson, Mikon ja Juuson karut kohtalot.

True crimella tarkoitetaan suurta suosiota saanutta oikeista rikoksista ammentavaa kirjallisuuden, podcastien ja televisiosarjojen alalajia. Tyypillisesti true crimessa perataan yksityiskohtia säästelemättä läpi raakoja murha- ja katoamistapauksia.

Suosiosta kertoo, että pelkästään Suomessa on yli 60 true crime -nimikkeen alle kuuluvaa podcastia. Euroopan suurimpiin kuuluvan ääni- ja e-kirjojen suoratoistopalvelu Nextoryn selvityksen mukaan Suomessa kulutetaan enemmän true crime -kirjallisuutta kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä.

Mikä true crimessa vetoaa? Katso Rakkaudesta lajiin -sarjan jakso tästä:

Viime vuosina true crimea on alettu sovitettaa myös teatterinäyttämöille. Esimerkiksi keväällä 2022 KOM-teatterissa Helsingissä ensi-iltansa sai Jussi Vähätaskun kirjoittama ja Lauri Maijalan ohjaama Kyllikki Saaren murhaan pohjautuva Runar ja Kyllikki -näytelmä.

– True crimessa kiehtoo ihmisen pahuus, joka on aina kiinnostanut. Sitä on turvallista katsoa etäisyyden päästä, Veden varaan -näytelmän turkuun ohjannut Kouki summaa.

True crime -lajityyppiä on kritisoitu siitä, että todellisia rikoksia viihteellistetään: messevyys laitetaan uhrien ja heidän läheistensä kunnioittamisen edelle. Poliisiammattikorkeakoulun julkaiseman selvityksen mukaan yksipuolisesti tehty true crime -sisältö saattaa jopa markkinoida ja glorifioida rikollisuutta.

Kemin Teatterin Elli Immo kertoo 50-luvun puukotusmurhasta

Myös Kemin Teatterissa esitetään tänä syksynä tositapahtumiin pohjaavaa rikostarinaa. Marraskuun alussa kantaesityksensä sai Elli Immo -näytelmä.

Rikoskirjailija Heidi Holmavuon käsikirjoittama ja Petri Jäärnin ohjaama teos vie katsojat liki 70 vuoden takaiseen Kemissä tapahtuneeseen puukotusmurhaan. Holmavuo on kertonut 20-vuotiaana kuolleen Elli Immon tragedian aiemmin televisiosarjassa ja kirjassa. Hän kuitenkin uskoo, että teatteriversio menee eniten ihon alle.

– Teatterissa pystytään tuomaan draaman keinoin koko sen ajan maailma näkyväksi. Kirja jää aina lukijan ajatuksen tasolle. Taitava näyttelijä pystyy esittämään tunteet ja tuomaan tarinan lähemmäksi, Holmavuo sanoo.

Avaa kuvien katselu Elli Immon kohtalo järkytti syvästi ihmisiä. Rikoskirjailija Heidi Holmavuo kertoo, että tragedian tuominen näyttämölle antoi ihmisille viimein luvan puhua vaietusta aiheesta. Kuva: Kemin kirjaston kotiseutuosaston arkisto

Kirjailijan mielestä kysymys ei kuulu, että ”taipuuko true crime näyttämölle”. Olennaisempaa onkin kysyä, miten se taivutetaan: huolella ja kunnioittavasti. Teatterimuodon etu on hänen mukaansa se, että näytelmää ja sen viestiä hiotaan pitkään, joten sensaatiomaiset rönsyt hioutuvat prosessin aikana.

Holmavuo muistuttaa, että perinteinen true crimen kuluttaja ei aina ole välttämättä tyypillisin teatterikävijä. Toisaalta juuri tässä piilee sen potentiaali.

– Teatteri-ilmaisun keinot ovat tänä päivänä valtavat. Tätä eivät kaikki true crimen kuluttajat ole ehkä vielä tajunneet. Ehkä tällaisten tarinoiden avulla on mahdollisuuksia avata ihmisille ovia teatteriin.

Elli Immoa on esitetty Kemissä täysille katsomoille. Paras palaute on Holmavuon mukaan ollut se, että katsoja on kertonut siirtyneensä vaistonvaraisesti istumaan penkkinsä reunalla. Sellaista jännitystä harvoin koetaan kirjan tai elokuvan äärellä.

Niin kauan kuin faktat puuttuvat, olemme myyttien varassa

Turun kaupunginteatterin Veden varaan -näytelmän päähenkilöä, yksityisetsivä Janatuista, esittää Teatterikorkeakoulussa opiskeleva Mauno Terävä. 24-vuotias opiskelijamies sopii hyvin urbaanilegendan jokituupparin uhrien profiiliin. Terävä kertookin kulkevansa Aurajoen rannassa eri aatoksin kuin ennen tarinaan tutustumista.

– Joka päivä kun tuolla kulkee, niin ei sitä pelkää, mutta miettii enemmän. Tämä on meidän tutkielmamme siitä, mitä on voinut tapahtua.

Avaa kuvien katselu Mauno Terävä esittää yksityisetsivä Janatuista. Linda Hämäläinen on hänen työparinsa Helena. Kuva: Samuli Holopainen / Yle

Vuoteen 2014 asti yksityisetsivänä työskennellyt Jussi Marttila selvitti, mitä Aurajoen hukkumistapahtumista tiedetään ja kirjoitti niistä raportin. Hän kertoi Seuran haastattelussa 2020, että hukuttajan urbaanilegenda eli vahvinta kauttaan 2006–2010. Silloin Turusta katosi suhteellisen lyhyen ajan sisällä useita nuoria miehiä.

Tarinaa alettiin kertoa uudestaan 2017, kun 25-vuotias Juuso katosi baarireissullaan. Lopulta poliisi löysi tämän ruumiin Puolustusvoimien viistokaikuluotaimella kuuden metrin syvyydestä.

– Tapaukset herättivät ihmisissä paljon kysymyksiä ja huolta siitä, mikä johti näiden henkilöiden kuolemaan, Marttila sanoi Seuralle.

Poliisi ei ole löytänyt tutkimuksissaan viitteitä sarjamurhaajan olemassaolosta, mutta näytelmän kirjoittanut Sami Keski-Vähälä muistuttaa teoksen käsiohjelmassa, että se ei kuitenkaan tarkoita, ettei sellaista voisi olla. ”Niin kauan kuin ei ole faktaa, meillä on myytti.”

– Kauhutarinoita ei useinkaan nähdä teatterissa, mutta kenties katoamisen ja yöpuolen tarina voi myös puhdistaa.

